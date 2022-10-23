日本大阪6間高CP膠囊酒店　4分鐘步行到車站／免費桑拿／大浴場／SPA　最平$115

日本自由行住宿2022｜不少獨遊旅客都喜歡預訂膠囊酒店，皆因既可以認識不同國籍朋友，又可以節省旅費，一舉兩得。日本酒店出名乾淨企理，而大阪作為膠囊旅館發源地，當然擁有多間高CP之選。《有線生活》為你挑選6間位於難波、天王寺、心齋橋附近的膠囊酒店，即使不懂日文也能Check in，即看下文推介。

大阪是日本膠囊旅館發源地（Freepik）

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【1】難波04village青年旅館

位於天王寺的難波04village青年旅館（04village Namba）交通十分方便，只要走5分鐘就可到達人氣景點通天閣和天王寺動物園，由於天王寺離難波不遠，所以不少遊客都會順道步行到商店街購物。旅館附近有一間大型Donki，住客可以購買地道食材回來煮食，又或到一樓公共區域享用免費小點心。除了有常見的上下床舖外，旅館還提供可容納6人的日式套房，有些房間更可觀望通天閣景色，不過由於旅館位於高速公路旁，所以淺眠的人可能要考慮一下。

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難波04village青年旅館（agoda）

8人男女混合宿舍（agoda）

旅館位於高速公路旁（agoda）

難波04village青年旅館

地址：3-12-9, Shimodera, 難波, 大阪

交通：地鐵「惠美須町站」2號出口步行約5分鐘

價格：HK$115起／晚（1位成人）

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【2】岩石飯店

岩石飯店（HOTEL THE ROCK）位於地鐵本町站一帶，鄰近熱鬧的心齋橋，附近有多間餐廳、咖啡廳可以享用，館內亦設有24小時自動販賣機，深宵想覓食絕對無難道。旅館膠囊房床位寬敞，公用浴室空間感十足，並特意設有化妝座位供女生享用，相當貼心，前枱也提供中文服務，有甚麼問題可以隨便詢問。

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岩石飯店（Agoda）

旅館膠囊房床位寬敞（Agoda）

公用浴室設有化妝座位（Agoda）

岩石飯店

地址：1-9-35, Itachibori, Nishi Ku, 心齋橋, 大阪

交通：地鐵「本町站」步行4分鐘

價格：HK$167起／晚（1位成人）

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【3】心齋橋大桑拿酒店

心齋橋大桑拿酒店（Grand Sauna Shinsaibashi）位於大阪市中央區，距離難波只有5分鐘步距。酒店提供兩種房型，包括「個室膠囊」及「上下層膠囊」，前者空間較大，有衣櫃、全身鏡、桌椅使用，後者則是普通與其他住客共同的上下床。酒店最出名的，就是設有桑拿室、大浴場和SPA，大家回來時可以馬上放鬆享受，CP值極高。

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上下層膠囊房型（Agoda）

共用桑拿室（Agoda）

共用大浴場（Agoda）

心齋橋大桑拿酒店

地址：Chuo-ku Nishishinsaibashi 2-8-12, 心齋橋, 大阪

交通：地鐵「心齋橋站」7號出口步行7分鐘、「難波站」25號出口步行5分鐘

價格：HK$162起／晚（1位成人）

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【4】大阪心齋橋清晨盒子酒店

大阪心齋橋清晨盒子酒店（Hotel Morning Box Osaka Shinsaibashi）位於心齋橋商圈的外圍，離長堀橋地鐵站只有3分鐘步距，連人氣景點大阪城也近在咫尺，地理位置極佳。酒店提供免費盥洗用品，例如沐浴用品及毛巾，同時也包含早餐，住客可按喜好選擇日式或西式食物，節省不少金錢。除此之外，酒店設有寬敞的公共浴室及SPA，只需$165一晚就可享用酒店等級設施。

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大阪心齋橋清晨盒子酒店（Agoda）

大阪心齋橋清晨盒子酒店（Agoda）

設有寬敞的公共浴室（Agoda）

大阪心齋橋清晨盒子酒店

地址：1-10-3 Higashi-shinsaibashi Chuou-ku Osaka Japan, 心齋橋, 大阪

交通：地鐵「長堀橋」步行約3分鐘

價格：HK$165起／晚（1位成人）

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【5】NINJA & GEISHA

2022年新開幕的NINJA & GEISHA走傳統和風設計，與一般膠囊旅館截然不同，住客可選擇牆壁有和風圖案裝飾的concept room，又或普通無裝飾的房間。女性住客可享女性專門樓層，內有限定小家電，例如Yaman風筒、蒸臉器、直髮夾供自由使用。入住前可先以手機登記，到場時拿鎖匙即完成check in，自助快捷。

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和風圖案裝飾的concept room（Agoda）

忍者與藝妓設計（Agoda）

女性住客可享女性專門樓層（Agoda）

NINJA & GEISHA

地址：4-33-6 Higashiawaji, Higashiyodogawa-ku, 東大阪市, 大阪

交通：JR「淡路」站步行3分鐘

價格：HK$145起／晚（1位成人）

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【6】頭等艙旅館-御堂筋難波店

開業超過10年的頭等艙旅館（First Cabin Midosuji-Namba）以飛機機艙作主題，在東京、大阪有多間分店，十分有名。旅館提供不同房型，包括比一般膠囊寬敞的Premium Economy、能全身站立不壓迫的Business Class、下床有走動空間及小茶几的First Class，大家可以按個人需要選擇不同房間。旅館提供睡衣、洗漱用品、髮夾、耳塞免費使用，亦特設大浴場和SPA給住客泡湯，遊玩一天回來可立即消除疲勞。

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Premium Economy房型（Agoda）

特設大浴場（Agoda）

遊玩一天回來可立即消除疲勞（Agoda）

頭等艙旅館-御堂筋難波店

地址：Namba-Midosuji Building 3F, 4-2-1 Namba, Chuo-ku, 難波, 大阪

交通：地鐵「難波站」13號出口步行約1分鐘

價格：HK$251起／晚（1位成人）

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（全文完）