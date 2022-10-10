一線搜查｜西灣河太安樓有食店商場內明火煮食　專家：違反消防及食環條例

有港版士林夜市之稱的西灣河太安樓，每到放工時間至晚上，都有大批人流購買小食。這些小食店都開設於商場範圍內，理論上不可明火煮食，然而免費電視77台節目《一線搜查》發現，有食店早上準備食材時，會偷偷用地明火烹調，成為安全隱患，一旦發生火警，後果不堪設想。

放工時及晚上有大批市民到太安樓光顧美食。（開電視節目《一線搜查》截圖）

食店：依家開咗爐乜都有

根據2021年人口普查資料，1968年落成的太安樓現有純2,115戶，居民逾4,500人。太安樓地下為商場，樓上是住戶，商場歷年來大部份店舖都是小食店，售賣魚蛋、燒賣、雞蛋仔、糖水等地道小食，每天傍晚起都吸引大量街坊「掃街」。而為應付食客，食店早上便開始準備食材，有居民向《一線搜查》表示，有食店早上大約7時至8時，會使用明火炸食物，他曾向食環署投訴，但情況依舊。

《一線搜查》攝製隊於早上7時半到太安樓了觀察，發現有一間小食店的確在炸食物。攝製隊以顧客身份向男員查問，他表示下午4時後才營業，現正準備食物，如想即時購買也可以，因為「你要有依家有，依家開咗爐乜都有」。攝製隊行近該店，發現確實有明火煮食，當準備好食材，約早上8時後便會「收爐」。

上圖男店員處理食物的平台，只要走近看便會發現有「明火」（下圖）。（開電視節目《一線搜查》截圖）

專家：違反多條條例

香港工程師學會消防顧問梁錦得表示，根據《一線搜查》拍得的片段所見，該處是商場公共地方，亦屬於走火通道一部份，「基本上佢違反咗好多唔同嘅條例，佢屬於阻塞通道，亦都係超越咗佢食物處所牌照範圍。」梁錦得表示，該店在商場公共範圍明火煮食，既違反消防條例，亦違反食物衞生條例。他續稱，即使在店內明火煮食亦屬違法，因為要明火煮食必需要有廚房，廚房則一定要有防火間隔。

太安樓業主立案法團遲遲未有回覆，後來透過第三方回應。（開電視節目《一線搜查》截圖）

食環署稱已警告

《一線搜查》就小食店在商場範圍明火煮食，向太安樓業主立案法團查詢，但法團以負責人不在等各種理由遲遲未回覆，最後透過新民黨西灣河社區發展主任林梓鴻代答。他說：「明火煮食其實就唔容許，成個地方（太安樓商場）都唔容許……佢哋（法團）都留意到呢個情況，食環署都有票控嗰啲違規舖頭。」他補充：「大廈關於消防方面每年都有跟足指引做年檢，消防設施到位，可以保障到途人、住戶、商戶嘅安全，所以呢方面唔需要擔心。」

食環署回覆稱，截至上月底接獲一宗相關投訴，並作出兩宗檢控，又指涉事小店持有食物製造廠牌照，署方已派人巡查，並向店舖作出警告。有關太安樓食店明火煮食的詳情，可於網上重溫《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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