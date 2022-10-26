北海道9間人氣溫泉住宿2022　家庭公寓＋日式旅館＋露天風呂　落地玻璃賞洞爺湖景

北海道溫泉住宿2022︱北海道今年又蟬聯日本最具魅力的都道府縣，札幌、函館和小樽都是熱門旅遊目的地。聖誕長假即將來臨，一家人去北海道滑雪場享受白色聖誕，或是兩口子去浸溫泉也十分放鬆。以下為大家推介9間北海道溫泉酒店，有的鄰近札幌市中心或小樽，亦有著名溫泉旅館選擇。計劃前往北海道行程時一定不能錯過！



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1. 函館灣La Vista酒店

這間酒店最亮眼的地方是早餐自助餐，客人可以自製海鮮丼飯，任選甜蝦、三文魚子、帶子等新鮮刺身，加上約60款和洋式料理、燒北海道蔬菜及海鮮、布丁等甜品，難怪連續7年被選為北海道最美味早餐酒店。露天溫泉亦有4款選擇，而室內溫泉有落地大玻璃，嘆溫泉同時飽覽函館景色。

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函館灣La Vista酒店的自助早餐有燒北海道蔬菜及海鮮。（Trip.com）

室內溫泉有落地大玻璃，歎溫泉同時飽覽函館景色。（Trip.com）

酒店有各種房型選擇。（Trip.com）

地址：北海道函館市豊川町12-6

前往方法：JR函館站徒步15分鐘即達 / 函館空港坐機場巴士20分鐘到「ベイエリア前(Bay Area前)下車步行1分鐘即達

價格：HK$712起／晚（人均HK$356）

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2. 十勝川溫泉第一飯店

酒店的庭園露天風呂讓旅客欣賞十勝平原四季的美麗景色，頂層亦有足湯，可以好好放鬆心情。酒店提供收費接駁巴士往來帶廣站至十勝川溫泉間。溫泉用上十勝川溫泉所湧出的植物性褐炭泉水，被稱為琥珀色的美人溫泉，被列入北海道遺產。

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露天風呂讓旅客欣賞十勝平原四季的美麗景色。（Trip.com）

豐富精緻的溫泉旅館料理。（Trip.com）

酒店提供收費接駁巴士往來帶廣站至十勝川溫泉間。（Trip.com）

地址：北海道河東郡音更町十勝川温泉南12

前往方法：帶廣站乘的士約20分鐘/帶廣站乘酒店收費接駁巴士直達

價格：HK$824起／晚（人均HK$412）

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3. 第一瀧本館

酒店位於登別溫泉，鄰近火山口遺跡地獄谷，可以從巨型落地窗戶欣賞地獄谷景色。溫泉浴場分有5種源泉，硫磺泉、芒硝泉、酸性綠礬泉、食鹽泉、碳酸氫鈉泉，各有紓緩濕疹、手腳冰冷、保濕等功效。酒店設有Game Corner 40台遊戲設備，對家庭客非常友善。

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從巨型落地窗戶欣賞地獄谷景色。（Trip.com）

酒店設有Game Corner 40台遊戲設備（Trip.com）

酒店位於登別溫泉，鄰近火山口遺跡地獄谷。（Trip.com）

地址：北海道登別市登別溫泉町55番地

前往方法：JR登別站轉乘道南巴士「足湯入口‧登別溫泉」站下車/JR札榥站巴士總站乘酒店收費接駁巴士直達

價格：HK$1028起／晚（人均HK$514）

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4. 心之度假村 海之別邸 古川

30間客房之中，有28間面向大海，是登別溫泉內罕有的海景旅宿。露天溫泉連接太平洋的廣闊海景，酒店按季節提供春、夏、秋、冬4款季節湯，亦提供私人租用的溫泉。室外甲板設有足湯、吊床讓旅客使用。部分客房附有露台。由JR登別站有免費接駁巴士，需事前預約。

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室外甲板設有足湯、吊床讓旅客使用。（Trip.com）

露天溫泉連接太平洋的廣闊海景（Trip.com）

絕大部份房間面向大海（Trip.com）

地址：〒059-0641 北海道白老郡白老町虎杖浜289-3

前往方法：JR登別站轉乘酒店免費接駁巴士即達，需事前預約

價錢：HK$2750起／晚（人均HK$1375）

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5. 洞爺湖太陽宮酒店

位於北海道壯瞥町洞爺湖湖畔，全部客房均為湖景房。露天風呂大浴場、桑拿均能欣賞洞爺湖的四季景觀。酒店大堂亦採用落地玻璃設計，旅客可以坐在lounge欣賞湖景放鬆。除了溫泉外，酒店內有Game Corner，夜晚想解悶亦可以去夾公仔打機。酒店更提供免費往返札幌接駁巴士，每日都有指定班次，需事前預約。

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酒店大堂採用落地玻璃設計，旅客可以坐在lounge欣賞湖景好好放鬆（Trip.com）

露天風呂大浴場、桑拿均能欣賞洞爺湖的四季景觀。（Trip.com）

全部客房均為湖景房（Trip.com）

地址：〒049-5731 北海道有珠郡壮瞥町字洞爺湖温泉7-1

前往方法：JR洞爺湖站乘的士約20分鐘或予約酒店提供的免費接駁巴士

價錢：HK$1036起／晚（人均HK$515.5）

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6. 洞爺湖萬世閣飯店

位於洞爺湖溫泉區，酒店內2大溫泉星之湯、月之湯各具特點，頂層星之湯剛翻新1年左右，有Infinity Pool露天溫泉歎洞爺湖靚景，亦露在甲板上享受足湯；地下月之湯則於日式庭園享受戶外溫泉，四季景色如櫻花、紅葉、淡雪風景收盡眼底歎日式風情。酒店亦提供收費接駁巴士往來札榥到酒店，需提前預約。

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頂層星之湯剛翻新1年左右，有Infinity Pool露天溫泉歎洞爺湖靚景（Trip.com）

地下月之湯則於日式庭園享受戶外溫泉。（Trip.com）

酒店亦提供收費接駁巴士往來札榥到酒店，需提前預約（Trip.com）

地址：〒北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉21番地

前往方法：JR洞爺湖站乘道南巴士「洞爺湖溫泉行」到「洞爺湖溫泉Terminal」終點站下車步行5分鐘 / 由札榥站乘酒店收費接駁巴士直達

價錢：HK$786起／晚（人均HK$393）

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7. 湯元啄木亭酒店

採用北海道湯之川溫泉，11樓頂層室內溫泉可以飽覽函館景色，露天溫泉更可眺望海景。房間種類分有和式、洋式選擇，館內更有日式庭園感受傳統日式風情。湯元啄木亭酒店亦提供往返札幌函館收費巴士服務，住客需事先預約查詢。

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11樓頂層室內溫泉可以飽覽函館景色。（Trip.com）

露天溫泉更可眺望海景（Trip.com）

酒店亦提供往返札幌函館收費巴士服務（Trip.com）

地址：函館市湯川町1丁目18番15号

前往方法：函館站乘函館市電到「湯の川溫泉站」徒步3分鐘即達

價錢：HK$852起／晚（人均HK$426）

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8. 小樽古川飯店

裝潢散發濃濃明治時代氣息，館內分兩大溫泉浴場均可欣賞庭園景，其中貳之湯的露天風呂更會在溫泉內擺放時令水果，非常有趣。足湯可邊眺望運河邊浸，更可付款借浴衣。

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裝潢散發濃濃明治時代氣息（Trip.com）

足湯可邊眺望運河邊浸，更可付款借浴衣。（Trip.com）

兩大溫泉浴場均可欣賞庭園景（Trip.com）

地址：北海道小樽市色内1丁目2番15号

前往方法：JR函館本線小樽站徒步約13分即達

價錢：HK$494起／晚（人均HK$247）

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9. 札幌藝術飯店

本篇最抵之選，人均只需$192.5。位於札幌市中心鄰近中島公園站交通非常方便，於市中心就可以享受天然溫泉。酒店更特別設有兒童套房、家庭房方便家庭出遊。

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酒店提供自助餐選擇。（Trip.com）

溫泉浴場設有按摩浴池。（Trip.com）

酒店更特別設有兒童套房、家庭房方便家庭出遊（Trip.com）

地址：〒064-0809 北海道札幌市中央區南9西2-2-10

前往方法：中島公園站徒步2分鐘即達

價錢：HK$385起／晚（人均HK$192.5）

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