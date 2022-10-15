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輕井澤10間酒店2022推介｜王子度假村必住　免費溫泉風呂＋位置超好5分鐘到滑雪場、Outlet

輕井澤10間酒店2022推介｜王子度假村必住　免費溫泉風呂＋位置超好5分鐘到滑雪場、Outlet

輕井澤住宿2022｜輕井澤是日本著名的度假勝地之一，不但交通便利，而且有輕井澤王子Outlet，冬季更可以滑雪或欣賞雪景，深受東京人和遊客的歡迎。《有線生活》為大家精選了10間位於輕井澤的人氣酒店，不但有鄰近JR輕井澤站和滑雪場的輕井澤王子度假村旗下酒店，更有設有私人溫泉，泳池的酒店，人均低至$337，即睇下文！

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輕井澤10間度假酒店推介　最平$337！免費浸溫泉＋5分鐘到滑雪場、Outlet
輕井澤是日本著名的度假勝地之一，冬季可以滑雪或欣賞雪景。（Alain Wong＠unsplash）
  1. 舊輕井澤大酒店
  2. 虹夕諾雅輕井澤酒店
  3. Hoshino Resorts BEB5 Karuizawa
  4. 輕井澤萬豪酒店
  5. 輕井澤Cypress飯店
  6. 舊輕井澤Grandvert飯店
  7. 舊輕井澤豐收季酒店
  8. 輕井澤王子大飯店東館
  9. 輕井澤王子大酒店西館
  10. 輕井澤王子飯店

1. 舊輕井澤大酒店（Le Grand Kyu Karuizawa）

舊輕井澤大酒店備受好評，外觀是用紅磚牆堆砌而成，充滿濃厚歐洲風情。酒店提供9種房型，除了雙人房，更有古典風格豪華房。另外，酒店設有舊輕井澤唯一的天然露天溫泉，溫泉使用岩手縣的美肌之湯，水質號稱有如極潤化妝水般的濃稠感，非常保濕。晚上更可以一邊浸溫泉，一邊欣賞漫天星空。

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酒店提供9種房型，除了雙人房，更有古典風格豪華房。（trip.com）
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酒店房間設有浴缸，空間寬敞。（trip.com）
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酒店設有舊輕井澤唯一的天然露天溫泉，溫泉使用岩手縣的美肌之湯。（trip.com）

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町469-4

交通：輕井澤站，步行15分鐘

價格：HK$1161起／晚（人均HK$580.5）

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）
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2. 虹夕諾雅輕井澤酒店（Hoshinoya Karuizawa）

虹夕諾雅輕井澤酒店秉持與大自然共存的原則，四周環境自然寧靜，被譽為是能夠遠離煩囂、擁抱自然的頂級度假酒店，十分受歡迎，客房經常爆滿。酒店提供3種房型，「水波房」面向小河，自然美景一覽無遺，更可聽潺潺水聲。

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虹夕諾雅輕井澤酒店，被譽為是能夠遠離煩囂、擁抱自然的頂級度假酒店。（虹夕諾雅輕井澤酒店）
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「水波房」面向小河，自然美景一覽無遺，更可聽潺潺水聲。（虹夕諾雅輕井澤酒店）

「山路房」位於度假村靠山的一側，被盎然綠意所環抱，露台和窗外是蓊鬱茂密的樹林，還能遠眺「野鳥之森」。而追求隱私度高的話，可以選擇「庭院房」，這是獨棟別墅，每一間都各有特色，例如有私人庭院、備有木柴暖爐的客房等，十分適合家庭遊入住。

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「山路房」位於度假村靠山的一側，露台和窗外是蓊鬱茂密的樹林。（虹夕諾雅輕井澤酒店）
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追求隱私度高的話，可以選擇「庭院房」，這是獨棟別墅。（虹夕諾雅輕井澤酒店）

另外，酒店更提供2款天然溫泉，一個是有著大片窗景的檜木室內溫泉「蜻蜓之湯」，可以一邊浸溫泉一邊欣賞輕井澤四季景色；一個是住客專用的「冥想溫泉」，可以走向深處漆黑的空間，感受冥想帶給心靈的寧靜。

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有著大片窗景的檜木室內溫泉「蜻蜓之湯」，可以一邊浸溫泉一邊欣賞輕井澤四季景色。（虹夕諾雅輕井澤酒店）

地址：長野縣北佐久郡軽井澤町長倉2148

交通：輕井澤站，轉乘免費接駁車

價格：HK$7204起／晚（人均HK$3602）

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只供參考，價格以訂房時為準。（trip.com）

3. Hoshino Resorts BEB5 Karuizawa

Hoshino Resorts BEB5 Karuizawa為星野集團旗下的酒店，亦是輕井澤一間性價比很高的酒店。這間酒店主打年青人市場，以「朋友的家」為設計概念。酒店最大賣點是有一個大型的戶外公共空間，以及24小時營業的咖啡店及酒吧。值得一提的是，酒店住客可以優惠價享用同一集團的虹夕諾雅輕井澤酒店的溫泉「蜻蜓之湯」。

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酒店主打年青人市場，最大賣點是有一個大型的戶外公共空間。（booking.com）
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Hoshino Resorts BEB5 Karuizawa是輕井澤一間性價比很高的酒店。（booking.com）
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Hoshino Resorts BEB5 Karuizawa以「朋友的家」為設計概念。（booking.com）

地址：長野縣北佐久郡軽井澤町長倉3364-15

交通：輕井澤站，轉乘信濃鐵道，中輕井澤站下車，步行10分鐘

價格：HK$1208起／晚（人均HK$604）

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4. 輕井澤萬豪酒店（Karuizawa Marriott Hotel）

輕井澤萬豪酒店四周綠意盎然，緊鄰輕井澤主要景點。酒店主要分為三大區域，提供9款房型，有日式房間、花園景觀套房等，部分房型更設有私人溫泉，甚至可與愛犬一同入住。另外，酒店亦設有露天風呂、溫泉浴、Spa按摩、24小時健身室等。 

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輕井澤萬豪酒店四周綠意盎然，緊鄰輕井澤主要景點。（booking.com）
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設有可與愛犬一同入住的房型。（booking.com）
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輕井澤萬豪酒店設有露天風呂、溫泉浴、Spa按摩、24小時健身室等。 （booking.com）

地址：長野縣輕井澤町長倉4339

交通：輕井澤站，轉乘免費接駁車

價格：HK$3242起／晚（人均HK$1621）

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

5. 輕井澤Cypress飯店（Hotel Cypress Karuizawa）

輕井澤Cypress飯店坐落於綠意盎然的花園中，步行10分鐘即可抵達輕井澤王子購物廣場。酒店有多種房型，例如現代日式客房、家庭套房等，部分客房附設沙發和小廚房，另外亦有設露天浴池的客房。酒店更提供天然溫泉設施，包括三溫暖、浴池、木製泡澡浴缸和花園露台。

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輕井澤Cypress飯店坐落於綠意盎然的花園中，步行10分鐘即可抵達輕井澤王子購物廣場。（輕井澤Cypress飯店）
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酒店有多種房型，有設露天浴池的客房。（輕井澤Cypress飯店）
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酒店更提供天然溫泉設施，包括三溫暖、浴池、木製泡澡浴缸和花園露台。（輕井澤Cypress飯店）

地址：長野縣北佐久郡軽井澤東287-1

交通：輕井澤站，轉乘免費接駁車

價格：HK$732起／晚（人均HK$366）

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6. 舊輕井澤Grandvert飯店（Hotel Grandvert Kyukaruizawa）

舊輕井澤Grandvert飯店，交通方便，距離輕井澤站僅4分鐘步行路程，附近亦有便利店，要去輕井澤Outlet亦十分方便。酒店最大特點是客房寬敞舒適，而且所有房間都有浴缸，十分適合帶同長輩或家庭親子遊入住。值得一提的是，不少住客推介這間酒店的早餐，大讚美味超值，如果想在酒店吃早餐的話，不妨考慮一下。

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舊輕井澤Grandvert飯店，交通方便，距離輕井澤站僅4分鐘步行路程。（舊輕井澤Grandvert飯店）
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酒店最大特點是客房寬敞舒適，十分適合帶同長輩或家庭親子遊入住。（舊輕井澤Grandvert飯店）
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酒店所有房間都有浴缸。（舊輕井澤Grandvert飯店）

地址：長野縣北佐久區輕井澤町輕井澤東167

交通：輕井澤站，步行4分鐘

價格：HK$1072起／晚（人均HK$536）

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7. 舊輕井澤豐收季酒店（Hotel Harvest Kyukaruizawa）

舊輕井澤豐收季酒店是一間口碑極佳的酒店，十分受歡迎。酒店四周森林綠意盎然，景緻舒暢美麗，而且地理位置很好，住客可以步行到輕井澤Outlet、銀座購物區、新美術館等，非常方便。另外，酒店提供洋室及和洋室房型，格局寬大舒適，亦設有室內及兒童游泳池、溫泉和SPA等。

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舊輕井澤豐收季酒店是一間口碑極佳的酒店，十分受歡迎。（trip.com）
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酒店提供洋室及和洋室房型，格局寬大舒適。（trip.com）
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酒店亦設有室內及兒童游泳池、溫泉和SPA等。（舊輕井澤豐收季酒店）

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町輕井澤1178-493

交通：輕井澤站，轉乘免費接駁車／步行12分鐘

價格：60819日圓起／晚（人均HK$3284）

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只供參考，價格以訂房時為準。（舊輕井澤豐收季酒店）
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如果打算到輕井澤滑雪，可以考慮入住輕井澤王子度假村。以下3間位於度假村內的酒店，各有不同特色。除了滑雪，度假村內亦有室內及露天溫泉、哥爾夫球場，以及輕井澤王子購物廣場Outlet，非常方便。

8. 輕井澤王子大飯店東館 （Karuizawa Prince Hotel East）

輕井澤王子大飯店東館是一間擁有滑雪場、高爾夫球場、SPA和溫泉的酒店，而且地理位置佳，距離輕井澤王子飯店滑雪場，僅5分鐘步行路程，而且鄰近JR輕井澤站、王子購物廣場。

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輕井澤王子大飯店東館地理位置佳。（Karuizawa Prince Hotel East）
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距離輕井澤王子飯店滑雪場，僅5分鐘步行路程。（Karuizawa Prince Hotel East）

酒店周圍一片綠意盎然，設有多種房型，例如雙人房、小木屋及能與狗狗一同入住的王子愛犬別墅，而且房間面對森林景。如果冬季入住遇上下雪，更彷彿像是身處在雪白樂園中的仙境般，能在房內看到一片白茫茫的雪景。若打算到輕井澤滑雪，相信這間酒店是不錯的選擇。

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酒店周圍一片綠意盎然，設有多種房型。（agoda）
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輕井澤王子大飯店東館是一間擁有滑雪場、高爾夫球場、SPA和溫泉的酒店。（Karuizawa Prince Hotel East）

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町輕井澤1016-75

交通：輕井澤站南口，乘坐免費接駁巴士

價格：HK$1506起／晚（人均HK$753）

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9. 輕井澤王子大酒店西館（Karuizawa Prince Hotel West）

輕井澤皇家王子大飯店西館，是座落在森林當中，以獨棟式小木屋建築，貼近大自然，住客能從房內感受到被森林包圍的感覺，充滿綠意，景色優美。酒店設有大型落地窗的室內浴池和露天溫泉，住客能一邊沐浴一邊欣賞美景。另外，酒店正正位於輕井澤Outlet旁邊，是輕井澤王子度假村中，最鄰近Outlet的酒店，逛街購物十分方便。

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輕井澤皇家王子大飯店西館，是座落在森林當中，以獨棟式小木屋建築，貼近大自然。（booking.com）
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住客能從房內感受到被森林包圍的感覺，充滿綠意。（booking.com）
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酒店設有大型落地窗的室內浴池和露天溫泉，住客能一邊沐浴一邊欣賞美景。（輕井澤王子大酒店西館）

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町輕井澤1016

交通：輕井澤站南口，乘坐免費接駁巴士

價格：HK$674起／晚（人均HK$337）

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10. 輕井澤王子飯店（The Prince Karuizawa Hotel）

輕井澤王子飯店坐落在小山上，可看到度假村內哥爾夫球場景。酒店位置離輕井澤站相對較遠，但環境特別清靜，整體感覺與東館和西館截然不同。酒店所有客房均可看到輕井澤山區自然的美景，出入酒店可乘搭接駁車，前往輕井澤Outlet或滑雪場也十分方便。

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輕井澤王子飯店坐落在小山上，可看到度假村內哥爾夫球場景。（輕井澤王子飯店）
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環境特別清靜，整體感覺與東館和西館截然不同。（輕井澤王子飯店）
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酒店所有客房均可看到輕井澤山區自然的美景。（輕井澤王子飯店）

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町輕井澤1049-1

交通：輕井澤站南口，乘坐免費接駁巴士

價格：HK$992起／晚（人均HK$496）

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（全文完）

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輕井澤那間酒店鄰近滑雪場？

輕井澤王子大飯店東館是一間擁有滑雪場的酒店…詳情

輕井澤那間酒店鄰近Outlet？

輕井澤皇家王子大飯店西館，正正位於輕井澤Outlet旁邊…詳情

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