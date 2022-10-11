一線搜查｜日元匯率創24年低位　專家教何時是入手時機　旅客如何兌換最划算？

日元兌換｜在日本自由行全面開放之際，日元再見低位，昨日（10月10日）曾跌至每百日元兌5.37港元，創24年歷史低位！這個消息對遊日旅客而言然，是一大喜訊。樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基接受《一線搜查》訪問，分析日元匯率何時見底，以遊客、投資者應該如何入手？

如何降低「蟹貨」風險？

日元再創新低，昨日下試每百日元兌5.37港元水平，不少打算遊日的港人都已經蠢蠢欲動，打算買入日元。究竟何時才是入手的好時機？大家又應該如何買入，才能降低「蟹貨」風險？

日元走勢 受兩大因素影響

袁偉基表示，日元匯率下跌受多方面因素影響，其一為美匯指數上升。他解釋，受美國過去大半年的加息、就業指數低及通脹影響，日元今年不斷下挫。另外，日本經濟不理想也是日元持續疲弱的原因，儘管日本今日（10月11日）開放自由行，但是其航空業仍未恢復，短期內未能吸引大量外國人兌換日元，所造成的經濟刺激不大，導致仍然日元持續向下。

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日元何時反彈？

由於美國最新就業指數好過預期，袁偉基推測美國通脹可能在年尾見底，等待美國於10月13日出的消費物價指數（CPI）出爐，就知日元會否反彈。如果屆時美國CPI低於預期，可以視為美元弱勢，日元理論上會隨之反彈。當然，日元的匯價仍然受到其他因素影響，例如能源價格上升及俄烏戰爭，所以短期內仍然會有波動。

旅遊人士 應分階段入手

袁偉基說，由於日元短期內有波動性，切忌一次過大手買入，應該分散風險分批入手；另外一個方案，就是大家可視乎匯率高低，考慮在日本消費時使用信用卡，屆時或會受惠於更低匯率。

投資人士 可選擇港元定期

至於投資人士，袁偉基則指未必需要選擇日元作為投資工具，因為始終短期內仍會有波動，反而現時的港元銀行利息理想，可考慮選擇風險較低的港元定期。

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