一線搜查｜加濕器千萬別裝水喉水　否則噴「毒霧」　吸入後可致肺炎　K Kwong教7大安全貼士

秋冬季節天氣變得乾燥，皮膚水分容易流失，不少人都會在家中、辦公室等室內空間放置加濕器提升濕度、舒緩皮膚乾燥繃緊情況。坊間對於使用加濕器都有不少迷思，例如應用甚麼水才是最適合、濕度多少才需使用等。香港大學化學系博士鄺士山（Dr.K Kwong）接受《一線搜查》訪問時講到，其實加濕器用水喉水是一個健康「陷阱」，並講解了如何安全使用加濕器的貼士，即看下文了解。

不少人都會在家中、辦公室等室內空間放置加濕器提升濕度、舒緩皮膚乾燥繃緊情況。（istock圖片）

加濕器原理

加濕器的作用，就是為家中、辦公室等室內空間補充水分。加濕器會把裝進去水箱內的水，變成水蒸氣並發出。K Kwong表示一般來說，加濕器其實是利用超聲波，將水份震成微細的水珠，再形成我們日常所見一層層霧的形態，從而增加空氣濕度。在乾燥空氣下，有鼻敏感、哮喘問題等人士吸入一些潮濕空氣會較好。

在乾燥空氣下，有鼻敏感、哮喘問題等人士吸入一些潮濕空氣會較好。（istock圖片）

用水喉水加濕可致肺炎

不過，不少人都會直接打開水喉裝入自來水到加濕器。對此，K Kwong表示：「由於加濕器的原料就是水，而自來水本身含有養分，有機會滋生細菌。」K Kwong又舉例，若自來水中含有退伍軍人菌，經加濕器霧化後變成超細微粒飄散於空氣，而我們吸入由含菌自來水化成的水珠，可導致肺炎、危害健康，所以並不建議使用自來水。

不建議使用自來水。（Unplash圖片）

相對濕度幾多度才用加濕器？

對於一般成年人，K Kwong建議當相對濕度大約到達50%或低於50%，就應使用加濕器。而對於老人家，有機會在相對濕度時60%時，就已感到皮膚或喉嚨乾涸，那麼亦可使用加濕器幫空氣增加濕度。

一般水蒸氣凝固成微粒水點，對我們的呼吸不會造成問題。（istock圖片）

加入消毒劑可順道消毒空氣？

2011年，韓國曾發生一宗震撼全國的「加濕器殺菌劑毒害事件」。大批民眾在加濕器中加入了避免細菌滋生的加濕器殺菌劑，令過百萬市民將化學物質PHMG吸入體內，患上慢性肺部疾病。對此，K Kwong表示不應添加任何例如消毒劑、香薰精油等外來物在加濕器的水中，避免透過吸入水珠對我們的肺部功能造成傷害。

以下綜合了K Kwong和消委會報告的建議，整合了加濕器安心使用7大貼士。

加濕器安心使用貼士

【貼士1】使用蒸餾水代替自來水

不少人都會直接打開水喉裝入自來水到加濕器，但自來水中含有大量礦物質和微生物。K Kwong提到相比自來水，使用蒸餾水可減少雜質；亦可選擇放入無菌或煮沸後冷卻的食水，減少呼吸系統受損機會。注意，不要放暖水入加濕器。

相比自來水，使用蒸餾水可減少雜質。（istock圖片）

【貼士2】切勿長時間加濕

過濕的空氣會使引發呼吸困難、心悸、氣管炎甚至哮喘，建議每隔數小時便關掉休息，不要長開加濕器。過濕容易滋生細菌，所以在相對濕度太高的日子（約55%以上）可以不要加濕，避免因過濕造成反效果。

建議每隔數小時便關掉休息，不要長開加濕器。（istock圖片）

【貼士3】不應添加香薰精油

K Kwong表示不應添加任何例如消毒劑、香薰精油等外來物在加濕器的水中。加入外來物的淨水，經加濕器霧化後變成超細微粒飄散於空氣，若我們長期吸入發放出來的水珠，會影響肺部健康。

【貼士4】定時加水免滋生細菌

使用加濕器時，需了解放濕機的放濕速度，並定時加水，避免長期缺水。加濕器需要長時間儲水，但殘留在缸內的水可滋生細菌，每次加水前，都應先把上次剩下來的水倒出，徹底沖洗並抹乾再加水。

使用加濕器時，需了解放濕機的放濕速度，並定時加水。（istock圖片）

【貼士5】定期清潔加濕器

加濕器儲水位最好每周清潔一次，每次清洗後亦要徹底過水，以免殘留化學品在水缸或機身。

加濕器儲水位最好每周清潔一次。（istock圖片）

【貼士6】注意加濕器位置

加濕器不應放在電視機、雪櫃等電器之上，或電掣或插頭等裝置附近，以免加濕器放出的水霧凝結成水珠，散發有害礦物質，影響電器安全或導致傢俬受潮。此外，消委會提醒加濕器應放在穩固且小孩觸摸不到的位置。 使用時如發現牆身或枱面有水點，應設定濕度或同時調低放濕量，甚至關機。

注意加濕器位置。（istock圖片）

【貼士7】 不要把手放在出氣口取暖

部分有加暖功能的加濕器，釋放出的蒸汽可能高達60℃，注意切勿把手放在出氣口取暖。

注意切勿把手放在出氣口取暖。（istock圖片）

（全文完）

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