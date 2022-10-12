一線搜查｜水泉澳邨車位抽籤改制　輕型貨車不可再抽私家車車位　司機：逼我哋泊街？

位於沙田的水泉澳邨車位向來供不應求，免費電視77台節目《一線搜查》報道指，停車場公司最近通知車主，明年起輕型貨車（客貨車、貨Van）不可再參與私家車位抽籤，改為抽數量極少的貨車車位。有輕型貨車司機形容此舉無疑是「將貨Van趕盡殺絕」。

水泉澳邨位於山坡上，不少居民出入都靠汽車。（開電視節目《一線搜查》截圖）

貨車位只有29個

水泉澳邨有11,123個出租公屋單位，但私家車位只有361個，貨車位更只有29個。一直以來客貨車都與私家車一同抽籤車位，而貨車位則給5.5噸或以上的貨車抽籤。在水泉澳邨住了6年以上的輕型貨車司機Patrick表示，現時水泉澳邨約有100輛客貨車，「一家人都係靠我哋揸車搵食，都係希望放工後，安置好㗎車，可以返屋企食餐安樂飯，但依家佢一刀切，將我哋100部客貨Van撥落去跟貨車抽，但得29個位，試問點夠分配。」

由於車位少，水泉澳邨附近向來有違泊問題。（開電視節目《一線搜查》截圖）

房署解釋私家車申請大增

位於山坡上的水泉澳邨有如「孤島」，鄰近沒有其他屋苑或設施可供泊車，所以水泉澳邨一帶違泊問向來嚴重。對於停車場改變抽籤方法，房署回覆《一線搜查》表示，是由於最近私家車位申請大增。按既定政策，牌簿上登記為輕型貨車的車輛，只可以停泊在輕型貨車泊車位，一直以來房署因考慮到善用資源，才會酌情讓輕型貨車停泊在私家車位，但當私家車位供不應求，就會取消上述酌情安排。

「房署一句說話，就係太多私家車入紙，就抹殺晒所有呢一班揸貨Van搵食嘅人！」Patrick不認同房署的改制理由，認為未能考慮貨Van司機的需要，他說：「你叫啲司機可以做啲乜嘢，咪泊喺街度，一係賣車囉，轉行囉，甚至乎攞綜援咪算囉，唔好做啦！」

一直協助貨車司機的社區主任梁昊佳表示，水泉澳邨的車位安排決定太倉促，房署應更早通知車主，讓他們有時間去處理車位問題，他期望停車場至少撥出一成至一成半私家車位給貨van停泊，以應付需求。房署表示，已在多個屋苑增設約230個車位，房委會會在可行情況下，繼續按需求，設法在現有屋邨增設泊車位。

有輕型貨車司機形容房署此舉有如將貨Van趕盡殺絕。（開電視節目《一線搜查》截圖）

綠怡雅苑車位終身制？

公共屋邨抽籤車位有爭拗，「一次性抽籤」同樣有人投訴不公平。家住房協綠怡雅苑的觀眾李小姐向《一線搜查》表示，不滿屋苑的車位分配制度，「好似終身制，我覺得非常唔公平！」原來屋苑自停車場落成啟用後只舉行過一次抽籤，可說「一試定終身」。

2020年入伙的綠怡雅苑有1020個單位，私家車車位得96個、電單車位10個。停車場啟用至今，一共只有15名候補申請人獲編配車位，現時私家車及電單車輪候名單，分別有143人及17人。有居民認為應每一、兩年舉行抽籤，但房協回覆表示，「一次性抽籤」目的在維持公平編配原則及減低為住戶帶來不便之間作出平衡，而整個抽籤過程公開透明，如修改機制或會對已經抽籤並獲編配車位的住戶造成影響，亦可能會引起相關持份者的申訴。

有關水泉澳邨及綠怡雅苑停車場車位爭拗的詳細內容，可於網上重溫《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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