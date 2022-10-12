一線搜查｜荔灣街市重建將取消垃圾站　美孚居民掉大件垃圾要行20分鐘？

有30年歷史的美孚荔灣街市，計劃於明年1月開始活化重建，預計需時一年，而重建後將取消街市內的垃圾站，屆時居民要掉大件垃圾，就要選擇到其他地點。有區議員擔心垃圾站距離如20分鐘以上，變相只會令人隨處棄置垃圾，令衛生情況惡化。

荔灣街市是少數設於天橋底街市。（開電視節目《一線搜查》截圖）

斥資半億 需時約1年

荔灣街市是香港少數設於天橋底街市，至今有近30年歷史。食環署計劃斥資半億元，於明年1月開始動工重建街市，預計至11月完成，為期約一年。荔灣街市重建後，將會設有分體式冷氣系統，豬隻屠體儲存室、發泡膠箱處理室等等，但現時位於街市內的垃圾站，則會永久關閉。對於重建的一年「真空期」，不少商戶都擔心生計，一年重建期內要到其他地方開工，但他們同時也認為重建是好事，有商販表示：「翻新梗係好啦，而家冇冷氣，辛苦好多。」

現時街市內有垃圾站，但重建後則會取消。（開電視節目《一線搜查》截圖）

美孚居民：都擔心㗎

居民捱過重建「真空期」就可以使用又新又靚的街市設施，但想到將來要掉大型垃圾就表示無奈。美孚區議員伍月蘭表示：「如果將來我哋呢個垃圾站關閉咗咁點呢？嗰啲物件係咪會喺呢度（公眾地方）左近呢？」當局建議的垃圾站替代地點，可能會設於荔枝角長順街，距離現址要20分鐘路程。伍月蘭表示估計將來要掉大型垃圾，居民可能會付費請清潔工幫忙，但她說：「俾錢嗰啲咪又係清潔工，清潔工肯唔肯廿幾分鐘推過去呢？定求其……大家都明啦！」

推著大型垃圾車進出美孚新邨內街，居民又能否接受？（開電視節目《一線搜查》截圖）

家居垃圾都受影響？

如果荔灣街市垃圾站真的永久關閉，美孚新邨第一期及第七期的家居垃圾都受影響，區議員伍月蘭表示，第七期居民考慮讓手推的大型垃圾桶入邨收垃圾，但如果一期居民都採用此方法，大垃圾桶便會在美孚新邨內街中排隊收集垃圾，有可能會有居民投訴，而由於內街是單程路，收集垃圾其間也可能造成交通阻塞。有居民表示，希望當局可以就近設立新垃圾站，以免環境衛生惡化。有關美孚荔灣街市重建引起的垃圾危機，詳細內容可於網上重溫《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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（全文完）

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