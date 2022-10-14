北海道小樽9間人氣酒店住宿　日式旅館／運河靚景／鄰近商店街／免費溫泉泡湯

白色冬天想去北海道睇雪浸溫泉，人氣旅遊目的地小樽是你的選擇！小樽鄰近札幌，只需半小時車程，而且市內交通方便，美麗的景點如「小樽運河」和「小樽港口」肯定會為你的旅程增添浪漫休息。本篇推介會依酒店位置分為「小樽運河附近」、「鐵路站附近」、「小樽郊區」三個部份。

更多日本住宿推介：

東京7間新酒店，全部新裝修，更加有溫泉、桑拿，鄰近JR🤩

10間大阪新開張的酒店，鄰近梅田／難波／心齋橋，方便Shopping，舒適度滿分🤩

日本出名浸溫泉！10間大阪溫泉酒店，座落難波、心齋橋超近JR站，極高CP！🤩

小樽有很多旅遊景點，例如圖中的小樽港口。（Trip.com）

小樽運河附近：

【1】Nord小樽酒店（Hotel Nord Otaru）

屹立在日本北方小樽運河畔，距離JR小樽站約12分鐘步程，走到小樽運河、堺町通商店街、小樽博物館都只要1分鐘。收費酒店停車場供有足夠停車位，適合自駕遊的旅客。外觀和大廳使用歐式建築風格，內部採用溫暖木色裝潢。房間擁有足夠空間，基本配備如雪櫃、熱水煲等一應俱全。

查看Nord小樽酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

若是在雪季或聖誕造訪，瀰漫一股浪漫情懷。（Trip.com）

酒店頂樓有個270度觀景Lounge Club Nord休息室，能居高臨下欣賞小樽大海和群山全景。（Trip.com）

日式與西式客房皆有，在房內即可眺望到小樽運河旁倉庫群及船隻進出小樽港。（Trip.com）

地址：北海道小樽市色内1丁目4-16

價錢：HK$525起 / 晚，人均HK$262.5

查看Nord小樽酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

【2】鳥植物小樽運河酒店（Hotel Torifito Otaru Canal）

酒店距離運河只而步行5分鐘，去堺町通商店街只需3分鐘，步行7分鐘就能抵達小樽站。位於在過去被稱為「北華爾街」的色內大通。房間以倉庫為主題來佈置，放置酒桶和舵輪的室內裝潢，充滿海港氣氛圍，適合文青打卡！設有兩間澡堂，浴場更請來職人繪製特色壁畫。早餐主打新鮮北海道食材，每天供有50種產地直送食材所製作的料理。

查看鳥植物小樽運河酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

房間以倉庫為主題來佈置，放置酒桶和舵輪的室內裝潢，充滿海港氣氛圍（Trip.com）

設有兩間澡堂，浴場更請來職人繪製特色壁畫（Trip.com）

早餐主打新鮮北海道食材，每天供有50種產地直送食材所製作的料理。（Trip.com）

地址：北海道小樽市色内1-5-7

價錢：HK$402起 / 晚，人均HK$201

查看鳥植物小樽運河酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

鐵路站附近：

充滿異國浪漫、悠閒慢調氛圍的小樽，共有小樽、南小樽、小樽築港三個車站，大部份的人會選擇住在這三個車站附近，也是最多平價酒店的區域。

【3】多美迎 PREMIUM 小樽酒店（Dormy Inn Premium Otaru）

走路到JR小樽站只需要1分鐘！對面是火車站和生鮮超市，旁邊有三角市場，小樽運河、堺町通商店街、小樽市美術館、小樽雪燈路、手宮線鐵路舊址等景點。酒店有室內停車場，交通方便。Dormy Inn Premium屬於集團內的高階品牌，有較多房型選擇，空間也較為寬敞，而且提供免費拉麵宵夜、免費天然溫泉浴池。早餐自助餐擁有非常豐盛，能吃到海鮮蓋飯、燒烤等海味料理。

查看多美迎 PREMIUM 小樽酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

房間提供有古典、現代、日式、西式等選擇。（Trip.com）

酒店設有免費天然溫泉浴池（Trip.com）

早餐自助餐擁有非常豐盛，能吃到海鮮蓋飯、燒烤等海味料理。（Trip.com）

地址：北海道小樽市稲穂3-9-1

價錢：HK$462起 / 晚，人均HK$231

查看多美迎 PREMIUM 小樽酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

【4】Sonia 小樽酒店（HOTEL SONIA Otaru）

從JR小樽站走路約8分鐘，出酒店只要1分鐘即到小樽運河，而倉庫群、堺町通商店街等小樽景點都在步行範圍內。酒店後方有專屬停車場，方便自駕遊住客。房間分有本館和新館，每間房間都擁有運河景觀。頂樓的「小樽運河之湯」，備有全套DYSON吹風機；另外，女湯才有的露天風呂，能一邊欣賞運河經典浪漫景色一邊放鬆身心。

查看Sonia 小樽酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

房間分有本館和新館，每間房間都擁有運河景觀。（Trip.com）

女湯才有的露天風呂（Trip.com）

房內備有加濕空氣清潔機，整體乾淨清潔（Trip.com）

地址：北海道小樽市色内1-4-20

價錢：HK$587起 / 晚，人均HK$293.5

查看Sonia 小樽酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

【5】小樽歐森酒店（Authent Hotel Otaru）

離JR小樽站只要短短3分鐘步程，距離小樽運河、堺町通商店街、小樽市美術館、小樽屋台村、紅磚横丁都不遠，適合想走傳統觀光購物路線的自由行旅客。雖然不是比較新的酒店，但是擁有良好聲譽。公共浴場和桑拿較小型，建議於冷門時段才去。房間有日式、和洋混合式房型，浴室用品品牌為資生堂。

查看小樽歐森酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

離JR小樽站只要短短3分鐘步程（Trip.com）

房間有日式、和洋混合式房型，浴室用品品牌為資生堂。（Trip.com）

公共浴場和桑拿較小型，建議於冷門時段才去。（Trip.com）

地址：北海道小樽市稲穂2-15-1

價錢：HK$469起 / 晚，人均HK$234.5

查看小樽歐森酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

【6】小樽放鬆酒店（UNWIND HOTEL & BAR OTARU）

紅磚色建築的前身為「舊越中屋旅館」，早在1931年落成，是小樽市指定歷史建築物。經過多次轉賣後，在2019年全新開幕。改造後仍保留了原本復古華麗的外觀，內部則改裝成機能性強的酒店。坐落在交通樞紐上，從JR小樽站出來後徒步約10分鐘可達，酒店本身設有停車場，自駕遊的旅客十分方便。房間提供免費智能手機使用，不需另外連接WI-FI就能上網，查資料或打日本國內外電話都免費，更可以帶出酒店使用，認真貼心！黃昏5至7時，可到酒吧無限免費品嚐美酒。

查看小樽放鬆酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

紅磚色建築的前身為「舊越中屋旅館」，早在1931年落成，是小樽市指定歷史建築物。（Trip.com）

房間提供免費智能手機使用，不需另外連接WI-FI就能上網（Trip.com）

黃昏5至7時，可到酒吧無限免費品嚐美酒。（Trip.com）

地址：北海道小樽市色内1丁目8番25号

價錢：HK$586起 / 晚，人均HK$293

查看小樽放鬆酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

【7】小樽君樂酒店（Grand Park Otaru）

超高CP值人均每晚最低$160.5！酒店直通JR小樽築港站，步行需約10分鐘。樓下就是北海道最大購物中心Wing Bay Otaru，可以直接從商場進入酒店。自駕遊旅客可停在酒店私家收費停車場。目前唯一一間位於小樽的五星級豪華酒店。建築18層樓高，從房間窗戶能俯瞰到石狩灣和小樽港海景，浪漫古樸老街的運河風景一覽無遺！房間分有海景房和山景房，空間十足，部份房型7歲以下兒童可免費同住，並供應嬰兒床、兒童餐具的用品，對家庭客十分友善。酒店3間餐廳均可俯瞰到海景，可邊欣賞窗外小樽港景色邊吃自助早餐，非常寫意。

查看小樽君樂酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

建築18層樓高，從房間窗戶能俯瞰到石狩灣和小樽港海景（Trip.com）

房間分有海景房和山景房，空間十足，部份房型7歲以下兒童可免費同住（Trip.com）

酒店3間餐廳均可俯瞰到海景，可邊欣賞窗外小樽港景色邊吃自助早餐（Trip.com）

地址：北海道小樽市築港11番3号

價錢：HK$321起 / 晚，人均HK$160.5

查看小樽君樂酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

小樽郊區酒店推薦

若是租車的人，則找偏離市區一帶能省下不少住宿費用。

【8】小樽朝里克拉瑟酒店（Asari Classe Hotel）

從朝里川温泉滑雪場出發，步行11分鐘即可抵達有「小樽後花園」之稱的朝里川温泉，酒店亦有提供免費接駁巴士連接小樽築港。這間酒店在市區範圍外，四周被大海和山區綠樹包圍，十分隱世，適合偏愛遠離人群及市區的遊客。酒店最著名的就是它們的露天浴池SPA，大浴池內設有大面積觀景窗、桑拿、女性與男性浴池，還有一區岩石露天浴池，浸浴之餘還能享受森林浴氣韻和幽靜開放感的景色。

查看小樽朝里克拉瑟酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

360度全方位的綠化景觀是房間的賣點（Trip.com）

部份房型配倫按摩椅（Trip.com）

某些房間附帶小型露天溫泉，非常適合重視隱私的情侶（Trip.com）

地址：北海道小樽市朝里川温泉2-676-1

價錢：HK$489起 / 晚，人均HK$244.5

查看小樽朝里克拉瑟酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

【9】銀鱗莊（Ginrinsou）

遠離小樽市區，位在海拔60公尺的平磯岬高台上。若在 JR小樽築港站下車步行至旅館約10分鐘。想到小樽鬧區，從小樽築港站坐到小樽站也才6、7分鐘，對於追求遠離城囂的人，可以下榻在這間能俯瞰石狩灣、港町小樽與開闊群山景致的日式旅館。房間是已有140多年歷史的純日式旅館，也是小樽市指定歷史建築物，館內分成自明治時代建造的本館和近幾年增建的新館，但房間內的陳設裝潢並不會感受到新舊之別。在露天風呂泡湯可以看到石狩灣的絕美日出！

查看銀鱗莊優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】

館內分成自明治時代建造的本館和近幾年增建的新館，是小樽市指定歷史建築物（Trip.com）

從房間能俯瞰石狩灣、港町小樽與開闊群山景致（Trip.com）

露天風呂泡湯可以看到石狩灣的絕美日出（Trip.com）

銀鱗莊擁有自家源泉，自腹地深達1,300公尺處湧出的平磯溫泉（Trip.com）

地址：北海道小樽市桜1丁目1番地

查看銀鱗莊優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】

<全文完>