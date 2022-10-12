欣澳行山｜港版「天使之路」新手必行　賞日落靚景2小時完成　去前必知6大打卡位＋交通方法

日本自由行正式開關，不少港人都急不及待買機票「回鄉」。若你到過日本四國的小豆島，一定聽過「天使之路」，但你又知不知道，其實香港都有個「港版天使之路」！位於欣澳的長索島每當潮退時便會形成一條小路，與對面的陰澳鹿頸村連接起來，令人忍不住想到小豆島。欣澳行山的路線全程平坦，即使是新手或帶同小朋友進行親子遊都可以！下文為大家整理了6大打卡位、路線和交通詳情。

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其實香港都有個「港版天使之路」！（IG＠yamwilson）

欣澳行山攻略

👉🏻 交通

👉🏻 行山路線

👉🏻 6大打卡位

👉🏻 注意事項

長索島

長索島位於香港大嶼山東北部欣澳，是香港的一座無人島，每年夏天都吸引不少熱愛水上活動人士專程去玩。由於長索島屬於連島沙洲，每當潮退時，中間便會形成一條小路，將它與對面的鹿頸村連接起來。因為潮退小路的形成與日本四國小豆島很像，令這條長索島小路又有「港版天使之路」之稱。

日本四國小豆島（Unplash圖片）

交通

港鐵欣澳站 A出口

行山路線

行欣澳站出來後，一直走到海旁位置，沿陰澳灣行20分鐘，在分岔口向右行。之後沿鹿頸行人徑行至鹿頸村，繼續前行會看到鹿頸碼頭。碼頭旁邊會有一條小石級，經過石灘便到達「港版天使之路」長索島。

來回全程約2小時

鹿頸碼頭旁邊會有一條小石級。（IG＠where.are.u.now）

6大打卡位

【打卡位1】浮木

從海旁剛起步不久，沿途都會看到一條條木樁插在水中央。原來陰澳灣昔日是被用作儲存木材的木塘，而這些木樁則是原本用作固定水上面的木材，隨著市區發展，現時只剩下部分木樁露出海面，形成奇特畫面，更變成了一個打卡點。

陰澳灣昔日是被用作儲存木材的木塘。（IG＠seandidi2013）

【打卡位2】浮木小屋

沿住鹿頸行人徑行至鹿頸村時，會看到一個由浮木串連而成的碼頭，碼頭連接住一間浮木小屋。這亦是昔日陰澳木塘的特色之一，注意由於浮木小屋屬於私人地方，請各位遊客不要擅自闖入，拍照後亦應快快離開。

由於浮木小屋屬於私人地方，請各位遊客不要擅自闖入。（IG＠cwleung222976）

【打卡位3】浮木碼頭

離開浮木小屋後，向前行會看到第二個浮木碼頭。雖然沒有連接住一間浮木小屋，但由於浮木長年被海水侵蝕，看上去都很有特色！注意，浮木腐蝕嚴重，在水上漂浮亦沒有扶手，踩上去拍照期間請注意安全。

離開浮木小屋後，向前行會看到第二個浮木碼頭。（IG＠enoch_with_eos_5d）

【打卡位4】天使之路

另一個打卡位當然就是欣澳行山路線的重頭戲，「天使之路」！不管是站在小路的中間，或從遠處拍過來了都有不同風格。拍攝「天使之路」前，請大家預先到天文台網站查看潮退時間表，預好時間就不會失望而回了！

按此查看👉🏻 潮退時間表

請大家預先到天文台網站查看潮退時間表。（IG＠lolillpop_loilee）

不管是站在小路的中間，或從遠處拍過來了都有不同風格。（IG＠winnie_cheuk）

【打卡位5】日落

欣澳一向都是欣賞日落熱門之地，不少人會專程駕車到海旁看日落。在長索島打卡「天堂之路」後，不趕時間的話，非常推薦大家在這裡等到咸蛋黃下山。夕陽加上特色的「天堂之路」，隨便拍拍都能成為佳作。

夕陽加上特色的「天堂之路」，隨便拍拍都能成為佳作。（IG＠emmie0316）

【打卡位6】石灘

除了「天使之路」，鹿頸碼頭旁邊的石灘也是一個打卡點，各位可以陰澳灣作為背景拍照到此一遊。而近年有人在石灘搭了一個小鞦韆，加上背面的海景，成為不少小朋友、女生的打卡位。此外，若害怕週末的長索島太擁擠，小編覺得在石灘看日落亦可以哦！

近年有人在石灘搭了一個小鞦韆。（IG＠cctsui）

注意事項

由於鹿頸村現時仍有居民居住，各位遊客經過或拍照時，盡量不要打擾到當地居民。途中經過浮木想踏上去拍照，請注意平衡和地滑！最後小編提提各位行山人士，即使新手路線難度不高亦請不要輕視，一定要小心注意安全！

（全文完）