一線搜查｜顯徑邨大舉鋸樹　街坊嘆慘不忍睹　樹博士詹志勇批手法不專業

9月中何文田一棵鳳凰木倒塌壓毀四輛車，包括一輛校巴，司機大難不死。沙田顯徑邨近日就大舉鋸樹，有街坊估計是受到何文田塌樹事件影響，邨內多棵大樹的樹幹都被修剪，街坊形容慘不忍睹。免費電視77台節目《一線搜查》訪問有「樹博士」之稱的教育大學地理及環境科學研究講座教授詹志勇，他直指顯徑邨剪樹方法明顯錯誤、不專業，表示： 「做乜咁害佢（樹）先得㗎！」

顯徑邨範圍內有多棵大樹被修剪掉枝幹。（開電視節目《一線搜查》截圖）

街坊：原先豐豐盛盛

顯徑街坊譚先生向《一線搜查》表示，邨內近日有多棵大樹無故被修剪，破壞了原有的生機，他說：「早兩日起勢係咁鋸鋸鋸……原先豐豐盛盛、茂茂實實好健康，而家鋸到你慘不忍睹、不知所謂。」譚先生認為，鋸樹並沒有必要，因為樹木原本狀態很好，是「啲大樹好高嘅，又係俾人剪到枝葉疏落，真係好過份，原來好多雀仔㗎裏面」。

邨內多棵樹都被人從中間位置「落刀」，詹志勇批評手法不專業。（開電視節目《一線搜查》截圖）

詹志勇指鋸樹荒謬

顯徑邨鋸樹行動是否合理？人稱「樹博士」的學者詹志勇表示：「你斬出嚟嘅枝葉，睇下接口有冇爛、有冇樹洞，冇吖嘛，你依家切口好整齊好靚，嗰啲靚木嚟！」對於顯徑邨大舉鋸樹，詹志勇直指荒謬，「好木你做乜鋸佢先得㗎，荒謬！荒謬！……你覺得佢哋係咪驚弓之鳥，驚弓之鳥都要睇到個弓吖嘛……你依家冇嘢睇得佢（樹）有毛病，做乜咁害佢（樹）先得㗎！」

除了沒有合理原因鋸樹外，詹志勇亦指顯徑邨的鋸樹方式不專業。他解釋，一般情況下大型樹枝不會鋸，除非有嚴重腐爛，即使要鋸，也應從樹椏底部開始鋸，而非中間位置。他表示，如果從中間鋸落去，餘下部份「好快爛」，而且會成為真菌「橋頭堡」，沿路攻陷樹木其他部份，「咁樣剪法坦白講是偷工減料，快賺錢快收工，不顧大樹安危和健康」。

顥徑邨鋸樹是誰下決定？（開電視節目《一線搜查》截圖）

誰決定顯徑邨要鋸樹？

發展局轄下的樹木管理辦事處（樹木辦）回覆《一線搜查》指，顯徑邨樹木屬於房屋署範圍，大樹日常護養，應由房署負責。不過，房署回覆《一線搜查》表示，顯徑邨是出售公屋，所以大樹保養由管理公司及業主立案法團負責。《一線搜查》再問屋邨管理公司，但對方一直沒有回覆。

９月時的塌樹事件，令公眾關注樹木安全及管理問題。（開電視節目《一線搜查》截圖）

申訴專員公署主動調查

現時全港有全港超過170萬棵樹，政府採用「綜合管理方式」去管理政府土地上樹木，即該樹生長在哪裡，就由負責該地方的部門去護養，例如9月時何文田的塌下的鳳凰木，就由康文署負責管理。申訴專員公署早前表示，自2019年至2021年，1823熱線每年都接到超過2萬宗關於樹木投訴，涉及部門權責爭議個案，每年平均800宗。

申訴專員趙慧賢早前表示會主動調查，審研樹木辦協調及督導工作是否足夠和有效，各部門樹木管理分工是否清晰。發展局則表示，已成立專責小組檢視樹木管理指引，希望年底前可以提出改善建議。有關顯徑邨的鋸樹情況、香港樹木管理政策問題的詳細報道，可於網上重溫《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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