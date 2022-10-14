一線搜查｜天文台料季候風周日襲港　下周跌穿20度　熱帶氣旋已形成秋天有風打？

秋颱｜季候風來襲，本港下周氣溫跌穿20度。天文台表示，一股東北季候風補充將會在星期日（16日）抵達華南地區，華南沿岸下周初至中期風勢頗大，天氣較涼。天文台預料，下周三（19日）本港市區最低氣溫跌至攝氏19度，分區氣溫更只有16度。此外，位於西北太平洋的一個低壓區已逐漸發展為熱帶氣旋，至於會否影響本港，還看未來幾日發展。

天文台指，一股東北季候風補充會在星期日抵達華南。（西九文化區@fb）

天文台料下周初起風勢頗大

受乾燥的東北季候風影響，天文台料本港未來兩日天氣乾燥，相對濕度介乎45%至80%，氣溫25度至31度。隨著一股東北季候風補充在星期日抵達華南，華南沿岸下周初至中期風勢頗大，天氣亦較涼。

天文台料，下周三最低溫度跌穿20度。（天文台網頁截圖）

下周三分區低見16度

預料至下周三，本港市區最低氣溫只有19度，離岸高地吹6級風。天文台分區天氣預報顯示，當日清晨時份，大埔、馬鞍山、上水、屯門、天水圍區只有18度，打鼓嶺更低見16度，市民早上返工返學記得添衣。

下周三本港分區氣溫低見16度。（天文台網頁截圖）

南海、西北太平洋「風接風」

此外，天文台指，位於南海中部的熱帶氣旋，會在今明兩日移向越南中部。截至今日上午10時，該熱帶氣旋在峴港之東南偏東約390公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里。按照目前路徑預測，該熱帶氣料不太影響本港。

天文台續指，位於西北太平洋有另一個低壓區，將逐漸發展為熱帶氣旋，並在星期日移近呂宋海峽一帶，但其後發展及路徑仍存在變數，換言之「秋颱」能否打得成，仍存很多不確定性。

為何秋颱難測？

天文台早前在fb解釋過，秋季的熱帶氣旋強度及路徑，大部分較夏季更複雜多變，原因是季候風會影響熱帶氣旋引導氣流，令熱帶氣旋的移動路徑出現較大變化，如2010年10月秋颱「鮎魚」，就被引領至粵閩交界位置登陸。

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