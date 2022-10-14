陰道感染｜單親爸養4女拮据　限女兒月經用3片衛生巾　終患婦科病｜附消委會6建議

女士們每月都要花錢購買衛生巾迎接「每月煩惱」，台灣就有一名女生因下體痕癢到婦科求診，醫生發現她的私密處黏滿紙巾，細問下得知原來她每次月經期間，每天只用3片衛生巾，而原因竟與她的爸爸有關。下文為你講解常見婦科病的病徵，並附上消委會關於使用衛生巾的注意事項。

女士們每月都要花錢購買衛生巾迎接「每月煩惱」。（Unplash圖片）

單親爸生活拮据 限女兒用3片衛生巾

台灣慈善組織彰化家扶中心近日指，有一名育有4個女兒的單親父親，因為收入不穩定，生活非常拮据。由於想節省開支，該名單親爸爸限制了4名女兒，每月月經期間，每日只能換3塊衛生巾，女兒無辦法之下只能不停墊紙巾代替，防止經血滿溢漏出。

單親爸爸限制了4名女兒每月月經期間，每日只能換3塊M巾。（Unplash圖片）

紙巾代替M巾致患上婦科病

在長期使用紙巾代替衛生巾的情況下，其中一名女兒下體出現痕癢到婦科求診。經醫生檢查發現，女生的私密處黏滿紙巾。因沒有沖洗乾淨，導致紙巾黏在陰道的皮膚上，造成過敏並患上婦科病。

女兒無辦法之下只能不停墊紙巾代替，防止經血滿溢漏出。（Unplash圖片）

常見婦科病－陰道感染

根據衛生署資料，陰道感染是最常見的婦科病，當中以念珠菌性陰道感染最為常見。念珠菌喜歡濕和暖的環境，於我們的口腔、消化道及女性陰道等，都有一定數量的念珠菌存在。常見病徵包括外陰痕癢紅腫、陰道內灼熱等。

若遇以下情況，可能是受感染之徵狀：

陰部痕癢

陰道內灼熱

小便刺痛、頻密

陰部出現損口、肉粒、水泡等

陰道感染是最常見的婦科病。（istock圖片）

消委會建議

為了陰道健康，各位女士月經期間應勤換衛生巾。除了可以防止經血滿溢漏出情況出現，最重要是有助減少陰道因細菌滋生而發出異味，以及減少令敏感位置受感染的機會。

建議每隔2至3小時更換一次衞生巾，確保衞生。（Unplash圖片）

消委會提醒女士在使用衞生巾時應留意以下6個事項：

1. 應按經血流量選用適合的衞生巾，不必長時間選用供流量多專用的產品。

2. 每次更換衞生巾前都應先洗手，避免雙手的微生物染污準備使用的衞生巾，再感染陰道。

3. 每人經血流量都不同，但切勿因為流量少就不更換衞生巾

4. 建議每隔2至3小時更換一次衞生巾，確保衞生。

5. 不建議將未打開的衞生巾存放於浴室等潮濕環境內。

6. 部分衞生巾的獨立包裝並非密封設計，隨身攜帶時應妥善儲存，避免受到污染。

最後提提各位女士，若陰部出現痕癢、白帶異常或其他不適，應盡快求醫。

（全文完）