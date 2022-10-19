北海道函館10間高CP值酒店　1分鐘到JR車站＋新開張＋免費溫泉＋望無敵海景

北海道住宿2022︱函館是北海道最有名的城市之一，這裡有函館山、五稜郭公園、末廣町金森倉庫群、日本最美街道八幡坂等超人氣景點。春天時五稜郭公園櫻花盛開，冬天時從函館山上看雪景也是一絕。《有線生活》為大家搜羅了10間函館高CP值、鄰近車站的酒店，為你計劃行程時提供實用參考。

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春天時五稜郭公園櫻花盛開，其星形結構也十分有趣。（Trip.com）

【1】函館JR旅館

2020開幕不久的函館JR酒店，房間和設施都乾淨新穎，更提供多種軟硬枕頭給住客選擇。直接連接JR函館站北口，對於行李較多的旅客來說十分便利。部分房型可以看到進出函館站的列車，在頂樓休息區可以把函館山美景盡收眼底。提供種類豐富的自助式早餐，除了海鮮亦有多種熱食料理。設有共4個露天風呂和大浴場。

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2020開幕不久的函館JR酒店，房間和設施都乾淨新穎，更提供多種軟硬枕頭給住客選擇。（Trip.com）

設有共4個露天風呂和大浴場。（Trip.com）

部分房型可以看到進出函館站的列車，在頂樓休息區可以把函館山美景盡收眼底。（Trip.com）

地址：北海道函館市若松町12-14

交通：JR函館站北口1分鐘

價錢：約HK$517起/ 晚，人均HK$258.5起

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【2】WBF函館海神溫泉酒店

同樣是2020年開幕的新酒店，房間以函館特色為設計概念，濃縮了函館的人文特色，唯獨房間空間比較小。部份酒店人員提供中文服務。離函館車站、函館朝市和小丑漢堡都很近。附近有AEON購物中心，買酒或小食也很方便。設有天然温泉「海神の湯」和露天風呂，更提供鹽桑拿，可以充分體驗泡澡的舒適感。早餐十分豐盛，提供三文魚子和烤扇貝等海鮮。

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2020年開幕的新酒店，離函館車站、函館朝市和小丑漢堡都很近。（Trip.com）

早餐十分豐盛，提供三文魚子和烤扇貝等海鮮（Trip.com）

設有天然温泉「海神の湯」和露天風呂，更提供鹽桑拿（Trip.com）

地址：北海道函館市若松町24-1

交通：JR函館站2分鐘

價錢：約HK$599起/ 晚，人均HK$299.5起

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【3】函館Resol酒店

價格超抵極高CP！酒店內設施相當多元化，有酒吧、桌球檯、室內高爾夫球場、健身室等。大廳有提供免費的飲料，可以用他們的微波爐和咖啡機。餐廳提供魚生、燒烤海鮮、拉麵等熱食。優點是位置方便，離函館站、函館朝市都很近，而且部份房間看到海景。

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位置方便，離函館站、函館朝市都很近，而且部份房間看到海景。（Trip.com）

餐廳提供魚生、燒烤海鮮、拉麵等熱食。（Trip.com）

酒店內設施相當多元化，有酒吧、桌球檯、室內高爾夫球場、健身室等（Trip.com）

地址：北海道函館市若松町6-3

交通：JR函館站走路3分鐘

價錢：約HK$276起/ 晚，人均HK$138起

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【4】函館站前柔婕閣酒店

位於函館站旁邊，酒店包含函館駅前横丁都是2019年新建的購物區，樓下就有便利店。房間空間很寬敞，家庭房的床墊鋪設在木地板上，相當適合帶小朋友旅遊時入住。設有古色古香的大眾溫泉池，浸完溫泉有免費雪條茶點可以享用，CP值十分高。

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位於函館站旁邊，酒店包含函館駅前横丁都是2019年新建的購物區（Trip.com）

設有古色古香的大眾溫泉池（Trip.com）

浸完溫泉有免費雪條茶點可以享用（Trip.com）

地址：北海道函館市若松町12-8

交通：JR函館站走路1分鐘

價錢：約HK$552起/ 晚，人均HK$276起

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【5】函館國際酒店

面西房型有海岸景緻，面東房型則能欣賞函館市景。房間空間充足，且床邊都有插座很方便。離JR函館站走路大約7分鐘，到函館朝市也只需8分鐘。在頂層有可以俯瞰函館港的天然溫泉，住客可以邊泡浴邊欣賞函館美景。設有3間餐廳，而且早餐非常豐盛，不但烤排和羊肉，還可以自己製作海鮮丼飯，鋪滿三文魚卵魚生刺身超豪華！

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面西房型有海岸景緻，面東房型則能欣賞函館市景。（Trip.com）

房間空間充足，且床邊都有插座很方便（Trip.com）

頂層有可以俯瞰函館港的天然溫泉，住客可以邊泡浴邊欣賞函館美景。（Trip.com）

自助早餐可以自製海鮮丼飯，隨意鋪滿三文魚卵魚生刺身（Trip.com）

地址：北海道函館市大手町5-10

交通：離JR函館站走路7分鐘

價錢：約HK$577起/ 晚，人均HK$288.5起

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【6】八葉函館共享酒店

位於金森倉庫、小丑漢堡旁，離電車站末廣町走路約5分鐘。提供青年旅館房、雙人房及家庭房型，如果租用最便宜的青年旅館房需要共用洗手間。酒店價格相宜，不過沒有電梯，要自行拿行李上房。酒店由舊銀行改建而成，外觀相當有特色。設有餐廳和酒吧，用餐區域有大片落地窗，可直接欣賞到外面的海景！

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酒店由舊銀行改建而成，外觀相當有特色。（Trip.com）

雙人房有獨立洗手間（Trip.com）

用餐區域有大片落地窗，可直接欣賞到外面的海景！（Trip.com）

地址：北海道函館市末廣町23-9

交通：末廣町電車站走路5分鐘；JR五稜郭站走路13分鐘

價錢：約HK$321起/ 晚，人均HK$160.5起

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【7】函館福朋喜來登酒店

位於JR函館站斜對面，交通極之方便，價格也優惠。重新裝修後室內空間和設施都非常新穎。在頂樓設有BAR，可以透過超大玻璃窗看到函館景色。早餐提供北海道本地新鮮食材，有豐富的海鮮料理。

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位於JR函館站斜對面，交通極之方便（Trip.com）

重新裝修後室內空間和設施都非常新穎。（Trip.com）

在頂樓設有BAR，可以透過超大玻璃窗看到函館景色。（Trip.com）

地址：北海道函館若松町 14-10

交通：JR函館站走路1分鐘

價錢：約HK$424起/ 晚，人均HK$212起

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【8】MYSTAYS 函館五稜郭酒店

酒店位處函館鬧市，旁邊有電車站和巴士站，樓下有便利商店，周邊也有居酒屋和烤肉店等各式各樣的餐廳。服務態度一流，房間乾淨寬敞，還設有加濕機。高樓層風景可以看到五稜郭塔。

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酒店位處函館鬧市，旁邊有電車站和巴士站（Trip.com）

房間乾淨寬敞，還設有加濕機。（Trip.com）

高樓層風景可以看到五稜郭塔。（Trip.com）

地址：北海道函館市本町26-17

交通：五稜郭公園前電車站走路2分鐘

價錢：約HK$297起/ 晚，人均HK$148.5起

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【9】函館灣La Vista酒店

函館灣La Vista酒店早餐曾被評為北海道第一名，提供多樣且新鮮的自助式早餐，特別推薦給愛吃海鮮的旅客；如果你不喜歡海鮮，可以去鄰近的人氣成吉思汗烤肉店羊羊亭。部份房間景觀能看到景點金森倉庫群。頂樓設有有景色優美的露天浴場，還有免費雪條任吃。

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鄰近海邊，部份房間景觀能看到景點金森倉庫（Trip.com）

酒店鄰近人氣成吉思汗烤肉店羊羊亭（Trip.com）

頂樓設有有景色優美的露天浴場，還有免費雪條任吃。（Trip.com）

函館灣La Vista酒店早餐曾被評為北海道第一名（Trip.com）

地址：北海道函館市豊川町12-6

交通：紅磚倉庫走路3分鐘；JR函館站15分鐘

價錢：約HK$703起/ 晚，人均HK$351.5起

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【10】函館帕科酒店

酒店價格非常實惠，而且提供天然溫泉「大森之湯」和桑拿，住客可以好好放鬆身心。房間較大而且乾淨，部份房間甚至附帶廚房。酒店設有酒吧、洗衣機和手信店，酒店旁有超市及便利店，方便買小食和宵夜。

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房間較大而且乾淨，部份房間甚至附帶廚房（Trip.com）

天然溫泉「大森之湯」和桑拿，住客可以好好放鬆身心（Trip.com）

酒店提供自助餐選擇，菜色豐富，有燒烤和各種熟食（Trip.com）

地址：北海道函館市大森町25番3号

交通：JR函館站走路10分鐘

價錢：約HK$399起/ 晚，人均HK$199.5起

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<全文完>