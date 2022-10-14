一線搜查｜跑馬地行人隧道住滿非華裔無家者　義工：好多人忽略咗佢哋

城市角落裡的社會問題，一般人往往忽視，例如被視為富貴地區的港島跑馬地，區內原來一直住有近30名無家者，即使是跑馬地居民也未必知道。免費電視77台節目《一線搜查》早前採訪住在該處的無家者，以及關心他們的義工，有義工表示普遍人都對無家者有誤解。

無家者所在地方是行人隧道。（開電視節目《一線搜查》截圖）

有床有櫃有餐桌

位於跑馬地黃泥涌道行人隧道，正是一班非華裔無家者聚集地點。《一線搜查》攝製隊在現場所見，長長的隧道有多個帳篷，也有多間木板間隔而成的小房間，還有餐桌、椅子、煮食爐具等等。據了解，這裏住了20名至30名無家者，他們來自五湖四海，如泰國、尼泊爾、英國等等，華裔只佔約一成。

黃泥涌道行人隧道隧道內環境整潔。（開電視節目《一線搜查》截圖）

主動清潔隧道

現場所見，隊道內地方整潔，而且無家者的用品都整齊地靠向一旁，留有空間讓居民通過，因此街坊都表現友善。來自泰國的無家者Amy便經常主動清潔隧道，她說：「好似當自己屋企……你自己清潔冇咁多人搞你，如果唔係政府又嚟搞你。」

Amy多年前隻身來港，後來沒有地方居住，經朋友介紹下到黃泥涌道行人隧道露宿，曾經搬到旺角，又入過醫院，輾轉又回到隧道。Amy表示，平時有工作賺錢，不想靠人、靠政府，「自己都開心啲」，她希望有日可以不再過露宿生活。

一班義工每星期都會探訪隧道內無家者。（開電視節目《一線搜查》截圖）

義工定期探望送物資

一直關注無家者議題的Deep表示，早在約十年前，跑馬地黃泥涌道行人隧道已經有無家者居住，以現時人數最多。他又說，每位無家者都有自己的故事，露宿街頭原因各式各樣，如精神狀況、濫藥、家庭原因、經濟原因等等，Deep說：「香港一個咁繁華嘅社會，我覺得係制度上嘅責任，社會嘅責任，我哋係有必要行多一步。」Deep呼籲市民多了解無家者，「知道裏面實際狀況，以至真正咁協助佢哋，先係最緊要。」

Ivy七年前加入義工行列探望無家者，她說：「其實我搬嚟跑馬地幾年，都唔知道有咁多無家者個案。」Ivy後來透過朋友邀請探望無家者，並加入成為義工，「跑馬地呢個叫做有錢人嘅地方……都忽略咗佢哋，有咁多需要幫助嘅人，自己都想出一點力」。Ivy和義工隊每逢周四都會向無家者派發物資，例如雞蛋、水果和口罩等日用品。

義工每星期都會為無家者送上物資。（開電視節目《一線搜查》截圖）

藉關心建立關係

Ivy解釋，派發物資是破冰一種途徑，因為無家者「唔係你想幫就幫」，要慢慢關心對方，建立關係，友善地讓他們知道，「如果你哋想傾偈，我哋喺度」。她又說普遍人對無家者有誤解，「你冇屋企係因為你懶，冇做嘢，或者賭錢、吸毒，但其實唔係個個都係咁」。她希望最終可以幫助他們脫離無家者生活。有關跑馬地無家者情況，可於網上重溫《一線搜查》第73集和74集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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