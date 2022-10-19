大阪9個新景點2022　通天閣玻璃滑梯、USJ環球影城任天堂園區　LaLaport巨型商場掃貨必去

大阪新景點2022︱儘管過去兩年日本旅遊業經歷真空期，不過業界在這段時間並沒有放慢手腳，仍不斷推陳出新。疫後大阪出現了不少新的旅遊設施和景點，如日本環球影城（USJ）新建成的任天堂世界、刺激的戶外冒險遊樂場「萬博BEAST」等等。今次《有線生活》為大家搜羅了9個大阪和鄰近地區最新的主題樂園、打卡景點、購物景點，適合有小朋友的家庭以及年輕朋友一起遊玩！

主題樂園

【1】日本環球影城任天堂園區

日本環球影城（USJ）新建園區「超級任天堂世界 Super Nintendo World」於2021年開放，由任天堂親自設計，完美還原遊戲世界觀。場內設有庫巴城、碧姬公立城堡、長棒山等場景，遊客可以坐上瑪利歐賽車造型的過山車，由現實穿越到電子遊戲世界。只要戴上「能量提升手環」敲場內各處問號磚，就可以累積金幣並收集道具，與同場其他旅客比拼！

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遊客可以坐上瑪利歐賽車造型的過山車（USJ官網）

地址：大阪市花區櫻島 2 丁目 1 番 33 號

交通方式：從關西機場搭乘關空快速到西九條站，再轉乘櫻島線到大阪環球影城，全程約 70～80 分鐘。

營業時間：10:00 – 19:00

【2】萬博 BEAST

萬博紀念公園2020年起增設戶外冒險體驗「萬博BEAST」，被稱為全球最大攀登式遊樂設施——4層的巨大六角形運動設施，總高度為24公尺，面積超過900平方公尺。120 種遊樂體驗包括空中腳踏車、平衡木、攀網、繩索攀爬、空中步道、空中衝浪、木桶飛行、高空滾軸等，還有「極限體能王」挑戰賽，適合喜歡刺激的你。

被稱為全球最大攀登式遊樂設施——4層的巨大六角形運動設施（萬博BEAST官網）

木桶飛行（萬博BEAST官網）

高空滾軸（萬博BEAST官網）

地址：大阪府吹田市千里萬博公園

交通方式：大阪單軌「万博紀念公園駅」或「公園東口駅」步行約10分鐘

營業時間：10:00 – 16:30

【3】大阪空庭溫泉 Osaka Bay Tower

大阪空庭溫泉 Osaka Bay Tower 是關西地區最大型溫泉主題公園，場內設有天然美肌溫泉、炭酸泉等6款溫泉，還有7款岩盤浴及桑拿，更設大型露天溫泉庭園。整個溫泉裝璜採用古時的日本建築風貌，一定要租借和服打卡超美日式照！

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整個溫泉裝璜採用古時的日本建築風貌（agoda.com）

大型露天溫泉庭園（大阪空庭溫泉官網）

一定要租借和服打卡超美日式照！（大阪空庭溫泉官網）

地址：大阪府大阪市港區弁天1丁目2-3

交通方式：JR大阪環狀線、大阪地鐵中央線「弁天町」站北出口步行3分鐘

營業時間：11:00 – 隔日早上9:00

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打卡景點

【4】大阪長居公園 teamLab Botanical Garden Osaka

人氣美術館 TeamLab 進駐大阪長居植物園，於2022年開設常設美術館「teamLab Botanical Garden Osaka」。團隊以園內超過1,200種植物，配合燈光等不同元素，打造7個藝術作品，包括位於樹木之中的橢圓蛋型ovoid球體以及漂浮在水面的玻璃燈籠，兩者均能感受外間環境而產生不同光亮與音色，並擴散出去，打造不同景象。

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以燈光等不同元素，打造7個藝術作品（TeamLab官網）

於樹木之中的橢圓蛋型ovoid球體（TeamLab官網）

地址：大阪市東住吉區長井公園 1-23

交通方式：Osaka Metro御堂筋線「長居站」下車即達；從JR阪和線「鶴丘站」或「長居站」出站步行5分鐘

營業時間：每日 19:30 – 22:00（最終進場 21:00） ，每月第2、4 個週一休展

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【5】通天閣「Tip The Tsutenkaku」和「Tower Slider」

大阪著名景點通天閣於最近三年增設兩大新設施，最新展望台「Tip The Tsutenkaku」離地92米，末端有一塊透明玻璃地板，讓你盡情飽覽大阪景色。另外，巨型滑梯「Tower Slider」約22米高，用 10 秒鐘從3樓瞭望台滑至地下1樓，繞著電梯塔旋轉一圈半，途中還能透過透明玻璃罩觀賞城市景色，好玩地睇靚景！

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巨型滑梯「Tower Slider」（通天閣官網）

地址：大阪市浪速區恵美須東1-18-6

交通方式：堺筋線惠美須町站徒步4分

營業時間：10:00 – 19:30

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【6】京都：太秦映畫村 「新世紀福音戰士京都基地」

京都的「太秦映畫村」新增新世紀福音戰士基地，這裏有巨型 EVA 拍照打卡，還有全球首個「搭乘 EVA」體驗，還有限定周邊及餐點。除了可以進入EVA 外，太秦電影村呈現了江戶時代、明治時代的街景，是打卡拍照的好地方，你還可以體驗藝伎、忍者、武士等裝扮。

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巨型 EVA （@EVA_kyotobase）

可以體驗藝伎、忍者、武士等裝扮（太秦映畫村官網）

地址： 京都市右京區太秦東蜂岡町10

交通方式可參考官方網站

營業時間：9:00 – 17:00

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【7】兵庫：二次元之森「哥斯拉迎擊作戰」

淡路島公園內的二次元之森位於兵庫縣的淡路島公園，園內有很多動漫相關景點，包含蠟筆小新、火影忍者等。近年還增設「哥斯拉迎擊作戰」，是世界最大的「哥斯拉」主題園區，有一比一大的哥吉拉像，重現電影經典場景！

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一比一大的哥吉拉像（二次元之森官網）

旅客可以扮演國立哥斯拉淡路島研究中心的研究人員。（二次元之森官網）

地址：兵庫縣淡路市楠本2425番

交通方式：

從JR神戶線「明石」站步行10分鐘，在「明石港」搭乘Genova線高速船，行船大約13分鐘後在「岩屋港」下船，然後搭乘接駁巴士前往，約3分鐘

從JR神戶線「三宮」站乘坐高速巴士，行車40～55分鐘後在「淡路IC」下車，然後搭乘接駁巴士前往，約需3分鐘

營業時間：10:00 – 19:30

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購物景點

【8】堺LaLaport購物中心

將會在2022年11月8日開張的「堺LaLaport購物中心」樓高3層，匯聚212個品牌，包括文青書店TSUTAYA BOOKSTORE，日系家居飾品店Francfranc，日本眼鏡潮牌JINS，服裝潮牌UNIQLO、COACH、ABC MART，以及連鎖餐飲店藏壽司、京鼎樓及星巴克等。絕對能滿足你的消費欲望！戶外設有免費開放的「MIHARA」公園，讓小朋友盡情玩耍放電。

詳細介紹 👉 大阪堺市2022超大商場LaLaport攻略！212個品牌進駐 附交通方法

今年11月8日開張的「堺LaLaport購物中心」（LaLaport官網）

地址：大阪府堺市美原區黒山22番1

交通方式請參考大阪堺市2022超大商場LaLaport攻略！212個品牌進駐 附交通方法

營業時間：店舖、美食街 10：00 – 21：00 / 餐廳 11：00 – 22：00

【9】大丸心齋橋

大丸心齋橋經過全面翻新工程後重新開幕，全新建築充滿經典復古元素，猶如美術館般充滿古典美。館內設有超過 350 間商店和地下美食街，讓你盡情購物！

大丸心齋橋經過全面翻新工程後重新開幕（大丸心齋橋官網）

地址：大阪府大阪市中央區心斎橋筋1-7-1

交通方式：Osaka Metro御堂筋線心齋橋站（南口）直接連接

營業時間：10:00 – 20:30

（全文完）