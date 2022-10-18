一線搜查｜冷氣機收爐後恐成霉菌溫床　醫生警告吸入可致肺炎　日本節目教3招低成本除霉

一線搜查｜近日天氣逐步轉涼，相信很多人家中冷氣已經開始收爐。不過，若整個秋冬都一直沒有使用冷氣，霉菌就會容易繁殖，當下次再開冷氣時，隨時吹出含有霉菌的風，影響健康。有呼吸系統科醫生警告，霉菌有機會引致過敏性肺炎，建議定期清洗冷氣，有日本節目就分享3大清潔冷氣機貼士，即看下文。

霉菌會在秋冬繁殖（《news every.》截圖）

秋天溫度和濕度有助霉菌生長

日本節目《news every.》指出，雖然大家認為秋天十分乾燥，但事實上，秋天與梅雨季一樣，其溫度和濕度都有助霉菌生長。另外，今年夏天熱浪來得較早，氣溫相當高，不少人都會長期開冷氣降溫，可是冷氣運行時間越長，冷凝水濕氣累積就越多，加上霉菌愛食灰塵，當秋天收起冷氣時，霉菌就會繁殖，當冬天開暖風，或下年夏天開冷氣時，就會有機會吹出含有霉菌的風。

秋天溫度和濕度有助霉菌生長（《news every.》截圖）

換季洗冷氣3大貼士

節目組以一部兩年沒有清洗的冷氣機作測試。從片中可見，除了冷氣濾網滿佈灰塵外，出風位置更長滿黑色霉菌。當專家清洗冷氣內部時，冷氣立即流出含有霉菌和污垢的黑水。對於秋夏換季清潔冷氣，節目專家有以下3大貼士：

流出含有霉菌和污垢的黑水（《news every.》截圖）

出風位置長滿黑色霉菌（《news every.》截圖）

1. 定期清洗冷氣過濾網

過濾網上的污垢會導致霉菌生長，增加冷氣機耗電，因此應該定期將過濾網取下，用吸塵機吸走灰塵。而廚房附近的冷氣機可能會有大量油煙，建議用稀釋的中性廚房清潔劑清洗。

定期清洗冷氣過濾網（《news every.》截圖）

2. 擦拭出風口灰塵

擦拭冷氣出風位、調節風向的擋板等可見區域，能有效去除灰塵。

擦拭出風口灰塵（《news every.》截圖）

3. 使用送風模式和內部清潔功能

開啟送風模式3至4小時，可以去除冷氣機內部導致發霉的水分；開暖氣30分鐘至1小時能抑制霉菌，使內部保持乾燥。另外，部分冷氣設「內部清潔」功能，可以自動清潔和吹乾內部，大家每次開冷氣後使用此功能。

使用通風和內部清潔功能（《news every.》截圖）

霉菌入體可致敏感性肺炎

呼吸系統科醫生梁子超接受《有線生活》訪問時表示，霉菌雖然屬致病性較低的生物，但仍然有機會引起敏感，導致敏感性肺炎，患有哮喘的人較易有過敏反應，建議大家定期清洗冷氣，並把室內濕度保持約60℃，以達致霉菌受壓制作用。

7個D.I.Y保養冷氣機貼士

香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強向《有線生活》表示，收爐前若沒有好好清洗冷氣，隨時會引致冷氣漏水，或者成為蟑螂巢穴，想防範於未然，就有下列7大保養貼士：

【1】清洗冷氣機

許錫強指，每次轉季前後，都需要拆除冷機進行清洗，不過很多人都做漏了這步。

【2】清理污水

長期不開冷氣，不等於是保養冷氣，反而有機會令污水影響冷氣金屬機件運作，容易導致霉爛，所以一定要清理乾淨。如果機身夠乾燥，即使長置幾年不用都沒有問題。

【3】噴防鏽油

冷氣清洗至完全乾透後，可以使用防鏽油噴機底、機身、外殼位置，即使有水漬都可以防止生鏽。

【4】膠袋包裹外殼

如果是窗口式冷氣，就應該用大膠袋包裹外款，以防日後雨水灑入機身。分體式冷氣方面，可以用風扇模式把機組吹乾，然後用膠袋包好冷氣，留到下季使用。

【5】保護外殼

大家可以為冷氣套上防塵罩，遮掩機身表面防止入塵。

【6】軸心加機油

在冷氣摩打及風扇之間的軸心打上機油，可以保持機件順暢運作，即使摩打及風扇生鏽，軸心機油都可以確保冷氣正常轉動。

【7】取出搖控電池

冷氣收爐前，除了要拔去電源，更要取出搖控電池，以防電池漏液令整個搖控報銷。

冷氣收爐前要取出搖控電池（freepik）

（全文完）

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