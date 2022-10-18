一線搜查｜光顧醫美療程臉被化學燒傷留黑印　女事主求賠償　美容院：我哋都好無辜

醫美療程隨時令人美容變毀容？免費電視77台節目《一線搜查》訪問任職醫護的謝小姐，她自光顧了一間美容院的醫美療程後，不單造成金錢損失、臉部留下大面積黑印，投訴其間家人更被起底欺凌，至今依然未能成功追討。她感慨地表示：「我只係想做個facial啫……」

謝小姐接受療程後臉部腫脹更出現大量黑斑。（HOY電視節目《一線搜查》截圖）

因「皮秒激光」療程首次出事

「其實嗰陣時我唔係好多斑，純粹都係貪靚。」謝小姐去年以13,288元購買了6次坊間俗稱「皮秒激光」醫美療程，聲稱有淡退色斑和疤痕的功效。然而當她接受到第3次療程時，皮膚開始紅腫和起紅點，第4次更開始「爛面」。謝小姐當時向皮膚科專科醫生求診，醫生指其情況是「化學燒傷」（Chemical Burnt）。

謝小姐當時透過WhatsApp聯絡美容院，但由於疫情關係美容院停業，直至今年年初美容院重開，謝小姐的個案便交由一位美容師Sarah跟進。

Sarah叫謝小姐不要浪費金錢找醫生。（HOY電視節目《一線搜查》截圖）

再做「皇牌陶瓷肌」療程

謝小姐表示，當時美容師Sarah表明不會退錢，又遊說她購買「皇牌陶瓷肌」療程，聲稱有助改善皮膚「反黑」問題。她形容該療程是將藥水搽到臉上，「一搽塊臉勁揦嘅，揦得好緊要，跟住我就話：『嘩！咁痛！』」Sarah回應：「正常，你算好叻，因為其他人幾十秒就已頂唔順。」

一個月內再做第二次療程，謝小姐表示情況更嚴重，「成塊臉出晒白色嘅……成塊臉起咗層白色嘅沙出嚟……跟住佢俾把風扇仔我，叫我忍忍。」謝小姐形容翌日臉部「直情燶晒，跟住出水，塊臉脹到就嚟爆咁，痛得好緊要」，於是她去求診，醫生再次指她臉部燒傷。謝小姐將醫生的診斷告知Sarah，Sarah則叫她不要「嘥錢」，表示：「醫生緊係話衰我哋（美容院）嘅！」

郭醫生拒絕回應謝小姐個案，又出手阻擋鏡頭。（HOY電視節目《一線搜查》截圖）

美容院指定醫生曾被判專業失德

由於臉部情況惡化，謝小姐要求美容院賠償，但美容院方面則要求謝小姐先接受一名姓郭醫生診斷，再視情況討論賠償。該名郭醫生向謝小姐處方美白藥及類固醇，謝小姐服後雙眼及兩頰腫脹，去伊利沙伯醫院求診，伊院醫生指謝小姐所服的是止血用藥，處方給更年期血崩女性，而且該包藥物已過期一年半。

《一線搜查》攝製隊早前到找到該位郭醫生，但他拒絕回應事件。根據資料顯示，該名郭醫生曾是香港醫療美容醫生協會前主席，於2019年被醫委會裁定三項專業失德罪成，被醫生名冊除名一個月，緩刑一年。

謝小姐的錄音對話顯示，美容院一方聲稱無辜。（HOY電視節目《一線搜查》截圖）

美容院聲稱無辜

由於無法找到Sarah跟進，謝小姐去到美容院的facebook留言講述事件，一日後美容院總經理約謝小姐到尖沙咀分店會面，根據對話錄音，美容院一方表示：「我哋公司係完全唔知道Sarah同你做啲乜嘢，所以我哋都好難去作出賠償，佢喺房，用啲乜嘢，我哋完全唔知道，因為房間冇CCTV……真係做得唔好，管理不善嘅。」美容院又稱已解僱Sarah，更聲稱「我哋都好無辜！」

謝小姐及家人被人起底攻擊。（HOY電視節目《一線搜查》截圖）

謝小姐一心想美容，結果由臉部首次感到刺痛、化學燒傷至今近4個月，臉部情況仍未有好轉，亦未能成功向美容院追討，更令她困擾的事，網上忽然出現對她和家人的「起底」攻擊，她的手機也經常收到不明來歷電話的色情查詢。

謝小姐已向醫委會投訴該位姓郭醫生，亦已就個人及家人被起底攻擊事件報警。協助謝小姐的民主黨消費者權益政策發言人袁海文表示，謝小姐的個案凸顯了美容行業欠缺監管。有關謝小姐的詳細經歷，可於網上重溫《一線搜查》第76集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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