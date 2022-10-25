名古屋8間新開幕酒店2022　2分鐘到車站／高CP／寬敞房間／免費溫泉／日式旅館

名古屋新酒店2022｜香港快運近月推出了不少名古屋航班，來回機票低至2000多元！名古屋位於日本中部愛知縣，作為日本三大都市之一，坐新幹線去東京和大阪都很方便。名古屋有繁華的購物和飲食選擇，如購物中心名鐵百貨和大須商店街，更加有歷史文化景點如名古屋城，適合所有遊日旅客！《有線生活》為你搜羅了8間近兩、三年開張的高CP酒店，好讓你更早規劃行程！

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【1】相鐵 FRESA INN 名古屋站櫻通口（Sotetsu Fresa Inn Nagoyaeki Sakuradoriguchi）

相模鐵道位於名古屋的首間酒店，於2020年2月1日開業，離開最近的車站出口約4分鐘路程，非常方便。FRESA INN系列屬於商務酒店，賣點為性價比高，最平$244起/晚，以市中心位置來說非常抵！酒店提供6種房型，包括打通兩間客房的連通房，適合人數3-4人的家庭或朋友旅行。客房面積方面，雙人房由 136 呎起，雙床房由 161 呎起。大堂的免費設施角提供各式各樣的日用品，除了牙刷、化妝棉、茶包，甚至有面膜和乳液，非常方便！

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大堂設有自助check-in機，即是在晚上住客也能輕鬆入住和退房。（Trip.com）

FRESA INN系列屬於商務酒店，賣點為性價比高（Trip.com）

浴室設有浴缸，以商務酒店來說不算小（Trip.com）

大堂的免費設施角提供各種日用品（Trip.com）

地址：愛知縣名古屋市中村區名站四丁目 4-15

交通方式：

從JR線名古屋站 櫻通口步行4分鐘

從名古屋市營地下鐵 櫻通線/東山線名古屋站7號出口步行4分鐘

從名鐵名古屋本線 名鐵名古屋站中央檢票口步行4分鐘

近鐵名古屋線 近鐵名古屋站正面檢票口步行4分鐘

價錢：約HK$244起 / 晚，人均HK$122

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【2】名古屋京阪酒店（Hotel Keihan Nagoya）

2020年4月3日開業，屬於連鎖集團京阪酒店。位置於榮商圈附近，小編見有評論話附近有很多居酒屋和便利店，喜歡美食和夜生活的朋友不能錯過！離久屋大通站，以及丸之內站大約2-4分鐘路程。步行幾分鐘可以到達景點電視塔，及名蛋糕店 HARBS本店。

酒店提供多種不同房型，包括雙人房、雙床房及三人房。配色偏向粉色系，添了一分柔和溫馨的舒適感。房間空間比起同價位酒店較大，雙人房面積由 183 呎起，雙床房更是由 226 呎起，不怕在房間打不開掃貨用的大行李箱。

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24小時前台服務（Trip.com）

房間空間比起同價位酒店較大（Trip.com）

浴缸非常大（Trip.com）

地址：愛知縣名古屋市中區錦三丁目 2-1

交通方式：從地鐵久屋大通站步行約2分鐘；或從地鐵丸之內站步行約4分鐘。

價錢：約HK$210起 / 晚，人均HK$105

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【3】名古屋三交 Inn Grande HOTEL&SPA（Sanco Inn Grande Nagoya HOTEL&SPA）

於2020年4月24日開業，三交品牌旗下的酒店在名古屋已經是第五間，今次屬較豪華的Grande版，取名 HOTEL&SPA，是要強調酒店有溫泉設施！酒店同名古屋站地下街相連，步行路程約需7分鐘，住客評論都話不用回地面非常省時，而且適合拖行李箱的朋友！因為酒店位於複合型大樓內，前台位於八樓，客房樓層由九樓開始，高層房可以眺望到名古屋城、名古屋港等景色！

另一個令人眼前一亮的點是他們的自助枕頭區，有六種不同軟硬度的枕頭任選。酒店共有128間客房，分成五類：雙人房、雙床房、三人房等等。客房面積由165呎起。

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因為酒店位於複合型大樓內，所以客房樓層由九樓開始（Trip.com）

酒店有溫泉設施，在名古屋十分少見（Trip.com）

前台有免費的日用品櫃，大量入浴劑任君選擇（Trip.com）

地址：愛知縣名古屋市中村區名駅三丁目 21-7

交通方式：從名古屋站沿地下街步行8分鐘，電梯直接連接。從地鐵櫻通線國際中心站步行1分鐘。

價錢：約HK$407起 / 晚，人均HK$203.5

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【4】THE TOWER HOTEL NAGOYA

2020年9月1日開業，THE TOWER HOTEL NAGOYA的位置可謂獨一無二，皆因酒店正正位於名古屋電視塔內，佔據了四至五樓！電視塔是名古屋知名的景點，連接地鐵大站榮站，附近又有不少地方餐廳和購物區。

由於酒店的特殊位置，只提供十五間客房和套房，卻有足足九種不同房型，其中四款為特色套房，內部裝潢保留了原始鋼鐵結構，住進房間就如走進一個歷史場景。頂樓住客專用觀景台晚上會開放，你可以居高臨下欣賞名古屋景色！

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電視塔是名古屋知名的景點，連接地鐵大站榮站（Trip.com）

特色套房，內部裝潢保留了原始鋼鐵結構（Trip.com）

由於酒店的特殊位置，只提供十五間客房和套房（Trip.com）

房間面積偏大，由258呎起（Trip.com）

頂樓住客專用觀景台晚上會開放，你可以居高臨下欣賞名古屋景色！（Trip.com）

地址：愛知縣名古屋市中區錦三丁目 6-15

交通方式：東山線/櫻通線榮站4號出口附近（中央公園地下街31號出口）；櫻通線/名城線久屋大道站4B出口附近（中央公園地下街26號出口）

價錢：約HK$2000起 / 晚，人均HK$1000

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【5】 ACCESS by 名古屋遙索爾酒店（ACCESS by LOISIR HOTEL Nagoya）

開幕於2021年的連鎖品牌酒店，房間總數為139間。性價比十分高，房價平均只需HK$250左右/晚。位在市內最大的鬧區，從名古屋市營地下鐵「榮」站步行5分鐘即達。全部房間都有雪櫃，方便買外賣回房吃。自助早餐包括40餘種菜品，並採用了優質大米。由於名古屋是單車友善的城市，尤其是久屋大通一帶道路寬廣，酒店提供租借單車服務，讓住客遊覽名古屋時更方便。

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開幕於2021年的連鎖品牌酒店（Trip.com）

全部房間都有雪櫃，方便買外賣回房吃（Trip.com）

浴室有浴缸（Trip.com）

地址：愛知縣名古屋市東區東櫻1-9-22

交通方式：從名古屋市營地鐵東山線/名城線榮站步行5分鐘 （中央公園7A出口步行3分鐘） ；

從名古屋市營地鐵櫻通線/名城線久屋大通站步行6分鐘 （中央公園3B出口步行5分鐘）。

價錢：價錢：約HK$250起 / 晚，人均HK$125

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【6】Via Inn名古屋站前椿町（VIA INN Nagoya Ekimae Tsubakicho）

於2018年開業的高CP連鎖酒店，位於名古屋駅太閣通出口附近，只需步行4分鐘。一共有350間客房。酒店不只有提供免費自助早餐，大堂供應的飲料包都能免費無限取用！房內的設備都是知名大牌子，例如Panasonic風筒、POLA洗澡用品等。12歲以下小朋友還可以不加床免費入住，對家庭旅客來說，也是個名古屋住宿好選擇！

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位於名古屋駅太閣通出口附近，只需步行4分鐘（Trip.com）

房內的設備都是知名大牌子，例如Panasonic風筒、POLA洗澡用品等（Trip.com）

免費自助早餐（Trip.com）

地址：愛知縣名古屋市中村區椿町 9-13

交通：從JR「名古屋站」太閣通出入口（新幹線出入口）步行4分鐘

價錢：價錢：約HK$344起 / 晚，人均HK$172

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【7】R＆B飯店 名古屋站前（R&B Hotel Nagoya Ekimae）

開幕於2020年的新酒店，從JR名古屋站步行約6分鐘。作為商務飯店價錢十分優惠，雖然房間比起一般觀光酒店小，但是所有設備都齊全，包括雪櫃和免治馬桶。所有住宿方案都送免費現烤麵包早餐，加500日元（約27港元）即可享用有多款菜色的自助早餐。住客評論話酒店門前就有一家24小時便利店，方便深夜買便當甜品！

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開幕於2020年的新酒店，從JR名古屋站步行約6分鐘（Trip.com）

房間比起一般觀光酒店小，但是所有設備都齊全（Trip.com）

免費現烤麵包早餐（Trip.com）

地址：名古屋市中村區名驛南1丁目19-19

交通方式：JR名古屋站櫻通口徒步6分鐘

價錢：約HK$210起 / 晚，人均HK$105

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【8】名古屋日航尚格酒店（Nikko Style Nagoya）

由日本航空經營的名古屋日航尚格酒店，開幕於2020年。位於較安靜的區域，附近有神社和公園等等，遠離名古屋站前的喧囂。主打觀光旅遊。房間總數有191間，住客留言都話這間酒店的房間比起其他酒店大很多，非常適合帶住大行李箱掃貨的旅客！房間有智能電視，配合高速網路，能看到極多影片平台，包括YouTube、Amazon Prime、Netflix、Hulu等。位置便利，從名古屋站步行約10分鐘。所有客房都有獨立分離式的浴室和廁所，可以享受到日式的生活風格。

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位於較安靜的區域，附近有神社和公園等等，遠離名古屋站前的喧囂。（Trip.com）

房間總數有191間，比起其他酒店空間大很多（Trip.com）

所有客房都有獨立分離式的浴室和廁所（Trip.com）

餐廳裝璜風格令人眼前一亮（Trip.com）

地址：名古屋市中村區5-20-13

交通方式：由名古屋站步行約15分鐘；由東山線伏見站步行7分鐘。

價錢：價錢：約HK$770起 / 晚，人均HK$385

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（全文完）

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