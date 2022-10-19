首爾新景點2022｜松峴綠地廣場5大看點　110年後首開放　向日葵花海打卡必去｜附交通方法

首爾新景點2022｜正計劃到韓國旅遊的各位注意，首爾又有一個全新必到景點了！位於首爾鍾路區的西村松峴綠地廣場是韓國日治時期的遺址，後來成為朝鮮王族居住地、駐韓美國大使館宿舍等。由於110年來一直被高牆包圍，亦不對外開放，神秘得被韓國民眾稱為「禁忌之地」（금단의 땅）。而「禁忌之地」已於2022年10月7日正式對外開放，成為了一個連接住景福宮、青瓦台等景點的文化藝術空間。

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首爾全新景點（IG＠seunghostefan）

松峴綠地廣場5大看點

【看點1】日治時期遺址

【看點2】佔地40萬呎

【看點3】文化藝術空間

【看點4】連接韓國歷史痕跡

【看點5】將成代表性文化旅遊景點

西村松峴綠地廣場

「禁忌之地」事隔110年重新裝修後，吸引不少韓國市民去一探究竟。但由於配合政府的旅遊發展計劃，松峴綠地廣場的開放期被定為2022年10月至2024年12月。關閉後將建成更全面的旅遊景點再重新開放，所以各位要把握機會打卡了！

「禁忌之地」事隔110年重新裝修後，吸引不少韓國市民去一探究竟。（IG＠woodnwind）

西村松峴綠地廣場（열린송현 녹지광장）

地址：首爾 鍾路區 松峴洞 48-9｜서울 종로구 송현동 48-9

交通：地鐵3號線 安國站 1號出口 步行5分鐘

開放期間：2022年10月至2024年12月（2025年起關閉2年）

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從安國站1號出口出來後，步行5分鐘便到。（IG＠mariee_melia）

松峴綠地廣場5大看點

【看點1】日治時期遺址

松峴洞的這塊地皮曾是朝鮮時代王族和名門望族居住的地方，同時亦承載住南韓日治時期的歷史，屬於日治時期遺址。1910年，這裡被建成了朝鮮銀行，後又被美軍接管用作美軍宿舍、美國駐韓大使館職員宿舍等。直到1997年，遺址地皮先後轉手到韓國大型企業三星、大韓航空等手上，但期間卻一直被當作廢墟放置。2021年12月，首爾市政府以地皮換地皮的方式獲得了該地皮所有權。

廣場內有告示板展示松峴洞的歷史。（網上圖片）

【看點2】佔地40萬呎

松峴綠地廣場佔地3萬7117平方米（約40萬呎），是首爾廣場的3倍左右！而廣場中央位置的草坪，種滿不同種類的植物，例如大波斯菊、百日紅、向日葵等，而盛開花種會隨天氣改變，以後想賞向日葵或芒草，不用走到天空公園去了。

松峴綠地廣場佔地約40萬呎（IG＠hyeminstar）

以後想賞向日葵或芒草，不用走到天空公園去了。（IG＠daeuni.j）

廣場中央位置的草坪，種滿不同種類的植物。（IG＠daeuni.j）

【看點3】文化藝術空間

於2年臨時開放期間，松峴綠地廣場將成為文化藝術空間，並舉行不同大型展覽或文化活動。廣場開放的第一週已舉行了多場戶外音樂會，還設置了以直徑5米大小的月亮照明爲中心，加數十個小月亮的展品，成為熱門打卡點。此外，首爾市政府亦計劃將2022年已舉辦首屆的國際級藝博會，斐列茲藝博會「Frieze Seoul」移師到這裡，相信會吸引大批藝術愛好者和文青打卡。

松峴綠地廣場將舉行不同大型展覽或文化活動。（IG＠joohokim_people）

熱門打卡點（IG＠woodnwind 3）

吸引大批藝術愛好者和文青打卡。（IG＠nas8779）

【看點4】連接韓國歷史痕跡

由於松峴洞的這塊地皮曾是朝鮮時代王族和名門望族居住的地方，同時亦承載住南韓日治時期的歷史，屬於日治時期遺址。因此在廣場周圍不難看到宮殿、韓屋、石牆等具有歷史感的建築物，大家拍照時以此為背景，極具古今特色。如果穿過廣場，更可以走到青瓦臺、景福宮、光化門廣場、仁寺洞、北村等熱門旅遊景點。

這塊地皮曾是朝鮮時代王族和名門望族居住的地方。（IG＠seunghostefan）

在廣場周圍不難看到宮殿、韓屋、石牆等具有歷史感的建築物。（IG＠seunghostefan）

【看點5】將成代表性文化旅遊景點

根據韓媒報道，松峴綠地廣場的臨時開放期（2024年12月）結束後，開始將該地皮建設成松峴文化公園（暫稱）， 並於2027年全面開放。屆時松峴文化公園將會加入更多旅遊設施，打造成韓國代表性的文化旅遊景點，各位可以拭目以待！

松峴綠地廣場將建設成松峴文化公園。（IG＠woodnwind）

（全文完）