不止腦霧！醫生列4大新冠後遺症　8成屬腦神經受損　可致中風、腦炎、血管炎

新冠後遺症｜香港中文大學醫學院日前推算，全港有逾百萬人出現長新冠症狀，患者在工作及學業上受不同程度影響，例如會出現記憶力變差、失眠、焦慮等問題，只有少數人能自我康復。臺灣神經內科醫師吳雅純表示，新冠感染者不止有腦霧，還會引起其他腦神經科症狀，即看下文4大後遺症。

新冠康復後，可能引起腦神經科症後遺症（Freepik）

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新冠感染者4大後遺症

雖然Omciron所引起的重症率較過往下降，但其帶來的後遺症亦不容忽視。臺北市立聯合醫院和平婦幼院區神經內科主治醫師吳雅純指出，Omciron感染者所得的後遺症除了有腦霧外，還有4大腦神經科症狀：中樞神經系統侵犯、腦血管病變、周邊神經系統侵犯和其餘症狀。

吳雅純指，據臨床觀察發現，Omciron感染者後遺症中，有80%均屬腦神經科症狀。以腦炎、脊髓炎等較嚴重併發症來說，大部分患者都會在感染後一週出現症狀，至於其他併發症則在兩週內出現，而腦霧、頭痛、頭暈等後遺症可能持續數月。

8成後遺症屬腦神經科症狀（Freepik）

【後遺症1】中樞神經系統侵犯

中樞神經系統侵犯指腦炎、腦膜炎、脊髓炎、視神經炎等症狀。

【後遺症2】腦血管病變

腦血管病變指腦部血管炎、腦血管血栓，繼而引發梗塞型中風、出血型中風、腦靜脈栓塞等症狀。

【後遺症3】周邊神經系統侵犯

周邊神經系統侵犯包括格林巴利症候群（Guillain-Barre syndrome）、神經痛、橫紋肌溶解症、味覺或嗅覺喪失等。

【後遺症4】其他症狀

其餘症狀包括常見的頭痛、頭暈、腦霧、肌肉疼痛，又或意識不清、癲癇發作等。

腦神經受損可致中風、腦炎（Freepik）

吳雅純強調，要預防新冠所帶來的嚴重併發症，最好就是接種疫苗，雖然疫苗有機會帶來嚴重副作用，不過發生率只有約十萬分之一，相對新冠重症風險及潛在長期後遺症來說，仍是利大於弊。

（全文完）