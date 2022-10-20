一線搜查丨日式超市買旺菜驚見黑點以為發霉　專家解構成因　原來有黑點先好？

有網民日前在Facebook群組發文表示，本來打算去超市選購日本旺菜煮千層鍋，豈料看到每棵旺菜都佈滿黑點，懷疑是發霉或生蟲，所以不敢購買。事實上，有日本農務專家曾在節目上解構過黑點成因，指出原來旺菜生黑點更有營養，絕對可以安心食用，即看下文原因。

旺菜生黑點原來更有營養（罷買中國貨＠FB）

旺菜長黑點以為是發霉

事主指自己之前試過購買一棵外表漂亮的旺菜，但隨後發現裏面每一層都有很多黑點，最後整棵丟掉。而今次看到原棵外面也有黑點，直指：「裏面唔知會黑成點，睇見我頭都痕埋。」後來事主詢問執菜姨姨還有沒有其他存貨，姨姨回答：「唔係發霉，係咁㗎，冇事食得㗎。」所以決定到別間日式超市再另購旺菜。

超市姨姨指黑點不是發霉（罷買中國貨＠FB）

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旺菜黑點與天氣和肥料有關

事件引起不少網民討論，有人留言表示「大白菜上面嘅黑點係正常㗎喎」、「我食過好多棵係咁，依然健在」、「泥土有關，無害，放心食用」，亦有網民力撐事主：「如果啲黑點令人不安就唔好夾硬買」。另外又有網民貼出超市告示牌，指旺菜黑點是與天氣和肥料有關。

旺菜黑點與天氣和肥料有關（罷買中國貨＠FB）

日本農務專家：比普通菜更有營養

日本農務專家亦曾在TBS電視台節目《この差って何ですか？》及《差別在哪裡？》解構過黑點成因，表示旺菜長黑點無需棄掉，反而比起普通完整的更有營養價值。因為旺菜細胞含有「多酚」，在吸收過多養分後會膨脹破出表層，接觸空氣而形成黑點。進食完不但對人體無害，反而比普通白淨的更有營養，所以絕對可以安心食用。

黑點菜比普通菜更有營養（《差別在哪裡？》截圖）

（全文完）

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