馬爾代夫7間新酒店｜無邊際泳池／水上別墅Villa／按摩浴缸／無敵海景　6人家庭入住$2,000起

馬爾代夫新酒店住宿2022｜說到「椰林樹影、水清沙幼」，大家第一時間肯定會想起馬爾代夫。馬爾代夫是一個島國，包含了26個環礁，以快艇或水上飛機（水飛）作交通工具。島上全部酒店基本上都沿海灘興建，甚至一打開門便可跳入大海，是不少人心中的度蜜月和度假勝地！下文為大家整理了馬爾代夫7間2021年全新開業的酒店，房間附有私人無邊泳池、按摩浴缸，更有滑梯直接滑到大海，人均只需$2,000港元起，全部都超豪華超美的！

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說到「椰林樹影、水清沙幼」，大家第一時間肯定會想起馬爾代夫。（Unplash圖片）

馬爾代夫7間新酒店

【1】Capella Maldives, Fari Islands

【2】Hilton Maldives Amingiri Resort & Spa

【3】Le Meridien Maldives Resort & Spa

【4】Siyam World Maldives

【5】馬爾代夫法里群島麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands）

【6】Kuda Villingili Resort Maldives

【7】馬爾代夫可可吉里島度假村（Cocogiri Island Resort Maldives）

Capella Maldives於2021年年底開業（Capella Maldives官網圖片）

【1】Capella Maldives, Fari Islands

2021年年底於Fari Islands開業的Capella Maldives，由著名日本建築師隈研吾與André Fu傅厚民聯手設計。酒店共提供57座陸地或水上別墅和豪宅，房間設有私人無邊泳池，住客可以一邊游水，一邊欣賞無敵印度洋海景。此外，酒店還提供Spa、4間餐廳和酒吧。

由著名日本建築師隈研吾與André Fu傅厚民聯手設計（Capella Maldives官網圖片）

房間設有私人無邊泳池（Capella Maldives官網圖片）

酒店共提供57座陸地或水上別墅和豪宅（Capella Maldives官網圖片）

地址：JH8C+G7C, Gaafaru, 馬爾代夫

Hilton Maldives Amingiri 度假村（Agoda圖片）

【2】Hilton Maldives Amingiri Resort & Spa

同樣於2021年底開業的Hilton Maldives Amingiri 度假村，是馬爾代夫最新的酒店，從機場乘坐快艇15分鐘即可到達。度假村提供水上泳池別墅和沙灘泳池別墅，最多可6人入住。度假村每棟別墅均設有私人泳池，同時提供6間餐廳、酒吧和Spa等設施。

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度假村提供水上泳池別墅和沙灘泳池別墅（Agoda圖片）

從機場乘坐快艇15分鐘即可到達（Agoda圖片）

最多可6人入住（Agoda圖片）

度假村每棟別墅均設有私人泳池（Agoda圖片）

地址： North Malé, 8540 馬累, 馬爾代夫

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從機場乘搭水飛大概半小時到達（Agoda圖片）

【3】Le Meridien Maldives Resort & Spa

位於Lhaviyani Atoll的酒店於2021年9月開幕，從機場乘搭水飛大概半小時到達。酒店提供7種、共150棟沙灘或水上別墅，部分別墅內有私人泳池，入住沙灘別墅每晚$4,515港元起；水上別墅則由$4,900起，水上別墅設有露台，坐在這裡欣賞日出日落一流！而酒店入面還提供包括潛水、獨木舟衝浪等水上活動。

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部分別墅內有私人泳池（Agoda圖片）

酒店提供7種、共150棟沙灘或水上別墅（Agoda圖片）

水上別墅設有露台，坐在這裡欣賞日出日落一流！（Agoda圖片）

兒童遊樂室（Agoda圖片）

地址：Lhaviyani Atoll , 拉黑比亞尼環礁, 馬爾代夫群島, 馬爾代夫, 07040

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Siyam World位於 Dhigurah Noonu環礁（Agoda圖片）

【4】Siyam World Maldives

2021年10月開幕的Siyam World位於 Dhigurah Noonu環礁。從機場乘坐水飛需要40分鐘。亦可選擇乘坐30分鐘內陸機前往馬法魯國際機場，然後換乘坐10分鐘快艇。度假村提供附有泳池和滑梯的水上Villa，每晚由$9,210港元起；有私人泳池的海灘別墅每晚則由$9,500起。度假村最大的房型是3房Villa，適合一家大小或與一眾好友度假。

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適合一家大小或與一眾好友度假（Agoda圖片）

度假村提供附有泳池和滑梯的水上Villa（Agoda圖片）

私人泳池的海灘別墅（Agoda圖片）

度假村最大的房型是3房Villa（Agoda圖片）

地址：Noonu Atoll Republic of Maldives, 諾魯環礁, 馬爾代夫群島, 馬爾代夫

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麗思卡爾頓酒店Ritz-Carlton集團旗下酒店（Agoda圖片）

【5】馬爾代夫法里群島麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands）

酒店於2021年6月開幕，屬於著名5星級的麗思卡爾頓酒店Ritz-Carlton集團旗下。酒店位於北馬列環礁東北端的Fari Island，從機場搭乘快艇約45分鐘／水飛約15分鐘便可到達。全間酒店約100座Villa構成，分為海上、沙灘上兩種住宿，2人入住，連早餐房價每晚由$16,090港元起。每座Villa都設有私人泳池、室內外淋浴間及戶外休憩空間，更提供大型兒童俱樂部、網球場、SPA等等設施！

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分為海上、沙灘上兩種住宿（Agoda圖片）

全間酒店約100座Villa構成（Agoda圖片）

每座Villa都設有私人泳池（Agoda圖片）

大型兒童俱樂部（Agoda圖片）

地址：Fari Islands North Malé Atoll Male, 20013, 北馬累環礁, 馬爾代夫群島, 馬爾代夫, 20013

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Kuda Villingili Resort Maldives（Agoda圖片）

【6】Kuda Villingili Resort Maldives

同樣在2021年6月開幕的Kuda Villingili Resort Maldives位於北馬列環礁（North Male Atoll），從機場坐 25分鐘快艇便到。酒店提供水上別墅和沙灘別墅，水上別墅的露台位置有樓梯可以直達大海，房價每晚由$5,590港元起；而沙灘別墅則由$6,476港元起。酒店最特別的是有一個超長室外泳池，亦提供SPA、獨木舟、浮潛設備等等設施。

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酒店提供水上別墅和沙灘別墅（Agoda圖片）

酒店提供SPA、獨木舟、浮潛設備等等設施（Agoda圖片）

酒店最特別的是有一個超長室外泳池（Agoda圖片）

水上別墅的露台位置有樓梯可以直達大海（Agoda圖片）

地址：Kudavillingili, Kaafu Atoll, Maldives, 北馬累環礁, 馬爾代夫群島, 馬爾代夫, 20042

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馬爾代夫可可吉里島度假村（Agoda圖片）

【7】馬爾代夫可可吉里島度假村（Cocogiri Island Resort Maldives）

位於馬爾代夫瓦武環礁的Coco Girl Island Resort於2021年3月開幕，從機場乘坐水飛只需18分鐘便到。酒店提供水上別墅和海灘別墅各20座，入住海灘別墅每晚由$3,999港元起；水上別墅則由$6,201港元起。部分房內設有按摩浴缸，每座水上別墅更有一個網床位置，大家可以躺在上面，以身後大海為背景打卡！此外，酒店提供游泳池、Spa等設施。

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提供水上別墅和海灘別墅各20座（Agoda圖片）

酒店提供游泳池、Spa等設施（Agoda圖片）

房內設有按摩浴缸（Agoda圖片）

每座水上別墅更有一個網床位置，大家可以躺在上面，以身後大海為背景打卡！（IG＠solankinidhi）

地址：Vaavu Atoll, 阿武瓦環礁, 馬爾代夫群島, 馬爾代夫, 10080

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（全文完）