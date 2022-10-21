一線搜查丨賞你遊參加方法＋出發日期　即日起本地消費$800可報名！附連結

旅發局推出新一輪「賞你遊」活動，巿民於本地零售及餐飲實體店消費滿$800，即可於11月9日起憑收據免費參加指定本地遊旅行團，或付費參加本地「尊尚旅行團」。今次名額有6.4萬個，有興趣的市民記得保留消費單據，準備報名了！立即看一下報名方法和出發日期。

旅發局推出新一輪「賞你遊」活動，今次名額有64000個。（alison pang＠unsplash）

「賞你遊」有麼行程主題？

香港旅遊發展局推出第四輪「賞你遊香港」，今次名額增加至6.4萬個，提供超過350個由本地旅行社設計的特色行程，旅行團總數約2,000個。行程圍繞5大主題，除了保留了探索文化、大城小區、維港秘景和尋覓美食主題，更配合《施政報告》提出推動文化和古蹟旅遊，而新增的歷史古蹟主題本地遊。各旅行團已包括導遊服務、來回交通、一餐膳食及基本保險，並至少到訪2個景點。詳細行程資料將於11月8日在活動網站公佈。

行程圍繞5大主題，包括探索文化、大城小區、維港秘景等。（Unknown Wong＠unsplash）

「賞你遊」報名日期

第一批：2022年11月9日上午10:00 至 2023年2月13日下午5:00

第二批：2022年11月22日上午10:00 至 2023年2月27日下午5:00

「賞你遊」」旅行團出發日期

第一批：2022年11月14日至2023年2月14日

第二批：2022年11月26日至2023年2月28日

「賞你遊」於11月9日上午10:00起報名。（catgirlmutant＠unsplash）

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「賞你遊」參加方法＋步驟

市民由即日起於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿港幣800元，儲起收據正本，即有機會免費參加本地旅行團，並按照以下5個步驟換領︰

1. 消費滿$800＋儲起收據

由即日起，於指定香港實體零售或餐飲商戶，最多分兩張收據消費滿$800，並儲起收據正本。

2. 選擇旅行團

於11月8日起，在旅發局網站瀏覽指定免費或尊尚旅行團的資料。

旅發局網站：按此

3. 直接聯絡旅行團報名及提交正本收據

由11月9日上午10時起，市民可直接向參與活動的旅行社報名，不過注意，由於旅行團名額有限，成功遞交表格並不代表報名成功。​

4. 確認成功報名

旅行社會通知成功提交預訂的人士，屆時須繳付每位$100按金或指定團費，以及合資格的消費收據。經旅行社核實後，方可確認成功報名。部分旅行社或會於預訂時要求提供疫苗接種紀錄。如遞交報名後1星期內沒有收到旅行社的通知，即表示報名不成功。

5. 參與旅行團

出發當日旅行社將以現金方式，向成功出席免費本地旅行團的團友退還按金（不適用於尊尚旅行團）

＊參加者出發當日須符合「疫苗通行證」要求及使用「安心出行」

旅發局「賞你遊」活動詳情：按此

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

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