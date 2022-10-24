一線搜查丨22歲女多次染燙致脫髮　為改善髮質剃光頭　醫生：可致皮膚炎傷毛囊

脫髮問題愈趨年輕化，加上不少人經常染髮、燙髮，都會對頭髮造成嚴重損傷。一名22歲少女因髮質不好、嚴重掉髮，後來更索性剃光頭，平日出門便戴上帽子，上課則戴上假髮，希望可以重新長出髮質好的頭髮。不過，有皮膚科醫生指，剃光頭容易引發日光性皮膚炎，亦有機會導致細菌入侵，傷害毛囊，警告此做法不可取。

一名22歲少女因髮質不好、嚴重掉髮而索性剃成光頭。（白鹿視頻）

22歲女狂脫髮 決定剃光頭

綜合內媒報道，安徽滁州一名22歲女生樂樂因多次染燙，導致頭髮乾枯毛躁，脫髮問題嚴重。於是索性將過肩的長髮剪掉，剃成光頭：「我剃光頭的原因主要是因為我的髮質受損太嚴重了，然後加上我掉髮太厲害，我就想著要不就剃成光頭，讓它改善一下髮質。」樂樂剃光頭後，回到宿舍坐在椅子上等待室友回來，當有人進門，她就衝到門口，室友看到她剃光了頭，露出驚訝的神情，直指她像小和尚。

樂樂剃光頭後，回到宿舍坐在椅子上等待室友回來。（白鹿視頻）

剃光頭盼改善髮質

樂樂指，她在宿舍時才會露出光頭，平日出門會戴上帽子，上課時會戴假髮，又謂同學們看到自己剃了光頭都說不醜，並覺得她很勇敢。樂樂亦有將所有的頭髮都保存了下來，考慮將頭髮捐給慈善機構，惟因曾進行燙染，不符合捐獻要求。她又指：「不管剃光頭對改善髮質有沒有效果，自己都想試一下。」目前，樂樂正等待著新的頭髮長出來，「希望能重新長出髮質好一點的頭髮。」

樂樂指，她在宿舍時才會露出光頭，平日出門會戴上帽子，上課時會戴假髮。（白鹿視頻）

網民好奇剃光頭有沒有用

不少網友好奇剃光頭是否真的可以改善髮質，「剃頭能改善嗎？我曾經也經常這麼想，但沒有勇氣」、「有效果我也剃光頭」、「我也想知道有用沒」、「我也是髮質不好想剃光頭髮，重新生長」。亦有不少過來人表示無用，「我也剃過，沒用」、「我朋友試過，長出來依然是柔軟的細頭髮」、「剃過兩次頭的我來回答！並不能改善髮質！而且髮量越來越少。」

不少網友好奇剃光頭是否真的可以改善髮質，亦有過來人表示無用。（白鹿視頻）

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醫生：容易引發皮膚炎、細菌入侵

西安醫學院第一附屬醫院皮膚科主治醫師王丹丹醫生表示，剃光頭容易引發日光性皮膚炎，也容易導致細菌入侵，損傷毛囊，影響正常頭髮的生長，所以想通過剃光頭髮讓頭髮長得更旺盛、茂密的做法，絕不可取。

她又提醒，要預防脫髮，就要調整好作息習慣，健康飲食、不能捱夜。此外，亦要做好頭皮清潔，在洗頭時不要用指甲抓頭皮，不能用過熱的電吹風吹頭髮。如果有脫髮的情況，一定要到正規醫院皮膚科就診。

醫生指，要預防脫髮，就要做好頭皮清潔，例如在洗頭時不要用指甲抓頭皮。（freepik）

（全文完）

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