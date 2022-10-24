一線搜查｜日本開關海外婚禮公司卻走佬？逾30名準新人被騙訂金　「有人被騙6、7萬」

日本開關｜疫情爆發前，流行到海外舉行婚禮，不少海外婚禮公司應運而生，代辦場地、住宿、攝影等服務。隨著疫情出現，各國有出入境受限制，不少準新人的海外婚禮安排一直押後。直至最近日本開關，有預訂日本舉辦婚禮的準新人隨即聯絡海外婚禮公司，卻發現早已人去樓空。

背著鏡頭的準新婚Mimi早已付1.2萬訂金，卻因疫情一直冇法成行。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

苦主群組34人

其中一位中伏的準新婚Mimi接受《一線搜查》訪問時表示，2020年認識到該間海外婚禮公司（以下簡稱「X公司」）。Mimi購買的婚禮方案，是到日本輕井澤「石之教堂」行禮，總值4.48萬元，客人要先付1.2萬元訂金。方案包括婚禮統籌服務，如代訂教堂場地、安排新人禮服、證婚官、150幅照片、場地佈置等等。

Mimi睇中的服務是到日本輕井澤石之教堂舉行婚禮。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

婚禮策劃師最後失踨

由於疫情反覆，多國出入境受限制。2021年時Mimi曾向X公司的婚禮策劃師要求退款，但對方指收據條款上寫明，有任何自然災害或外部因素，如出入境限制，導致服務計劃延誤或取消，都不會退還訂金，只能協助新人改期。後來因為日本有條件放寬入境，Mimi再次問婚禮策劃師能否安排，但對方反過來訴苦，說自己婚禮計劃也被打亂，「佢都係冇答案過」。到日本真正開關，對於就再也沒有回覆。

日本開關後，準新人即聯絡X公司安排婚禮行程，但已聯絡不上。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

苦主加入fb群組

Mimi表示，X公司的網站和facebook專頁已關閉，店舖亦已關門，電話變成無人使用，完全冇法聯絡上對方。社交平台facebook一班苦主加入群組，Mimi表示有約34人，被騙款項約34萬元，她指有人損失6、7萬元。9月底時有苦主留言表示：「適逢開關在即，想同呢間公司約時間，先發現電話唔通，WhatsApp唔應，尖沙嘴舖人去樓空，facebook專頁及網站都消失。」有關一班準新人懷疑被騙詳細報道，可於網上重溫《一線搜查》。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

【🇯🇵北海道住宿推介】

北海道札幌7間新酒店👍🏻地點超方便，設私人私人桑拿＋日式浴場🤩

北海道札幌10間近車站酒店👍🏻日式旅館＋3分鐘到JR＋日式溫泉風呂🤩

推薦閱讀