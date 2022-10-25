九巴優惠站最新地址2022　八達通一拍最多慳$4　全港24個拍卡點一覽｜附港鐵$2特惠站地址

九巴優惠站2022｜香港交通費昂貴，九巴與大專院校早前合作推出的「九巴優惠站」優惠大受乘客歡迎，乘客只要到各區優惠站拍一拍八達通，即可享有$1至最高$4車費優惠！優惠站地址最近更擴展至大專院校以外的地點，《有線生活》為你整理最新全港24個「九巴優惠站」的地址，不論上班族、學生、行山人士都適用，立刻收藏起來！

乘客只要到各區優惠站拍一拍八達通，即可享有$1至最高$4車費優惠！（FB＠九巴專頁）

九巴優惠站

「九巴優惠站」是由九巴與大專院校合作推出的優惠，優惠剛開始時於全港多間大專院校設立拍卡點，及後亦於其他地區新增了拍卡點，受惠更多市民。設置於全港大專內的優惠站採取「先搭後拍」，而其他九巴優惠站則採取「先拍後搭」形式，即看以下詳情了解。

成人／學生八達通乘客均適用

所有持有成人和學生八達通卡的乘客，均可使用大專優惠站和九巴優惠站，有關優惠適用於全港逾400條路線，包括常規路線、馬場專線、通宵線、由九巴營運的過海線、口岸線以及假日特別線。（路線K12、K14、K17、K18除外）

所有持有成人和學生八達通卡的乘客均可使用（九巴官網圖片）

優惠領取方法

大專優惠站 一拍慳$2至$4

乘客於設置於全港大專院校內的「九巴優惠站」拍卡後，在同一個工作天以該八達通乘搭任何九巴路線，可獲得$2車費優惠。若採用「先搭後拍」形式，更可減多$2，獲得$4車費優惠！使用成人／學生八達通卡的乘客，乘搭第一程九巴後，只需於同一個工作天內到「九巴優惠站」拍卡，及後以同一張八達通乘搭第二程九巴，

＊乘客每日拍卡的次數不限，惟須以「先乘搭，後拍卡，再乘搭」的方式，方可獲得$4車費優惠＊

若採用「先搭後拍」形式，更可減多$2，獲得$4車費優惠！（FB＠九巴專頁）

九巴優惠站 先拍後搭

設置於全港不同地區的「九巴優惠站」採用「先拍後搭」形式，使用成人／學生八達通卡的乘客，乘搭第一程九巴後，只需於同一個工作天內到「優惠站」拍卡及以該卡乘搭第二程九巴，便可獲$1至最多$2的車費優惠。

*「同一個工作天」的計算時間為每日凌晨4時45分至翌日凌晨4時44分59秒＊

不同地區的「九巴優惠站」採用「先拍後搭」形式（九巴官網圖片）

全港「九巴優惠站」地址

九巴優惠站

將軍澳 Ocean PopWalk海天晉滙 一樓近106號鋪（$2優惠）

粉嶺 山麗苑 山麗苑巴士站 近站長室（$1優惠）

觀塘 裕民坊YM²商場 一樓115號舖「KMB客務站」（$1優惠）

美孚 曼坊一樓 近101B號舖（$1優惠）

九龍 清真寺地下（$1優惠）

大專優惠站

港島區

香港演藝學院：地下電梯大堂

香港大學：連接梁銶琚樓及鈕魯詩樓的通道

香港樹仁大學：樹仁大學宿舍文康大樓1樓

香港專業教育學院（摩理臣山）：主樓地下大堂內門旁邊

乘客每日拍卡的次數不限（FB＠九巴專頁）

九龍區

香港理工大學：VA座平台

香港浸會大學：逸夫行政樓入口

香港都會大學：正校園郭德勝樓（C座）0樓平台

香港專業教育學院（黃克競）：地下幸福街出口旁

職業訓練局九龍灣大樓：地下學生廣場

全港共有24個「九巴優惠站」（FB＠九巴專頁）

新界區

嶺南大學：康樂樓地下

香港科技大學：科大廣場

香港教育大學：大埔校園教學大樓南翼B1座地下

香港中文大學：范克廉樓地下庭園

香港中文大學：伍何曼原樓五樓大堂

香港恒生大學：學院禮堂地下有蓋平台

香港專業教育學院（青衣）：一樓B座圓形廣場

香港專業教育學院（沙田）：地下028室外

香港專業教育學院（屯門）及青年學院（屯門）：LG 走廊（近載貨升降機）

香港知專設計學院及香港專業教育學院（李惠利）：香港專業教育學院（李惠利）地下

港鐵$2特惠站最新地址

除了巴士，港鐵與八達通公司早前共同開發的「港鐵特惠站」優惠，於全港各區共設置了40個$2特惠站，《有線生活》的另一篇文章為大家整理了各拍卡點詳細地址，即按以下連結一拼收藏起來，日後穿梭各區時便可「慳得一蚊得一蚊」！

（全文完）