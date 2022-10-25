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九巴優惠站最新地址2022　八達通一拍最多慳$4　全港24個拍卡點一覽｜附港鐵$2特惠站地址

九巴優惠站最新地址2022　八達通一拍最多慳$4　全港24個拍卡點一覽｜附港鐵$2特惠站地址

九巴優惠站2022｜香港交通費昂貴，九巴與大專院校早前合作推出的「九巴優惠站」優惠大受乘客歡迎，乘客只要到各區優惠站拍一拍八達通，即可享有$1至最高$4車費優惠！優惠站地址最近更擴展至大專院校以外的地點，《有線生活》為你整理最新全港24個「九巴優惠站」的地址，不論上班族、學生、行山人士都適用，立刻收藏起來！

九巴優惠站最新地址2022　八達通一拍即慳$1至$4　全港24個拍卡點一覽｜附港鐵$2特惠站地址
乘客只要到各區優惠站拍一拍八達通，即可享有$1至最高$4車費優惠！（FB＠九巴專頁）

九巴優惠站

「九巴優惠站」是由九巴與大專院校合作推出的優惠，優惠剛開始時於全港多間大專院校設立拍卡點，及後亦於其他地區新增了拍卡點，受惠更多市民。設置於全港大專內的優惠站採取「先搭後拍」，而其他九巴優惠站則採取「先拍後搭」形式，即看以下詳情了解。

成人／學生八達通乘客均適用

所有持有成人和學生八達通卡的乘客，均可使用大專優惠站和九巴優惠站，有關優惠適用於全港逾400條路線，包括常規路線、馬場專線、通宵線、由九巴營運的過海線、口岸線以及假日特別線。（路線K12、K14、K17、K18除外）

九巴優惠站最新地址2022　八達通一拍即慳$1至$4　全港24個拍卡點一覽｜附港鐵$2特惠站地址
所有持有成人和學生八達通卡的乘客均可使用（九巴官網圖片）

優惠領取方法

大專優惠站 一拍慳$2至$4

乘客於設置於全港大專院校內的「九巴優惠站」拍卡後，在同一個工作天以該八達通乘搭任何九巴路線，可獲得$2車費優惠。若採用「先搭後拍」形式，更可減多$2，獲得$4車費優惠！使用成人／學生八達通卡的乘客，乘搭第一程九巴後，只需於同一個工作天內到「九巴優惠站」拍卡，及後以同一張八達通乘搭第二程九巴，

＊乘客每日拍卡的次數不限，惟須以「先乘搭，後拍卡，再乘搭」的方式，方可獲得$4車費優惠＊

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若採用「先搭後拍」形式，更可減多$2，獲得$4車費優惠！（FB＠九巴專頁）

九巴優惠站 先拍後搭

設置於全港不同地區的「九巴優惠站」採用「先拍後搭」形式，使用成人／學生八達通卡的乘客，乘搭第一程九巴後，只需於同一個工作天內到「優惠站」拍卡及以該卡乘搭第二程九巴，便可獲$1至最多$2的車費優惠。

*「同一個工作天」的計算時間為每日凌晨4時45分至翌日凌晨4時44分59秒

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不同地區的「九巴優惠站」採用「先拍後搭」形式（九巴官網圖片）

全港「九巴優惠站」地址

九巴優惠站

將軍澳 Ocean PopWalk海天晉滙 一樓近106號鋪（$2優惠）
粉嶺 山麗苑 山麗苑巴士站 近站長室（$1優惠）
觀塘 裕民坊YM²商場 一樓115號舖「KMB客務站」（$1優惠）
美孚 曼坊一樓 近101B號舖（$1優惠）
九龍 清真寺地下（$1優惠）

大專優惠站

👉🏻 港島區
👉🏻 九龍區
👉🏻 新界區

港島區

香港演藝學院：地下電梯大堂
香港大學：連接梁銶琚樓及鈕魯詩樓的通道
香港樹仁大學：樹仁大學宿舍文康大樓1樓
香港專業教育學院（摩理臣山）：主樓地下大堂內門旁邊

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乘客每日拍卡的次數不限（FB＠九巴專頁）

九龍區

香港理工大學：VA座平台
香港浸會大學：逸夫行政樓入口
香港都會大學：正校園郭德勝樓（C座）0樓平台
香港專業教育學院（黃克競）：地下幸福街出口旁
職業訓練局九龍灣大樓：地下學生廣場

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全港共有24個「九巴優惠站」（FB＠九巴專頁）

新界區

嶺南大學：康樂樓地下
香港科技大學：科大廣場
香港教育大學：大埔校園教學大樓南翼B1座地下
香港中文大學：范克廉樓地下庭園
香港中文大學：伍何曼原樓五樓大堂
香港恒生大學：學院禮堂地下有蓋平台
香港專業教育學院（青衣）：一樓B座圓形廣場
香港專業教育學院（沙田）：地下028室外
香港專業教育學院（屯門）及青年學院（屯門）：LG 走廊（近載貨升降機）
香港知專設計學院及香港專業教育學院（李惠利）：香港專業教育學院（李惠利）地下

港鐵$2特惠站最新地址

除了巴士，港鐵與八達通公司早前共同開發的「港鐵特惠站」優惠，於全港各區共設置了40個$2特惠站，《有線生活》的另一篇文章為大家整理了各拍卡點詳細地址，即按以下連結一拼收藏起來，日後穿梭各區時便可「慳得一蚊得一蚊」！

港鐵$2特惠站最新地址2022　八達通一拍即慳　全港40個拍卡點一覽

（全文完）

有線生活
一線搜查丨八達通逾期換新卡每年扣$20　4大方法Check是否需更換
新手行山4條路線　彌勒山芒草＋城門水塘天空之鏡＋虎山海景日落　半小時完成
問：大專優惠站只限學生使用嗎？

答：所有持有成人和學生八達通卡的乘客均可使用大專優惠站和九巴優惠站…詳情按此

問：全港有多少九巴優惠站？

答：《有線生活》為你整理最新全港24個「九巴優惠站」的地址…詳情按此

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