睡眠時感高處墜落驚醒　醫生警告3類人要小心　持續發生或腦部有病｜附改善方法

相信大部分人都試過，在即將入睡期間突然感到從高處墜落，身體一抖後就驚醒過來。有醫生解構過此問題，指出若果此現象持續發生，可能反映腦部存在問題，並且有3類人發生機率較高，即看下文。

入睡感高處墜落反映腦部存在問題（Freepik）

更多健康資訊：

不止腦霧！醫生列4大新冠後遺症 8成屬腦神經受損

喉嚨痛不一定吃藥 醫生教11種自救法

70%人入睡前感高處墜落驚醒

台灣義大醫院醫學科主任洪暐傑，在健康節目《醫師好辣》中指出，根據統計顯示，有70%人曾經在入睡前出現身體不由自主抽動狀況，稱為「入睡抽動」。

由於身體睡覺時呼吸會變慢，在肌肉放鬆情況下，腦幹會對放鬆狀態產生誤解，向身體傳遞錯誤訊息，使人發出從高處墜落的感覺，及發出身體需要「馬上用力撐住」的信號，因此隨之抖醒。事實上，這是身體從緊張變成放鬆狀態所造成的信號誤差。

70%人入睡前感高處墜落驚醒（Freepik）

更多健康資訊：

早餐食麵包無益？日本醫生列3大壞處 一類人要少吃

日本研究：10分鐘內入睡代表慢性睡眠不足 4大睡眠症狀顯示身體異常

3類人容易入睡抽動

洪暐傑表示，有三類人比較容易發生此現象，包括長期壓力大、睡眠不足、攝取較多咖啡因飲品人士。

持續發生或腦部有病

洪暐傑指出，若發生連續抽動，就要注意是否存在癲癇風險，又或糖尿病、腎臟病、電解質失衡問題；若在醒來仍有持續抽動，則可能存在小腦、巴金森氏症問題；如有合併感覺異常，有機會反映多發性硬化症或腦部疾病，務必需要求醫。

持續發生或腦部有病（Freepik）

調節內分泌可減輕問題

註冊中醫師邱宇鋒曾指出，睡眠時有急墮感或與呼吸困難有關，如果是睡眠窒息問題，則屬身體內部失調者，成因包括日間操勞過度、勞神傷血，另外也可能因為長期休息不足、月經過多、產後血虛等相關問題所導致。邱宇鋒建議服用方劑，例如四物湯解決問題，又或服用中藥當歸、白芍、何首烏等，達致養血、滋陰的效果。

（全文完）