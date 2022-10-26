一線搜查丨港男買長腳蟹　打開殼揭內藏豆腐花？專家拆解白色流質物「真身」

踏入秋冬，又是吃蟹的時令季節。近日有位男網民分享指，日前買了一隻長腳蟹，發現殼內有大量不明白色流質物體，形狀像「豆腐花」，又形容該物體十分鹹，不知是何物。香港海鮮聯合總會主席李彩華接受《一線搜查》訪問，拆解這些白色物體的「真身」，並指出此情況十分常見。

長腳蟹殼內藏不明白色物體

一名男網民近日在Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」中發帖，並附上一張照片。他指近日買了一隻6至7斤的長腳蟹，打開蟹蓋後竟發現內有大量如「豆腐花」般的白色流質物體，他形容該物體「唔食得又鹹」，並謂之前分別買過4斤和5斤的長腳蟹，均沒有這些白色物體，於是問道：「想問長腳蟹中這些白色是甚麼？」、「想問係咪越大隻越鹹？」

網民打開蟹蓋後發現內有大量如「豆腐花」般的白色流質物體。（WwnMan Chan＠FB）

網民指是「蟹血」、「蟹白」

帖文一出，引起不少網民留言。有人指這些白色物體是「蟹血」，並表示「用來撈飯好食㗎」、「最好唔好食！好濕毒！勁涼」、「蟹紅。豬紅，鴨血同款」。對此，事主亦回應指：「怪唔知得隻蟹咁鹹，咁多蟹血，蟹血多係咪相對會重咗？但少咗肉食」。

帖內有另一網民分享照片，蟹殼內同樣有大量白色物體。（Raymond Wo＠FB）

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專家拆解白色物體「真身」

到底照片中長腳蟹出現的白色流質物體是甚麼？香港海鮮聯合總會主席李彩華接受訪問時表示，圖中白色物體其實是長腳蟹的分泌物，雖然可以食用，且對人體無害，但一般來說都不會食用，一般人只會吃蟹膏和蟹肉。他又提到，長腳蟹出現這些分泌物十分常見，市民毋須擔心。

（全文完）

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