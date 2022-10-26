一線搜查｜直擊三無大廈後樓梯　走火通道如垃圾崗　雪櫃、石油氣罐都有　專家指極危險

全港有數以千計「三無大廈」，即沒有業主立案法團，沒有居民組織，也沒有管理公司，這些大廈大多樓齡50年甚至60年以上，由於欠缺管理，埋藏安全隱患。免費電視77台節目《一線搜查》直擊其中一幢「三無大廈」，用作走火通道的後樓梯有如垃圾崗，更有大件雜物如雪櫃和石油氣罐堵塞。有消防工程專家直指如發生火警，後果不堪設想。

《一線搜查》採訪隊現場所見，有三無大廈後樓梯佈滿垃圾。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

三無大廈住客：話俾業主聽都冇用

深水埗區有大量舊樓，當中不少都是三無大廈。《一線搜查》去到其中一幢三無大廈直擊，發現後樓梯遍佈垃圾和雜物，小至紙巾、膠樽，大至雪櫃、木架、床墊都有。有住戶無奈表示：「話俾業主聽都冇用。」另有住戶說：「傾過幾次，我哋自己私人搵人搬都試過。」然而，後樓梯很快又變回垃圾崗。有住戶指，後樓梯大量垃圾堆積，是由於舊劏房有新租客搬入，便把舊租戶遺下的雜物丟到後樓梯，由於沒有法團或管理公司，根本無從追究或制止。

消防工程承辦商負責人劉俊余與主持羅頌欣實試由後樓梯走到地面，沿途舉步維艱。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

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專家指後果嚴重

《一線搜查》邀請消防工程承辦商負責人劉俊余到該幢三無大廈視察，他表示形容現場環境「比我想像中嚴重好多」，例如有雪櫃棄置於樓梯轉角處，餘下空間勉強僅容一個人側身通過，又有膠箱倒塞了整個出口，要搬起才可通過，更有疑似建築廢料和石油氣罐，「如果真係起火，首先唔知佢（石油氣罐）入面嘅易燃物品仲存唔存在，如果存在嘅話分分鐘會爆炸」。

由於後樓梯阻塞，一旦發生火警，居民難以盡快逃生，劉俊余表示，大廈沒有完善消防系統，而且業主或物業擁有人又容許雜物堆積在逃生通道上，已經違法，一經定罪可罰款10萬元。有關三無大廈走火通道阻塞的詳細報道，可於網上重溫《一線搜查》第82集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）



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