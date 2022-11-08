東京8間酒店一生必住一次　星野日式旅館／豪華溫泉／俯瞰全市靚景／巨型房間

東京住宿2022｜過往介紹過不少東京酒店，當中有平價酒店、溫泉酒店、親子酒店等，其實除了以上各種酒店，東京亦有一些極上高級酒店。《有線生活》今次為大家介紹8間東京奢華酒店，當中很多為人氣推介，雖然價錢相對高一點，但仍長期「爆滿」，有歐州古典風格、日式地道酒店等，一生人必住一次！

除了平價酒店、溫泉酒店等，東京亦有一些極具特色的高級酒店。（Takashi Miyazaki＠unsplash）

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2022東京高級酒店8選

東京奢華酒店｜1. 東京紀尾井町王子畫廊豪華精選酒店（The Prince Gallery Tokyo Kioicho a Luxury Collection Hotel）

東京紀尾井町王子畫廊豪華精選酒店，是由日本王子酒店集團和萬豪（前喜達屋）合作打造的奢華酒店，距離東京地鐵銀座線和丸之內線上的赤坂見附站，僅3分鐘步行路程，共有250間客房及套房。酒店最大賣點是位於東京市中心的Tokyo Garden Terrace Kioicho大廈30至36層，擁有無與倫比的開闊視野。接待大廳則設在最頂層，可以清楚看見東京鐵塔。而且所有房間都能看到無敵的東京市區景色，美得像畫一樣，同時亦備有浴缸。另外，酒店亦設有室內泳池、水療中心、健身中心及4間餐廳。

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東京紀尾井町王子畫廊豪華精選酒店，是由日本王子酒店集團和萬豪（前喜達屋）合作打造的奢華酒店。（booking.com）

所有房間都能看到無敵的東京市區景色，美得像畫一樣。（booking.com）

浴室空間寬敞，備有浴缸，同樣能看到東京市區景色。（booking.com）

酒店亦設有室內泳池，住客能一邊游泳，一邊欣賞美景。（booking.com）

東京紀尾井町王子畫廊豪華精選酒店（The Prince Gallery Tokyo Kioicho a Luxury Collection Hotel）

地址：東京都千代田區紀尾井町1-2

交通：赤坂見附站，步行3分鐘

價格：HK$4940起／晚（人均HK$2470）

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東京奢華酒店｜2. 東京麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Tokyo）

東京麗思卡爾頓酒店是世界知名的奢華高價酒店，位於六本木區，坐落在Tokyo Midtown大樓的45至53樓，亦是全東京位置最高的酒店。接待大廳位於45樓，樓底非常高，超豪華和氣勢十足，同層亦有咖啡廳及酒吧。酒店共有248間客房，全部都可以看到東京街景、東京鐵塔、晴空塔等，部份房間更可看到富士山。酒店房間和浴室均十分寬敞，而且是採用高級的設備，窗簾亦是電動的。另外，酒店除了有室內游泳池、大型水療中心及健身中心外，更設有空中走廊和面積達四公頃的公園。

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東京麗思卡爾頓酒店是世界知名的奢華高價酒店，位於六本木區。（booking.com）

東京麗思卡爾頓酒店是全東京位置最高的酒店，房間和浴室均十分寬敞。（booking.com）

酒店設有大型水療中心，可欣賞美景。（booking.com）

除了水療中心，酒店亦有一個室內游泳池。（booking.com）

東京麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Tokyo）

地址：東京都港區赤坂9丁目7-1

交通：六本木站，步行5分鐘

價格：HK$5387起／晚（人均HK$2693.5）

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東京奢華酒店｜3. 星野東京酒店（HOSHINOYA Tokyo）

星野東京酒店是「星野集團」首間位於繁華都市內的旅館，亦是一間和式度假旅館，透過設計、住宿設施、服務等，結合該區的自然、歷史與文化，讓住客感受地道的日本生活文化。酒店最吸引的是頂層的大浴場，利用移動天花板打造出露天招牌「冥想溫泉」，住客可以一邊浸溫泉，一邊欣賞東京都內的星空，好好放鬆一下。另外，酒店提供3種房型，均是日式旅館的榻榻米，而浴室則以玻璃隔開，空間感大增。

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星野東京酒店是一間和式度假旅館。（trip.com）

透過設計、住宿設施等，結合該區的自然、歷史與文化，讓住客感受地道的日本生活文化。（trip.com）

酒店最吸引的是頂層的大浴場，利用移動天花板打造出露天招牌「冥想溫泉」。（trip.com）

星野東京酒店（HOSHINOYA Tokyo）

地址：東京都千代田區大手町1丁目9-1

交通：東京站，步行12分鐘

價格：HK$6891起／晚（人均HK$3445.5）

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東京奢華酒店｜4. 東京銀座凱悅尚萃酒店（Hyatt Centric Ginza Tokyo）

東京銀座凱悅尚萃酒店位於東京中心地帶，距離銀座站只需步行3分鐘，商務區和休閒購物區都在附近，前往歌舞伎座劇場、築地、表參道、澀谷等都很方便，位置十分優越。酒店定位是兼顧商務和休閒，吸引年輕且有消費能力的多任務旅客。酒店有164間客房，房間不但寬敞，裝修風格舒適，選用的家具都相當考究，而且每間客房都有咖啡機，每天會提供4個免費膠囊，咖啡愛好者絕不能錯過。

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東京銀座凱悅尚萃酒店位於東京中心地帶，距離銀座站只需步行3分鐘。（booking.com）

酒店有164間客房，房間不但寬敞，裝修風格舒適。（booking.com）

酒店定位是兼顧商務和休閒，選用的家具都相當考究。（booking.com）

東京銀座凱悅尚萃酒店（Hyatt Centric Ginza Tokyo）

地址：東京都中央區銀座6丁目6-7

交通：銀座站，步行3分鐘

價格：HK$4237起／晚（人均HK$2118.5）

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東京奢華酒店｜5. 東京皇宮酒店（Palace Hotel Tokyo）

東京皇宮酒店是全球最大規模的奢華酒店集團旗下的酒店，亦是東京市區內十分有歷史的高級酒店。酒店位於都市之心又與日本皇室為鄰，距離東京站步行10分鐘。酒店別緻奢華，充斥著濃厚的藝術氣息，一共有多達720件藝術品散佈在各個角落，猶如置身美術館般。

酒店共有290間客房，最細房型亦有45平方米，而且大部分客房都設有私人陽台，可飽覽皇家花園的美景、六本木區的夜景等，有著如度假村般的悠閒氣氛。另外，酒店亦設有室內游泳池、SPA設施、桑拿及健身中心等。

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東京皇宮酒店是全球最大規模的奢華酒店集團旗下的酒店，亦是東京市區內十分有歷史的高級酒店。（hotels.com）

酒店別緻奢華，充斥著濃厚的藝術氣息，一共有多達720件藝術品散佈在各個角落。（hotels.com）

酒店共有290間客房，最細房型亦有45平方米，而且大部分客房都設有私人陽台。（hotels.com）

酒店設有室內游泳池、SPA設施。（hotels.com）

東京皇宮酒店（Palace Hotel Tokyo）

地址：東京都千代田區丸之内1-1-1

交通：東京站，步行10分鐘

價格：HK$4999起／晚（人均HK$2499.5）

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東京奢華酒店｜6. 東京車站酒店（The Tokyo Station Hotel）

東京車站酒店是一間5星級酒店，它與東京車站直結，只需30秒便到達，交通十分方便。酒店擁有逾100年歷史，於2012年重新裝修，以歐州古典優雅風格為主，共有150間客房，部分房間更能看到皇居景觀。雖然酒店位於東京站上方，但因採用雙層玻璃，因此住客仍可享受寧靜又舒適的環境。值得一提的是，酒店最大特色是有多達10間餐廳、酒吧及咖啡廳，而且自助式早餐亦十分吸引，提供逾110款日式、西式食物。酒店亦設有健身中心、水療服務及收費的人造溫泉、桑拿等。

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東京車站酒店是一間5星級酒店，它與東京車站直結，只需30秒便到達。（booking.com）

酒店以歐州古典優雅風格為主，共有150間客房。（hotels.com）

雖然酒店位於東京站上方，但因採用雙層玻璃，因此住客仍可享受寧靜又舒適的環境。（hotels.com）

酒店設有健身中心、水療服務及收費的人造溫泉、桑拿等。（hotels.com）

東京車站酒店（The Tokyo Station Hotel）

地址：東京都千代田區丸之内1丁目9-1

交通：東京車站，步行1分鐘

價格：HK$2778起／晚（人均HK$1389）

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東京奢華酒店｜7. 安縵東京酒店（Aman Tokyo）

Aman安縵集團可以說是全世界數一數二奢華的度假村品牌，而安縵東京酒店則是集團首間開設於大城市內的酒店，同樣一貫奢華的風格，酒店大堂、客房和水療在規格上均屬東京之最。酒店距離東京站步行僅5分鐘，設有水療中心、大型日式熱水浴、泳池等。

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安縵東京酒店是Aman安縵集團首間開設於大城市內的酒店。（安縵東京酒店）

酒店共有84間客房，全部為東京都內最寬敞的房間。房間以傳統日式民居為設計靈感，將木材、和紙、石料以現代科技及奢華織品巧妙結合。每間房更設有可以獨享的浴池，並且均可看到東京鐵塔、晴空塔的景色、皇居御苑等地標的瑰美景致，天氣好的話更能遠眺富士山。

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每間房均設有可以獨享的浴池，並且可看到東京鐵塔、晴空塔的景色。（安縵東京酒店）

酒店設有水療中心、大型日式熱水浴、泳池等，環境優美。（安縵東京酒店）

安縵東京酒店（Aman Tokyo）

地址：東京都千代田區大手町1丁目5-6

交通：東京車站，步行5分鐘

價格：HK$10419起／晚（人均HK$5209.5）

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東京奢華酒店｜8. 東京丸之内四季酒店（Four Seasons Hotel Tokyo at Marunouchi）

東京丸之内四季酒店距離JR東京站僅3分鐘步行路程，共有57間客房，每間房間都配有加長床，並以別緻的家具裝飾，營造出輕鬆的氛圍。房內更有46吋高清電視、環繞聲音響系統以及藍牙等現代化設施，而浴室則有大浴缸。另外，酒店亦設有溫泉浴池、健身房和全方位服務的SPA中心。

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東京丸之内四季酒店距離JR東京站僅3分鐘步行路程。（expedia.com）

每間房間都配有加長床，並以別緻的家具裝飾，營造出輕鬆的氛圍。（expedia.com）

酒店有健身房，設施齊備。（expedia.com）

酒店設有溫泉浴池，讓住客能好好放鬆。（expedia.com）

東京丸之内四季酒店（Four Seasons Hotel Tokyo at Marunouchi）

地址：東京都千代田區丸之内1丁目11-1

交通：東京站，步行3分鐘

價格：HK$7400起／晚（人均HK$3700）

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（全文完）