一線搜查｜黃竹坑大王爺廟突徵管理費　拒交者先人牌位被封紅紙　後人：好似被勒索

免費電視77台節目《一線搜查》報道，位於黃竹坑港鐵站旁的「大王爺廟」，早前忽然向「牌位」持有人收取每個牌位每年300元管理費，如果拒交，其先人的神主牌位會被廟方用紅紙封閉。有後人表示，當初購買牌位時廟方明言不收管理費，買賣單據上也沒有管理費條文，批評廟方做法有如勒索，「即係好似你勒索我，你唔俾300蚊我，我就唔解封」。面對後人的投訴，大王爺廟秘書卻理直氣壯回應，即睇下文！

大王爺廟位於黃竹坑港鐵站旁，廟內百家祠牌位，多是香港仔老居民購買。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

突收管理費 威脅丟棄神主牌

「當時買嗰刻的而且確講到明唔收管理費！」Michael早前向《一線搜查》投訴大王爺廟的新措施，他一家持有3個牌位，分別購於1996年、2002年、2011年，價格亦由3千多元，升至近6千元，到第三牌位購入時2萬多元。廟方從來都沒有收取管理費，但早前卻通知每年要收300元管理費，更追索過去多年「欠交」費用。

「咁你呢一刻話收三百，咁你下一刻同我講話五百、一千，你都可以㗎嘛。」Michael表示，300元不是大數目，但他認為廟方違反合約精神，不肯妥協，結果廟方便用紅紙封住先人牌位。他表示，廟方更試過將牌位收起，威脅會丟到垃圾桶，「有啲老人家驚，咪即刻屈服俾錢！」

大王爺廟有300多個牌位被紅紙封閉，佔總數約三份一。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

封紅紙為「引」後人入辦公室

《一線搜查》與Michael進入大王爺廟拍攝期間，一位秘書朱小姐叫攝製隊入辦公室回應事件。被問到為何要封紅紙，她說：「如果我哋呢度要打理得好，一定要搵子孫，有咩方法呢？佢見到咁樣（先人牌位被封），佢會入嚟聯絡我哋。」而後人入到辦公室，朱小姐便會追索管理費，她表示收費是用作支持廟宇日常營運，「當初建立間廟嗰陣時，以前啲人冇諗咁多，因為呢間廟私人性質，唔係政府嘅，所有嘢都係善信捐出嚟去維持，有咁多樣嘢，燈油火蠟，點樣（維持）呢？」

對於Michael的不滿，朱小姐理直氣壯反問他：「點解你當初唔反對，依家我哋做嘢你先反對？」而Michael則回應：「我買嘅時候你同我講唔收管理費，我做咩要理會先，你答我呀？」

大王爺廟秘書朱小姐堅持收管理費有道理。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

律師指後人可申禁制令

朱小姐表明，牌位持有人一日不交管理費，廟方都不會撕走紅紙，她說：「佢唔使交，人哋要交，咁咪對其他人唔公平，大家都唔使交，咁呢間廟點維持運作呢？可以講最終就係冧（倒塌）！冧咗，佢啲祖先去邊度呢？」

大律師林健志接受《一線搜查》訪問時表示，廟方忽然收取管理費做法不合理，如果要收取，雙方應重新簽署文件，他認為買家可向法庭申請禁制令，「禁制佢（廟方）唔俾佢去做封位呢啲情況」。

大王爺廟霸佔其他用地搭建棚架等，地政總署表示已警告廟方還原。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

廟方生財有道？

自小在該區長大的Micheal表示，大王爺廟近年裝修變得金碧輝煌，又禁止後人帶外來香燭衣紙進廟，必需在廟宇購買，因此質疑廟方所講，需要收取管理費去支撐日常開支。事實上，大王爺廟牌位最新收費已升至5萬元一個，而根據地政總署資料，廟宇用地每年只需10元租用，廟方更涉嫌佔用附近土地大興土木，詳細內容可於網上重溫《一線搜查》第83集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）



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