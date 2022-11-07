曼谷9間打卡酒店2022　1分鐘到車站／透明泳池／78樓天台酒吧／鄰近商場ICONSIAM、Big C

曼谷住宿推介2022｜泰國是不少港人的第二個「鄉下」，當地除了美食多、物價低外，還有多間又大又靚的酒店，最適合來個豪華之旅獎勵自己。《有線生活》為你精選9間曼谷打卡酒店，就算足不出戶都可以滿足你影相慾望，其中有間連Chanel、BENZ等大牌子都來過拍廣告，人氣十足，即看下文推介。

曼谷有多間又大又靚的酒店。（Agoda.com）

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曼谷打卡酒店 1｜喬許酒店（JOSH Hotel）

喬許酒店（JOSH Hotel）位於當地年青人最愛的Ari文青區，主打美式復古風格設計，無論內外都有令人置身70年代的感覺，懷舊得來絕不老土，最適合換上泰式花花tee和喇叭褲打卡。復古風由大廳延伸至房間及泳池，池底有巨大Josh Hotel標誌，又有黑白池畔酒吧及大量綠色植物，整間酒店簡直就是攝影棚。

酒店距離BTS Ari 站有約10分鐘步程，途中會經過一個傳統市場，外出或回來時記得去嘗試當地街頭小食，另外也有人氣泰北咖哩麵餐廳Ong Tong Khao So，以及多間文青咖啡店。

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主打歐美復古風格設計。（Agoda.com）

內外都有令人置身70年代的感覺。（Agoda.com）

池底巨大Josh Hotel標誌。（Agoda.com）

池畔酒吧打卡位（joshhotel＠IG）

喬許酒店（JOSH Hotel）：

地址：19/2 Phaholyothin Road, Soi Ari 4 (Nua), 洽圖洽, 曼谷

交通：BTS Ari站 步行10分鐘

價格：HK$286起／晚（2位成人）

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只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）

曼谷打卡酒店 2｜薩利爾素坤逸57巷酒店-通羅（The Salil Hotel Sukhumvit 57 – Thonglor）

素坤逸57號巷 – 薩里爾飯店 – 通羅（The Salil Hotel Sukhumvit 57 – Thonglor）是超熱門的網紅打卡酒店，由大廳、走廊到房間，幾乎每個角落都是打卡位，隨手拿起電話就能拍出IGable相片。

酒店共有8層，以大樹壁畫貫穿，而每層更有不同花鳥作主題，加上裝潢以黑白法式復古風格為主，並用大理石紋和金色細節作點綴，美得連Chanel、BENZ等大品牌都在這裡取景拍廣告，喜歡打卡的你不要錯過。最重要是，酒店座落最旺的遊客區Thonglor，又離BTS站極近，真的沒有不住理由。

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酒店採用黑白色配搭。（Agoda.com）

中央金色鳥籠燈飾。（Agoda.com）

花鳥主題房間。（Agoda.com）

頂樓室外泳池。（Agoda.com）

薩利爾素坤逸57巷酒店-通羅（The Salil Hotel Sukhumvit 57 – Thonglor）：

地址：24 Soi Sukhumvit 57 Klongtan Nua, Wattana, 素坤逸路, 曼谷

交通：BTS Thonglor站 步行5分鐘

價格：HK$497起／晚（2位成人）

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曼谷打卡酒店 3｜曼谷盆栽酒店（Bonsai Hotel Bangkok）

曼谷盆栽酒店（Bonsai Hotel Bangkok）改建自50年代傳統街屋，全新設計靈感來自門口的百年榕樹，一樓空間樓底極高，以金色櫃臺搭配銅綠、粉紅色調，呈現榕樹發芽與落葉的顏色，充滿清新簡約感覺，玫瑰金色樓梯更是KOL大推的影相位。酒店有4層樓高，每間房都展現不同風格設計，大空間房型為樓中樓格局，下層設置獨立浴缸和雙洗手台，其他大套房則是有小型書桌的商務設計，溫馨有質感。

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設計靈感來自門口的百年榕樹。（Agoda.com）

金色櫃臺搭配銅綠、粉紅色調。（Agoda.com）

房間溫馨有質感。（Agoda.com）

曼谷盆栽酒店（Bonsai Hotel Bangkok）：

地址：Ratchaprarop Road, 水門, 曼谷

交通：機場快線Ratchaprarop站 步行1分鐘

價格：HK$385起／晚（2位成人）

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曼谷打卡酒店 4｜曼谷艾拉飯店（Aira Hotel Bangkok）

曼谷艾拉飯店（Aira Hotel Bangkok）有22層高，全數房型均為2名成人入住的1大床或2單人床房，當中最特別的地方，是在落地窗旁邊擺放按摩浴缸，讓大家一邊浸浴，一邊俯瞰曼谷都市景觀，完全是為打卡而設。此外，酒店大廳採用泰國拉達那哥欣王國的皇家傳統風格，放上大型白象雕像和暹羅歷史照片，展現富麗堂皇氛圍，拍照時記得不要錯過欣賞。

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落地窗旁邊的按摩浴缸。（Agoda.com）

大型白象雕像和暹羅歷史照片。（Agoda.com）

餐廳也是其中一個打卡位。（Agoda.com）

大型泳池。（Agoda.com）

曼谷艾拉飯店（Aira Hotel Bangkok）：

地址：Sukhumvit 11, 素坤逸路, 曼谷

交通：BTS Nana站 步行5分鐘

價格：HK$485起／晚（2位成人）

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曼谷打卡酒店 5｜曼谷車廂酒店（The Coach Hotel Bangkok）

曼谷車廂酒店是間住宅式酒店，固名思義，是以歐洲火車車廂為主題，所以單是門口已經充滿歐陸風情。酒店大廳check in櫃檯是售票亭造型，樓梯、牆身、燈飾、家具等都參照了火車月台設計，在這裡拍照完全是自帶復古濾鏡，十分有特色。房間分為一般房和頭等艙房，從窗口望出去就像在車上看風景，而洗手間鏡框和洗手盤更用上金銅凹凸設計，可見每個細節位都佈置得一絲不苟。

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房間分為一般房和頭等艙房。（Agoda.com）

check in櫃檯是售票亭造型。（Agoda.com）

頂層游泳池。（Agoda.com）

曼谷車廂酒店（The Coach Hotel Bangkok）：

地址：14 Soi Phraek Samakkhi Khwaeng Khlong Toei, 素坤逸路, 曼谷

交通：BTS Asok站 步行4分鐘

價格：HK$416起／晚（2位成人）

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曼谷打卡酒店 6｜曼谷宜居酒店（Livable Hotel Bangkok）

曼谷宜居酒店採用綠色環保概念和極簡主義作設計，一樓接待大廳採用了純白色調的大理石地板，看起來相當舒服。酒店最不能錯過的打卡位，一定是魚缸型露天游泳池，住客可以跳進池裡盡情暢泳，拍起來既特別又玩味。由於酒店沒有提供一次性備品，因此住客需要自己攜帶或購買，另外酒店提供雙人或三人家庭房，親子出遊入住都沒有問題。

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曼谷宜居酒店。（booking.com）

魚缸型露天游泳池。（booking.com）

採用綠色環保概念和極簡主義作設計。（booking.com）

曼谷宜居酒店（Livable Hotel Bangkok）：

地址：89/9Thanon, Rang Nam Alley, Thanon Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok

交通：BTS Victory Monument站 步行6分鐘

價格：HK$272起／晚（2位成人）

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曼谷打卡酒店 7｜The Standard, Bangkok Mahanakhon

The Standard, Bangkok Mahanakhon位於曼谷最高的摩天大樓「大京都大廈」，以大量美式復古圓角線條為設計，營造奢華摩登都會風格。酒店請來西班牙設計師Jaime Hayon操刀，打造戶外露天泳池、24小時豪華健身室、頂級宴會廳等，值得一提的，就是酒店設有全曼谷最高酒吧——78樓天台Sky Beach，盡顯特色。想打卡拍照的你，除了留在房間，記得還要到齊每個角落啊。此外，酒店住客可以免費去Mahanakhon Skywalk天空步道，360度觀望曼谷城景，無論拍片還是影相，都絕對夠話題。

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酒店走奢華摩登都會風格。（Agoda.com）

以大量美式復古圓角線條為設計。（Agoda.com）

屋頂戶外露天泳池。（Agoda.com）

24小時豪華健身室。（Agoda.com）

The Standard, Bangkok Mahanakhon：

地址：89/9Thanon, Rang Nam Alley, Thanon Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok

交通：BTS Chong Nonsi站 上蓋

價格：HK$1,159起／晚（2位成人）

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曼谷打卡酒店 8｜曼谷蘇拉旺萬豪酒店（Bangkok Marriott Hotel The Surawongse）

曼谷蘇拉旺萬豪酒店位於Silom區，是間十分親子友善的酒店，設有兒童遊戲室、無邊際泳池和空中酒吧，一家大細入住最合適。酒店設計摩登，同時將部分牆壁加入泰國傳統生活壁畫，又擺放了藝術作品、花藝作為點綴，相當有特色。酒店總共7類房型，由1至3房臥室都有，具備小廚房、洗衣機及獨立客廳，並設有大理石浴室，一定要打卡。雖然酒店不近BTS，但有免費接駁車到BTS Sala deang站及碼頭夜市，酒店對面亦有港人喜愛的Big C買手信。

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曼谷蘇拉旺萬豪酒店位於Silom區。（Agoda.com）

具備小廚房、洗衣機及獨立客廳。（Agoda.com）

無邊際泳池。（Agoda.com）

曼谷蘇拉旺萬豪酒店（Bangkok Marriott Hotel The Surawongse）：

地址：262 Surawong Road, Si Phraya, 是隆, 曼谷

交通：BTS Chong Nonsi站 步行15分鐘

價格：HK$1,152起／晚（2位成人）

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曼谷打卡酒店 9｜曼谷昭披耶河四季酒店（Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River）

曼谷昭披耶河四季酒店是曼谷唯一的河畔Pool Villa式酒店，鄰近Charoenkrung區湄南河東岸，每間房都設有落地大玻璃觀賞絕美河景，另外又有私人按摩泳池連花園，住客可彈性選擇入住與退房時間，想到曼谷奢華度假就一定要選它！

同時，酒店請來法國南部米芝蓮星級餐廳Mirazur主廚Mauro Colagreco坐鎮，主理高級露天餐廳Phra Nakho，提供美味泰式料理，住客一定要試試。酒店也有最先進的理療套房和溫泉浴區，以及免費穿接駁來往中央碼頭Sathorn Pier和最旺購物商園ICONSIAM。

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曼谷唯一的河畔Pool Villa式酒店。（Agoda.com）

落地大玻璃觀賞絕美河景。（Agoda.com）

最適合來個奢華度假。（Agoda.com）

曼谷昭披耶河四季酒店（Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River）：

地址：300 Charoen Krung Road, Sathorn, 曼谷河畔, 曼谷

交通：BTS Saphan Taksin站 步行13分鐘

價格：HK$3,738起／晚（2位成人）

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只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）

（全文完）