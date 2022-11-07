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曼谷9間打卡酒店2022　1分鐘到車站／透明泳池／78樓天台酒吧／鄰近商場ICONSIAM、Big C

曼谷9間打卡酒店2022　1分鐘到車站／透明泳池／78樓天台酒吧／鄰近商場ICONSIAM、Big C

曼谷住宿推介2022｜泰國是不少港人的第二個「鄉下」，當地除了美食多、物價低外，還有多間又大又靚的酒店，最適合來個豪華之旅獎勵自己。《有線生活》為你精選9間曼谷打卡酒店，就算足不出戶都可以滿足你影相慾望，其中有間連Chanel、BENZ等大牌子都來過拍廣告，人氣十足，即看下文推介。

曼谷9間人氣打卡酒店　鄰近ICONSIAM　1分鐘到車站／魚缸型露天泳池／78樓天台酒吧
曼谷有多間又大又靚的酒店。（Agoda.com）

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曼谷打卡酒店 1｜喬許酒店（JOSH Hotel）

喬許酒店（JOSH Hotel）位於當地年青人最愛的Ari文青區，主打美式復古風格設計，無論內外都有令人置身70年代的感覺，懷舊得來絕不老土，最適合換上泰式花花tee和喇叭褲打卡。復古風由大廳延伸至房間及泳池，池底有巨大Josh Hotel標誌，又有黑白池畔酒吧及大量綠色植物，整間酒店簡直就是攝影棚。

酒店距離BTS Ari 站有約10分鐘步程，途中會經過一個傳統市場，外出或回來時記得去嘗試當地街頭小食，另外也有人氣泰北咖哩麵餐廳Ong Tong Khao So，以及多間文青咖啡店。

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喬許酒店（JOSH Hotel）主打歐美復古風格設計。
主打歐美復古風格設計。（Agoda.com）
喬許酒店（JOSH Hotel）內外都有令人置身70年代的感覺。
內外都有令人置身70年代的感覺。（Agoda.com）
喬許酒店（JOSH Hotel）池底巨大Josh Hotel標誌。
池底巨大Josh Hotel標誌。（Agoda.com）
喬許酒店（JOSH Hotel）池畔酒吧打卡位
池畔酒吧打卡位（joshhotel＠IG）

喬許酒店（JOSH Hotel）：

地址：19/2 Phaholyothin Road, Soi Ari 4 (Nua), 洽圖洽, 曼谷
交通：BTS Ari站 步行10分鐘
價格：HK$286起／晚（2位成人）

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喬許酒店（JOSH Hotel）房價只供參考，價格以訂房時為準
只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）
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曼谷打卡酒店 2｜薩利爾素坤逸57巷酒店-通羅（The Salil Hotel Sukhumvit 57 – Thonglor

素坤逸57號巷 – 薩里爾飯店 – 通羅（The Salil Hotel Sukhumvit 57 – Thonglor）是超熱門的網紅打卡酒店，由大廳、走廊到房間，幾乎每個角落都是打卡位，隨手拿起電話就能拍出IGable相片。

酒店共有8層，以大樹壁畫貫穿，而每層更有不同花鳥作主題，加上裝潢以黑白法式復古風格為主，並用大理石紋和金色細節作點綴，美得連Chanel、BENZ等大品牌都在這裡取景拍廣告，喜歡打卡的你不要錯過。最重要是，酒店座落最旺的遊客區Thonglor，又離BTS站極近，真的沒有不住理由。

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薩利爾素坤逸57巷酒店-通羅（The Salil Hotel Sukhumvit 57 - Thonglor）酒店採用黑白色配搭。
酒店採用黑白色配搭。（Agoda.com）
薩利爾素坤逸57巷酒店-通羅（The Salil Hotel Sukhumvit 57 - Thonglor）中央金色鳥籠燈飾。
中央金色鳥籠燈飾。（Agoda.com）
薩利爾素坤逸57巷酒店-通羅（The Salil Hotel Sukhumvit 57 - Thonglor）花鳥主題房間。
花鳥主題房間。（Agoda.com）
薩利爾素坤逸57巷酒店-通羅（The Salil Hotel Sukhumvit 57 - Thonglor）頂樓室外泳池。
頂樓室外泳池。（Agoda.com）

薩利爾素坤逸57巷酒店-通羅（The Salil Hotel Sukhumvit 57 – Thonglor）：

地址：24 Soi Sukhumvit 57 Klongtan Nua, Wattana, 素坤逸路, 曼谷
交通：BTS Thonglor站 步行5分鐘
價格：HK$497起／晚（2位成人）

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薩利爾素坤逸57巷酒店-通羅（The Salil Hotel Sukhumvit 57 - Thonglor）房價只供參考，價格以訂房時為準。
只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）

曼谷打卡酒店 3｜曼谷盆栽酒店（Bonsai Hotel Bangkok）

曼谷盆栽酒店（Bonsai Hotel Bangkok）改建自50年代傳統街屋，全新設計靈感來自門口的百年榕樹，一樓空間樓底極高，以金色櫃臺搭配銅綠、粉紅色調，呈現榕樹發芽與落葉的顏色，充滿清新簡約感覺，玫瑰金色樓梯更是KOL大推的影相位。酒店有4層樓高，每間房都展現不同風格設計，大空間房型為樓中樓格局，下層設置獨立浴缸和雙洗手台，其他大套房則是有小型書桌的商務設計，溫馨有質感。

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曼谷盆栽酒店（Bonsai Hotel Bangkok）設計靈感來自門口的百年榕樹。
設計靈感來自門口的百年榕樹。（Agoda.com）
曼谷盆栽酒店（Bonsai Hotel Bangkok）金色櫃臺搭配銅綠、粉紅色調。
金色櫃臺搭配銅綠、粉紅色調。（Agoda.com）
曼谷盆栽酒店（Bonsai Hotel Bangkok）房間溫馨有質感。
房間溫馨有質感。（Agoda.com）

曼谷盆栽酒店（Bonsai Hotel Bangkok）：

地址：Ratchaprarop Road, 水門, 曼谷
交通：機場快線Ratchaprarop站 步行1分鐘
價格：HK$385起／晚（2位成人）

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曼谷盆栽酒店（Bonsai Hotel Bangkok）房價只供參考，價格以訂房時為準。
只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）
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曼谷打卡酒店 4｜曼谷艾拉飯店（Aira Hotel Bangkok）

曼谷艾拉飯店（Aira Hotel Bangkok）有22層高，全數房型均為2名成人入住的1大床或2單人床房，當中最特別的地方，是在落地窗旁邊擺放按摩浴缸，讓大家一邊浸浴，一邊俯瞰曼谷都市景觀，完全是為打卡而設。此外，酒店大廳採用泰國拉達那哥欣王國的皇家傳統風格，放上大型白象雕像和暹羅歷史照片，展現富麗堂皇氛圍，拍照時記得不要錯過欣賞。

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曼谷艾拉飯店（Aira Hotel Bangkok）落地窗旁邊的按摩浴缸。
落地窗旁邊的按摩浴缸。（Agoda.com）
曼谷艾拉飯店（Aira Hotel Bangkok）大型白象雕像和暹羅歷史照片。
大型白象雕像和暹羅歷史照片。（Agoda.com）
曼谷艾拉飯店（Aira Hotel Bangkok）餐廳也是其中一個打卡位。
餐廳也是其中一個打卡位。（Agoda.com）
曼谷艾拉飯店（Aira Hotel Bangkok）大型泳池。
大型泳池。（Agoda.com）

曼谷艾拉飯店（Aira Hotel Bangkok）：

地址：Sukhumvit 11, 素坤逸路, 曼谷
交通：BTS Nana站 步行5分鐘
價格：HK$485起／晚（2位成人）

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曼谷艾拉飯店（Aira Hotel Bangkok）房價只供參考，價格以訂房時為準。
只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）

曼谷打卡酒店 5｜曼谷車廂酒店（The Coach Hotel Bangkok）

曼谷車廂酒店是間住宅式酒店，固名思義，是以歐洲火車車廂為主題，所以單是門口已經充滿歐陸風情。酒店大廳check in櫃檯是售票亭造型，樓梯、牆身、燈飾、家具等都參照了火車月台設計，在這裡拍照完全是自帶復古濾鏡，十分有特色。房間分為一般房和頭等艙房，從窗口望出去就像在車上看風景，而洗手間鏡框和洗手盤更用上金銅凹凸設計，可見每個細節位都佈置得一絲不苟。

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曼谷車廂酒店（The Coach Hotel Bangkok）房間分為一般房和頭等艙房。
房間分為一般房和頭等艙房。（Agoda.com）
曼谷車廂酒店（The Coach Hotel Bangkok）check in櫃檯是售票亭造型。
check in櫃檯是售票亭造型。（Agoda.com）
曼谷車廂酒店（The Coach Hotel Bangkok）頂層游泳池。
頂層游泳池。（Agoda.com）

曼谷車廂酒店（The Coach Hotel Bangkok）：

地址：14 Soi Phraek Samakkhi Khwaeng Khlong Toei, 素坤逸路, 曼谷
交通：BTS Asok站 步行4分鐘
價格：HK$416起／晚（2位成人）

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曼谷車廂酒店（The Coach Hotel Bangkok）房價只供參考，價格以訂房時為準。
只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）
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曼谷打卡酒店 6｜曼谷宜居酒店（Livable Hotel Bangkok）

曼谷宜居酒店採用綠色環保概念和極簡主義作設計，一樓接待大廳採用了純白色調的大理石地板，看起來相當舒服。酒店最不能錯過的打卡位，一定是魚缸型露天游泳池，住客可以跳進池裡盡情暢泳，拍起來既特別又玩味。由於酒店沒有提供一次性備品，因此住客需要自己攜帶或購買，另外酒店提供雙人或三人家庭房，親子出遊入住都沒有問題。

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曼谷宜居酒店（Livable Hotel Bangkok）
曼谷宜居酒店。（booking.com）
曼谷宜居酒店（Livable Hotel Bangkok）魚缸型露天游泳池。
魚缸型露天游泳池。（booking.com）
曼谷宜居酒店（Livable Hotel Bangkok）採用綠色環保概念和極簡主義作設計。
採用綠色環保概念和極簡主義作設計。（booking.com）

曼谷宜居酒店（Livable Hotel Bangkok）：

地址：89/9Thanon, Rang Nam Alley, Thanon Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok
交通：BTS Victory Monument站 步行6分鐘
價格：HK$272起／晚（2位成人）

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曼谷打卡酒店 7｜The Standard, Bangkok Mahanakhon

The Standard, Bangkok Mahanakhon位於曼谷最高的摩天大樓「大京都大廈」，以大量美式復古圓角線條為設計，營造奢華摩登都會風格。酒店請來西班牙設計師Jaime Hayon操刀，打造戶外露天泳池、24小時豪華健身室、頂級宴會廳等，值得一提的，就是酒店設有全曼谷最高酒吧——78樓天台Sky Beach，盡顯特色。想打卡拍照的你，除了留在房間，記得還要到齊每個角落啊。此外，酒店住客可以免費去Mahanakhon Skywalk天空步道，360度觀望曼谷城景，無論拍片還是影相，都絕對夠話題。

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The Standard, Bangkok Mahanakhon 酒店走奢華摩登都會風格。
酒店走奢華摩登都會風格。（Agoda.com）
The Standard, Bangkok Mahanakhon 以大量美式復古圓角線條為設計。
以大量美式復古圓角線條為設計。（Agoda.com）
The Standard, Bangkok Mahanakhon屋頂戶外露天泳池。
屋頂戶外露天泳池。（Agoda.com）
The Standard, Bangkok Mahanakhon24小時豪華健身室。
24小時豪華健身室。（Agoda.com）

The Standard, Bangkok Mahanakhon：

地址：89/9Thanon, Rang Nam Alley, Thanon Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok
交通：BTS Chong Nonsi站 上蓋
價格：HK$1,159起／晚（2位成人）

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The Standard, Bangkok Mahanakhon 房價只供參考，價格以訂房時為準。
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曼谷打卡酒店 8｜曼谷蘇拉旺萬豪酒店（Bangkok Marriott Hotel The Surawongse

曼谷蘇拉旺萬豪酒店位於Silom區，是間十分親子友善的酒店，設有兒童遊戲室、無邊際泳池和空中酒吧，一家大細入住最合適。酒店設計摩登，同時將部分牆壁加入泰國傳統生活壁畫，又擺放了藝術作品、花藝作為點綴，相當有特色。酒店總共7類房型，由1至3房臥室都有，具備小廚房、洗衣機及獨立客廳，並設有大理石浴室，一定要打卡。雖然酒店不近BTS，但有免費接駁車到BTS Sala deang站及碼頭夜市，酒店對面亦有港人喜愛的Big C買手信。

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曼谷蘇拉旺萬豪酒店（Bangkok Marriott Hotel The Surawongse）
曼谷蘇拉旺萬豪酒店位於Silom區。（Agoda.com）
曼谷蘇拉旺萬豪酒店（Bangkok Marriott Hotel The Surawongse）
具備小廚房、洗衣機及獨立客廳。（Agoda.com）
曼谷蘇拉旺萬豪酒店（Bangkok Marriott Hotel The Surawongse）
無邊際泳池。（Agoda.com）

曼谷蘇拉旺萬豪酒店（Bangkok Marriott Hotel The Surawongse）：

地址：262 Surawong Road, Si Phraya, 是隆, 曼谷
交通：BTS Chong Nonsi站 步行15分鐘
價格：HK$1,152起／晚（2位成人）

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曼谷蘇拉旺萬豪酒店（Bangkok Marriott Hotel The Surawongse）房價只供參考，價格以訂房時為準。
只供參考，價格以訂房時為準。（Agoda.com）

曼谷打卡酒店 9｜曼谷昭披耶河四季酒店（Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River）

曼谷昭披耶河四季酒店是曼谷唯一的河畔Pool Villa式酒店，鄰近Charoenkrung區湄南河東岸，每間房都設有落地大玻璃觀賞絕美河景，另外又有私人按摩泳池連花園，住客可彈性選擇入住與退房時間，想到曼谷奢華度假就一定要選它！

同時，酒店請來法國南部米芝蓮星級餐廳Mirazur主廚Mauro Colagreco坐鎮，主理高級露天餐廳Phra Nakho，提供美味泰式料理，住客一定要試試。酒店也有最先進的理療套房和溫泉浴區，以及免費穿接駁來往中央碼頭Sathorn Pier和最旺購物商園ICONSIAM。

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曼谷昭披耶河四季酒店（Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River）曼谷唯一的河畔Pool Villa式酒店
曼谷唯一的河畔Pool Villa式酒店。（Agoda.com）
曼谷昭披耶河四季酒店（Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River）落地大玻璃觀賞絕美河景。
落地大玻璃觀賞絕美河景。（Agoda.com）
曼谷昭披耶河四季酒店（Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River）最適合來個奢華度假。
最適合來個奢華度假。（Agoda.com）

曼谷昭披耶河四季酒店（Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River）：

地址：300 Charoen Krung Road, Sathorn, 曼谷河畔, 曼谷
交通：BTS Saphan Taksin站 步行13分鐘
價格：HK$3,738起／晚（2位成人）

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曼谷昭披耶河四季酒店（Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River）房價只供參考，價格以訂房時為準。
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（全文完）

有線生活
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