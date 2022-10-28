一線搜查｜遺物整理師助家屬整理回憶　能忍異味和昆蟲　「每一件遺物都講緊故事」

親人突然離世，家屬還要整理先人遺物，難免觸景傷情。免費電視77台節目《一線搜查》早前訪問一位「遺物整理師」明泰，他受家屬委托，專門處理先人居所和遺物，儘管現場往往散發異味、很多昆蟲、衛生惡劣、雜物又多又亂，但明泰認為遺物整理非常有意義，形容「每一件遺物都講緊故事」。

明泰（白衣者）與團隊成員會到離世者家中，協助家屬整理遺物。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

消除血漬、氣味 處理遺物

明泰21歲時成為殮房助理，從此踏入殯儀行業。他形容當時「膽粗粗去見工」，到開始斂房工作時都會害怕，他笑說：「講兩句粗口，頂硬上！」他形容斂房工作有意義，而現時所做的遺物整理工作，更是一種「藝術」。《一線搜查》攝製隊早前在家屬同意下，跟隨明泰去到一個單位，了解遺物整理工作這門「藝術」。

明泰如發現貴重物品或有紀念價值物件，都會通知家屬。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

入屋前要敲門

當接到家屬委托後，明泰都會先做準備功夫。他表示，首先要了解離世人士的單位狀況，其次是了解該社區設施配套，有沒有資源可以協助工作，最後是了解家屬想達致的效果。當團隊到達目標單位門外時，明泰和團隊會先敲門才進入，他表示是老師傅所教，要通知死者後才入屋，是一種禮貌。踏入死者居所時，明泰表示視乎情況，可能需要燒香掩蓋難聞氣味，也有人是出於尊重死者而燒香。

採訪隊所到的單位，地上有一片污漬和一些毛巾，明泰解釋，如果死者倒斃於寓所，遺體因腐化可能會流出血水或其他體液，而仵作上門帶走遺體時，會舖上毛巾以防滑倒。他形容這些體液「七彩顏色都有」。

處理好上述工作後，明泰和團隊成員便會開始整理遺物，如找到珠寶、電話簿、書信，都會交家屬決定是否保留，他說：「人哋覺得唔重要嘅嘢，我唔知你會唔會覺得重要，亦都冇人有權去say no。」

明泰表示：「每一個遺物都講緊故事。」（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

散心後繼續整理

遺物整理工作除了要能忍受惡劣環境，情感上也要能捱得住。「我哋唔係冇感情嘅職業，但好少去表露。」明泰表示，曾協助一名女兒處理父親遺物，兩父女關係非常好，看到女兒非常傷心，而遺物亦充滿父女兩人的愛意，自己都會感到難過，需要中場休息去散心，然後繼續整理遺物。他表示：「每一日都有好多人喺屋企就咁走咗，但其實佢又留低咗好多故事……每一個遺物都講緊故事。」有關遺物整理師的日常工作和背後意義，詳情可於網上重溫《一線搜查》第84集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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（全文完）



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