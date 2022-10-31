一線搜查｜梨泰院慘劇　香港醫學會教站立、倒地如何自保　醫生陳沛然6大自救錦囊

梨泰院人踩人｜南韓首爾10月29晚發生的梨泰院人踩人慘劇，至今增至逾154人死亡，有生還者表示，人群在下坡窄巷中像骨牌般跌倒，堆疊起5、6層人牆，除了有人因為踩踏造成死傷外，更有多人因為窒息致命。醫學會執委潘偉剛解構人踩人死因，並指出站立和倒地的正確自保姿勢，本港醫生陳沛然亦列出6大自救錦囊，教市民遇事時如何自保。

醫學會站立和倒地自保方法

香港醫護學會執委潘偉剛就此事撰文，指出站立或倒地的正確自保方法：

站立自保法 3件事不要做

潘偉剛指，若不幸陷入人潮，又或被人流裹挾無法自控，切記不要停下來和硬擠，需盡力保持站立姿勢，避免傾斜或失去重心。另外要注意腳下情况，避免被絆倒，也不要彎腰執拾物品，更不要俯臥和仰臥。

此外，可用雙手握拳架在胸前，像拳擊手的防守姿勢，在保持站立同時，胸腔不要被擠扁，這樣可保留一定空間，確保呼吸暢順。潘偉剛又建議，應盡快抓住扶手等堅固東西，或靠到牆邊，待人群過去後再離開現場。若未能做到，則應順著人潮，側身向前進，直至移出人群。

倒地自保法 最重要雙臂護頭

潘續指，萬一真的跌倒在地，要側身蜷曲，雙膝攏貼於胸前，十指交叉雙手扣頸，雙臂護頭，不要仰躺或俯卧在地上。不過，如果在極端踩踏事故下，仍然是可能受傷，因為上面已有許多層人群壓著。

人踩人死因源自於窒息

潘偉剛說，踩踏會引起擠壓症候群 (Crush Syndrome) ，人群互相過度擠壓導致肌肉壞死，並釋放出肌紅蛋白等，即使傷者被救出，依然可能因急性腎功能衰竭 (Acute Renal Failure) 而死亡。他又指，大多死者因擠壓性窒息(Asphyxia) 而引致死亡，即胸腔被擠壓得沒有擴張空間，最後窒息致死，或者是胸膛肋骨骨骼被壓斷而引致死亡。

陳沛然6大自救錦囊

除了醫學會，前立法會醫學界議員陳沛然醫生，在社交網站發文提醒市民，若不幸遇上人踩人事故時，應該做以下6件事：

不要慌亂 避免摔倒 雙手握拳架在胸前 順流而行 側身移動嘗試移離人群 倘不幸跌倒在地，應側身蜷曲雙臂護頭

陳沛然教6大自救錦囊（陳沛然FB）

（全文完）

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