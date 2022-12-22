曼谷Cafe咖啡店7間推介　純白懸浮樓梯＋摩洛哥風泳池+巨型木風車｜附詳細地址

曼谷打卡Cafe 2023｜港人旅遊熱點泰國已於10月1日起全面解封，吸引不少人前往曼谷旅遊！疫情期間，除了有新酒店落成，還有多間Cafe。《有線生活》為你整理了曼谷7間必去打卡Cafe，當中有純白溫柔風、復古風、歐美風，更有一家的風格被稱讚為「小馬爾代夫」，立即看看他們的介紹吧！

泰國入境懶人包👉🏻

疫苗證明、簽證文件、檢疫隔離安排 泰國旅遊自由行必知7件事



更多泰國酒店

👉🏻 泰國曼谷2022新酒店15間｜最平$385！超近BTS站+30米無邊際泳池＋水療🤩

👉🏻 布吉10間新酒店＋Villa｜無邊際泳池／海景複式別墅／高CP總統套房🤩

👉🏻 芭堤雅9間新酒店2022｜露台海景／水上樂園／奢華雲石浴缸／家庭入住🤩

港人旅遊熱點泰國已於10月1日起全面解封。（Unplash圖片）

曼谷7間必去打卡cafe

【1】Fo Sho Bro－摩洛哥風＋室外泳池

【2】Flat＋White Cafe－純白懸浮樓梯

【3】Baaar cafe & bistro－歐美海灘酒吧風

【4】Ittha Boutique Cafe－古堡風＋旋轉樓梯

【5】Bubble in the forest－小馬爾代夫

【6】After the Rain Coffee & Gallery－划船體驗

【7】CHAN nature cafe’－環山大自然風

2022年8月全新開業的摩洛哥風格Cafe，Fo Sho Bro。（IG＠fo_sho_bro_bkk）

【1】Fo Sho Bro－摩洛哥風＋室外泳池

2022年8月全新開業的摩洛哥風格Cafe，Fo Sho Bro，從外觀就已經非常搶眼！Cafe距離曼谷市區約50分鐘車程，整座建築物的牆壁採用了珊瑚粉紅色，吸引了不少人前去打卡。Cafe室內放置了包括畫作、陶瓷、模樣等大量收藏品，座位設置較隨性，營造出一個舒適放鬆的環境。而室外中間位置設有一個游泳池，並有不少植物，不規則梯級的設計，加上牆壁採用油漆方式，同時有種工業風的感覺。

座位設置較隨性，營造出一個舒適放鬆的環境。（IG＠sprite18）

Cafe室內放置了包括畫作、陶瓷、模樣等大量收藏品。（IG＠sprite18）

Cafe距離曼谷市區約50分鐘車程。（IG＠sprite18）

Fo Sho Bro（IG＠primprimada）

Fo Sho Bro

營業時間

星期一至日（星期三除外）：09:00－18:00

星期三：13:00－18:00

地址：MJH2+6FV ซอย สุขุมวิท 68 Khwaeng Bang Na, Bang Na, Bangkok 10260

Flat＋White Cafe樓高2層。（IG＠winnie_winner17）

【2】Flat＋White Cafe－純白懸浮樓梯

Flat＋White Cafe樓高2層，Cafe從外到內都採用了和其名字一樣的簡約白色，設計感非常強烈。而令這裡變得出名是店內的一條純白色的懸浮樓梯，這條樓梯連接住一樓和二樓，一塊塊白板好像一朵朵雲一樣，當你踏上去，就像是騰雲駕霧的感覺，吸引很多人前往打卡！

店內的一條純白色的懸浮樓梯非常出名。（IG＠bonchayanit）

一塊塊白板好像一朵朵雲一樣。（IG＠winnie_winner17）

Cafe從外到內都採用了和其名字一樣的簡約白色，設計感非常強烈。（IG＠gaeddivaa）

Cafe主打意式咖啡和甜點，當中特調咖啡Mel＋ple iced latte，於牛奶咖啡中加入了楓糖漿和焦糖醬，甜中帶香的層次成為這裡的主打。而由於Flat＋White Cafe的位置在較隱蔽的小巷，即使在市區亦份外寧靜和悠閒。

Cafe主打意式咖啡和甜點。（IG＠gaeddivaa）

主打特調咖啡Mel＋ple iced latte。（IG＠flatwhite.tl）

Flat＋White Cafe

營業時間：09:00－18:00

地址：810/5 Thara Rom 2 Alley, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110

Baaar cafe & bistro是2022年全新開業的Cafe。（IG＠_donrxdee）

【3】Baaar cafe & bistro－歐美海灘酒吧風

Baaar cafe & bistro是2022年全新開業的Cafe，整家Cafe走歐美海灘酒吧風格，裝修以白色極簡設計搭配木系色調。Cafe門口設有一個泳池，還放置了2張仿草織躺椅和太陽傘，令你猶如置身海灘一樣。Cafe除了泰式料理，還設有Bar提供不同飲品，下次到曼谷旅行，趕行程之餘安排一個充滿熱帶風情的度假吧！

整家Cafe走歐美海灘酒吧風格。（IG＠premizo）

Cafe除了泰式料理，還設有Bar提供不同飲品。（IG＠baaarbangkok）

裝修以白色極簡設計搭配木系色調。（IG＠paidiikaab.cafe）

Cafe門口設有一個泳池，還放置了2張仿草織躺椅和太陽傘。（IG＠paidiikaab.cafe）

Baaar cafe & bistro

營業時間：11:00－01:00

地址：Nak Niwat 37 Alley, Khwaeng Lat Phrao, Lat Phrao, Bangkok 10230, Thailand

Ittha Boutique Cafe樓高3層。（IG＠itsmeoctoberita）

【4】Ittha Boutique Cafe－ 古堡風＋旋轉樓梯

2022年6月才開業的Ittha Boutique Cafe樓高3層，地下至2樓都是用餐區，從門口起便已經感受到歐式古堡風格。Cafe空間感十足，牆壁、窗戶都結合了復古和工業風，牆上掛著不同的藝術品，簡直就像博物館！而Cafe內有一條旋轉樓梯，歐式走廊中更有多個拱形門設計，真的到處都是打卡位。

Cafe空間感十足。（IG＠itsmeoctoberita）

歐式走廊中更有多個拱形門設計，真的到處都是打卡位。（IG＠bakemaniath）

牆壁、窗戶都結合了復古和工業風。（IG＠pang_thanphitcha）

地下至2樓都是用餐區（IG＠ittha_bangkok）

Ittha Boutique Cafe

營業時間：08:00－17:00

地址：88 Soi Punnawitthi 33 alley, Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok 10260, Thailand

Bubble in the forest（IG＠pongsirit）

【5】Bubble in the forest－小馬爾代夫

Bubble in the forest位於泰國最古老城市佛統府（Nakhon Pathom），距離曼谷市區約40分鐘車程。由於餐廳有水上用餐區且裝修和氛圍都與度假天堂馬爾代夫相似，又有著「小馬爾代夫」之稱，是泰國飲食界的網紅Cafe！

Bubble in the forest主打泰式料理，不同用餐區都有不同特色，位於岸邊的座位有鞦韆，二樓的座位旁設有網床供食客躺在上面打卡。而餐廳最特別的地方一定是搭建在水上、一個個的圓形拍照區，木質設計配合著旁邊的各種植物，打卡時就仿如置身度假村！

餐廳最特別的地方是搭建在水上、一個個的圓形拍照區。（IG＠pacharida_k）

二樓的座位旁設有網床供食客躺在上面打卡。（IG＠iam.achiiz）

Bubble in the forest主打泰式料理。（IG＠pacharida_k）

Bubble in the forest是泰國飲食界的網紅！（IG＠pacharida_k）

Bubble in the forest

營業時間：9:30 – 21:30 ( 逢星期三休息 )

地址：170 Charoen Tha Alley, Bang Toei, Sam Phran District, Nakhon Pathom 73170, Thailand

After the Rain Coffee&Gallery（IG＠luciemanette_jh）

【6】After the Rain Coffee & Gallery－划船體驗

同樣位於佛統府（Nakhon Pathom）的人氣打卡Cafe還有After the Rain Coffee&Gallery。Cafe因為設有河流、為住客提供划船體驗而聞名，加上整座Cafe都被山林環繞，划船時仿如置身熱帶雨林。Cafe以香茅炸雞、泰奶千層蛋糕及pancake最為受歡迎，加上「椰林樹影」環境，座位被設計成一座座小屋並以稻草裝飾，打卡之餘還可感受到滿滿的度假氣氛，絕對值回票價。

座位都設計成一座座小屋並以稻草裝飾。（IG＠luciemanette_jh）

Cafe因為設有河流、為住客提供划船體驗而聞名。（IG＠luciemanette_jh）

打卡之餘還可感受到滿滿的度假氣氛，絕對值回票價。（IG＠hernnie）

After the rain coffee & gallery

營業時間：08:30 – 18:30 ( 逢星期一休息 )

地址：45 Song Khanong, Sam Phran District, Nakhon Pathom 73210, Thailand

CHAN nature cafe’的主題是「Nature大自然」。（IG＠audsomeshots）

【7】CHAN nature cafe’－環山大自然風

CHAN nature cafe’位於曼谷西部的Kanchanaburi北碧府，距離曼谷市區需要約2個半小時車程，小編建議大家可以順道安排一天北碧府遊！Cafe的主題是「Nature大自然」，從遠處便能看到被一片綠油油所包圍的兩座竹製木屋，木屋共有兩層，一座設有巨型木風車，另一座更設有一條透明玻璃橋延伸到戶外，大家可一拼把背後的花田、高山、湖泊收進照片內。走到cafe的後方又是另一個世界，到處種滿不同種類的仙人掌，氛圍感十足！CHAN nature cafe’主打抹茶咖啡和甜品，亦會根據不同特別節日推出特色菜式。

一座竹製木屋設有一條透明玻璃橋延伸到戶外。（IG＠sritala_）

cafe的後方到處種滿不同種類的仙人掌。（IG＠katekate.o_c）

晚上氛圍感十足！（IG＠tiewtookduan）

小編建議大家可以順道安排一天北碧府遊！（IG＠tiewtookduan）

CHAN nature Cafe

營業時間：10:00－20:00

地址： 2 73/1 ซอย เทศบาล Kaeng Sian, Mueang Kanchanaburi District, Kanchanaburi 71000, Thailand

（全文完）