一線搜查｜行山或公園遇到蛇如何應對？　專家：等蛇走過即可　附漁護署4安全指引

秋天是行山季節，同時也是蛇加緊覓食準備過冬的活躍期。早前有網民表示放狗時遇到蛇，語帶自豪地表示：「見到雪糕筒就手筒死佢！」免費電視77台節目《一線搜查》訪問香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研Victor，他表示很多人對蛇有誤解，其實遇見蛇只要靜待牠走過即可，隨意攻擊蛇不但為自身帶來危險，更可能觸犯《防止殘酷對待動物》條例。

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研Victor表示，將蛇打死是虐待行為。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

逞英雄心態不可取

「其實用磚去掟佢哋又好，用物件鏟死佢哋都係好，其實呢個係一個弱虐待行為，甚至而家見到一個趨勢係，好多人會覺得呢個係逞英雄心態，整死佢（蛇）擺上網。」黃朗研表示，從圖片所見，該條蛇只是「BB仔」，不會主動攻擊，即使大條都不會。過去亦試過有人目擊一條大蛇經過，便「飛磚」攻擊蛇，黃朗研表示：「其實呢件事非常之悲哀，因為條蛇只係夜晚出嚟行過，但就遇到你，點知俾你整死咗。」

蛇不會主動攻擊人

很多人見到蛇會感到驚慌，又認為蛇有毒，被咬後果不堪設想，於是便主動攻擊蛇。黃朗研形容普遍人對蛇有誤解而攻擊蛇，「呢個危險係你自己帶俾自己」。他解釋，大部份蛇都沒有毒，即使是毒蛇，其毒液都非常珍貴，除非受到威脅，否則不會攻擊人，濫用毒液，「你喺街度見到其實唔使咁擔心，佢哋有自己生活，好似我哋咁樣出一出街，行過就會返屋企」。

黃朗研表示，大部份蛇都不會主動攻擊人。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

遇蛇別動即可

黃朗研表示，9至11月可能蛇剛出生，又或者準備過冬，所以要「食餐勁」，因此才會變得活躍。他建議市民如果見到蛇，切勿行近，保持2、3米距離，靜待蛇走過即可，如有需要，應找專業蛇王處理，不要隨意攻擊蛇。

康文署未接蛇咬人或寵物報告

資料顯示，香港有52種蛇，當中得14種有毒，較常見的毒蛇包括青竹蛇、銀腳帶和眼鏡蛇。康文署表示，過去一年間，佐敦谷及香港公園各有1宗發現蛇蹤報告，荔枝角公園則有6宗，但沒有寵物或人被蛇蛟死或蛟傷報告。至於狗主最愛的彭福公園，馬會表示沒有相關統計數字。被問到會否擔心有蛇出沒，有狗主表示：「人哋（蛇）喺度生活咪由得佢囉，你自己行開就得，大家可以共同喺呢個世界生活。」

較常見的毒蛇包括青竹蛇、銀腳帶和眼鏡蛇。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

行山避蛇4貼士

漁農自然護理署的香港郊野公園facebook專頁，曾經就行山避見蛇提供安全指引：

【1】穿著長褲和有護踝的鞋或靴

【2】行山要選擇有維修的山徑

【3】行山時避免走進草叢或雜樹林

【4】遇上蛇時，保持鎮定，不要動，讓受驚的蛇盡快離開

有關遇見蛇應該如何應對，詳情可於網上重溫《一線搜查》第85集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）



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