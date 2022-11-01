一線搜查｜信用卡迎新禮品拖延發放？苦主向銀行投訴　終取得一部二手耳機？

成功於網上申請信用卡，可獲贈名貴禮品和超市現金券，你有沒有因此而申請信用卡？免費電視77台節目《一線搜查》收到葉先生投訴，指一間知名理財中介平台，遲遲未發放迎新禮品，直至他向發卡銀行投訴，才收到一部疑似被人使用過的名牌耳機。消委會表示，同類投訴今年首9個月已有296宗，有明顯上升趨勢。

近年不少信用卡公司透過第三方平台，以名貴贈品吸引新客戶。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

網上有苦主群組

苦主葉先生早於1月中，經一個知名理財中介平台申請信用卡，該平台稱如成功申請，可獲一部名牌藍牙耳機及超市現金券。葉先生當時預計5月便可以領取禮品，但到7月仍未收到通知，於是電郵該中介公司查詢，同時在社交平台上搜尋該公司資料，發現原來有一個2500名成員的苦主群組，全部人都有相同遭遇。透過群組留言可見，有人追討一年都未獲禮品，不少人更已放棄追討。

葉先生在群組「取經」後，發電郵到發卡銀行投訴，然後把投訴電郵截圖，再通知該平台，翌日便收到通知可以領取禮品，他無奈地表示：「你根本唔知道原來要一直投訴先可以攞到佢禮品……所以個感覺係好差好差。」

該部耳機保養期已被啟動，至2023年1月1日保養期便結束。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

耳機保用期已過大半年

幾經辛苦終於取得禮品，但葉先生發現，該部耳機保養有效期只到2023年1月1日，換言之，耳機早於2022年1月被人使用，啟動了保養期。葉先生申請的信用卡銀行回覆《一線搜查》表示，已經圓滿處理有關個案，並不時檢討與第三方伙伴合作，完善相關流程。至於涉事的中介平台回覆《一線搜查》稱，2022年初獎賞換領程序有延誤，加上疫情影響全球物流，部份用戶未能按時領獎，但強調不會以任何方式誤導或欺騙用戶。

消委會表示，今年首9個月收到296宗相關投訴，投訴數字有上升趨勢，情況令人關注。金管局則表示，今年首6個月接獲52宗該類投訴銀行個案，金管局6月時曾向銀行業界發出提醒，銀行應確保有關宣傳活動公正合理。有關信用卡迎新禮品延遲發放問題，詳情可於網上重溫《一線搜查》第86集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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（全文完）



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