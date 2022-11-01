一線搜查｜身份證換證中心明年初不再接受申請　5個年份到期換　遲換罰$5,000｜附預約方法

換身份證時間表2022｜智能身分證換領計劃已經踏入最後階段，入境事務處提醒市民，如果錯過換證期限，而仍未換領新智能身份證的人士，應盡快前往任何一間換領中心辦理手續。另外，換領中心在明年2月11日後就會不再接受申請，即去下文看換證時間表、預約方法、地址，所需文件等資料。大家記得按時換證，遲換隨時被罰$5,000。

「全港市民換領身份證計劃」踏入最後階段（入境事務處）

換領身份證時間表

若未有於限期前更換，則屬「逾期未換身份證」，一經定罪，可被判罰款$5,000

現時5個出生年份的人士需換領身份證，包括：

【出生日期】1996、1997、1998、1999或2000年

【申請限期】2022年10月7日（星期五）至 2022年12月10日（星期六）

換領身份證時間表（入境事務處）

換領身份證4大預約方法

1. 網上預約

合資格的申請人可經「香港政府一站通」預約

2. 入境處流動應用程式

3. 致電24小時電話預約服務熱線 2121 1234

4. 親身前往智能身份證換領中心辦理

未換新身份證可被判罰款5,000元（政府新聞網）

9間換證中心地址

入境事務處共開設9間智能身份證換領中心（換證中心），辦公時間為星期一至六，上午8時至晚上10時（公眾假期除外）。各換證中心均設有配額制度。申請人到換證中心辦理申請前，請先行預約。

要注意，各換證中心的最後換證申請日期為2023年2月11日，在此日期後，換證中心將不再接受換證申請，而換證中心的領證服務則會維持至2023年3月3日。

9間換證中心地址（入境事務處）

換證所需文件

18歲或以上成人

1. 智能身份證



11歲至17歲未成年人士

1. 智能身份證

2. 出世紙

3. 父母 / 監護人任何一方陪同

4. 父母 / 監護人任何一方的智能身份證

5. 合法監護人身份證明文件（如適用）



11歲以下兒童

1. 永久性居民身份證

2. 出世紙

3. 其他身份證明文件，如護照及有經蓋印照片之學校手冊等

4. 50x40mm的正面近照一張（如申請人身高不逾90cm）

5. 父母/ 監護人任何一方陪同

6. 父母/ 監護人任何一方的智能身份證

7. 合法監護人身份證明文件（如適用）

有關2005至2007年或2012至2018年出生並持有舊款智能身份證的兒童，換證時所需出示的文件詳情（請按此）

未成年人士要父母／監護人任何一方陪同（入境處網站）

不在港居民換證安排

不在港的居民，無需要急於在其所屬年齡組別的換證期限內趕回香港換證。即使他們回港時其所屬的換證期限已過，他們只須在返港後30天內，親身前往任何一間智能身份證換領中心補辦換證手續。

如果他們未能在領證期內親身領取新證，他們可授權他人代領；領證時他們原有的身份證亦需要由授權代表在領證時交還換證中心以便註銷；離境時，他們可使用其他有效的旅行證件辦理離境手續。

拍攝身份證照片小貼士

1. 面向鏡頭，表情自然

2. 如選擇化妝，請化淡妝及不要使用深色的化妝品

3. 要有充足睡眠及休息，令精神飽滿

4. 如需配戴眼鏡，不反光鏡片的眼鏡會有較佳效果

5. 穿著有領及較為深色的衣服

面向鏡頭，表情自然（入境事務處）

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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