一線搜查｜網傳10月內無檢測登記碼　強檢要收費　即睇免費檢測方法＋安心出行3大新功能

政府早前宣佈11月8日起，須接受強制檢測的市民、特定群組合資格人士等，要先在網上預約或使用「安心出行」內的「檢測登記碼」登記，才可免費進行檢測。不過近日網上傳出不實資訊，指一定要在10月內登記，否則以後進行檢測都要收費。有前區議員提醒此為假資訊，並謂有人刻意將兩類服務混淆，質疑相關目的。

另外，「安心出行」亦新增了3項功能，包括為同行人士的「疫苗通行證」加入自動檢測「紅碼、黃碼」功能、新增按鈕方便用戶申報快速測試陰性結果等，即睇下文了解詳情。

近日網上傳出不實資訊，指一定要在10月內登記「檢測登記碼」，否則以後進行檢測都要收費。（資料圖片）

網傳假資訊「10月唔登記 強檢要收錢」

近日網上有傳言稱「登記咗先可以免費核酸檢測，如果唔係就要收錢」、「最遲10月尾入去登記，唔登記，日後做檢測要收錢，強檢都一樣要收錢」，令不少人擔心趕不及在10月底前登記「檢測登記碼」。

5類人士仍可免費檢測

事實上，上述內容為假資訊。據政府早前發佈的新聞稿指，社區檢測中心及社區檢測站，仍會繼續為下列5類特定人士，包括須接受強制檢測的市民，提供免費檢測服務。只是由11月8日起，相關人士需要預先在網上預約或使用「安心出行」內的「檢測登記碼」作登記。

【新措施：強檢等5類人士 11.8起須持檢測登記碼、網上預約：詳情】

社區檢測中心及社區檢測站，仍會為指定人士提供免費檢測服務。（政府新聞處圖片）

1. 須接受強制檢測的市民（如居住或工作的住宅大廈被納入強制檢測公告）

2. 特定群組合資格人士（如院舍、機場、凍房員工）

3. 公立醫院及院舍探訪人士

4. 60歲或以上長者

5. 自願接受檢測的人士

持「檢測登記碼」、網上預約可免費檢測

換句話說，由11月8日起，有關人士只需在進行檢測前，於網上預約或使用「安心出行」內的「檢測登記碼」作登記，便可繼續接受免費檢測，不會因為在10月底前未登記，而要自費檢測，市民不必擔心。

【3步獲取「檢測登記碼」詳細教學：按此】

【網上預約免費檢測方法：按此】

有關人士只需在進行檢測前，於網上預約或持「檢測登記碼」，便可繼續接受免費檢測。（政府新聞處圖片）

前區議員：強檢時登記都未遲

前深水埗區區議員楊彧都有在Facebook發文提醒，「到你座大廈要強檢時登記都未遲」，並澄清自費服務一直都有。前沙田區區議員趙柱幫亦指「幾時登記你自己決定。當你居住個座大廈要強檢，你即時登記都未遲。所以並無一個急切性，必須於10月完成登記，亦無講遲過10月就截止登記同必須收費。」

前區議員楊彧表示「到你座大廈要強檢時登記都未遲」。（資料圖片）

「安心出行」3大新功能

另外，「安心出行」流動應用程式推出最新3.5.0版本，新增3項功能，包括：在同行人士的「疫苗通行證」加入自動檢測「紅、黃碼」功能、新增按鈕方便用戶申報快速測試陰性結果和自動提示用戶康復紀錄已過期或失效。

1. 在同行人士的「疫苗通行證」加入自動檢測「紅、黃碼」功能

用戶在程式儲存同行人士的「疫苗通行證」後，程式會透過網絡連線自動檢查，並將確診或從海外地區或台灣抵港的同行人士的「疫苗通行證」分別轉為「紅碼」或「黃碼」，以識別有較高病毒傳染風險的人士。

在同行人士的「疫苗通行證」加入自動檢測「紅、黃碼」功能。（政府新聞處圖片）

2. 一鍵申報快速測試陰性結果 紅碼變藍碼

確診用戶如符合提早完成隔離的規定，即已接種至少兩劑新冠疫苗，並在第6天及第7天（或其後連續2天）均在快速測試獲陰性結果，最早可於第7天在程式內選擇「快速抗原測試陰性結果或康復出院聲明」按鈕，直接進行「一鍵申報」，「紅碼」會隨即回復為「藍碼」。

新增按鈕方便用戶申報快速測試陰性結果。（政府新聞處圖片）

3. 自動提示用戶康復紀錄已過期或失效

如用戶曾經確診並將康復紀錄二維碼設定為「疫苗通行證」，程式會在康復紀錄過期或失效後，提醒用戶須更新疫苗接種紀錄，以符合當前「疫苗通行證」的接種要求。

自動提示用戶康復紀錄已過期或失效。（政府新聞處圖片）

當局提醒市民，可在「安心出行」內檢查及更新程式版本，或直接到App Store、Google Play或華為AppGallery平台更新「安心出行」程式至最新版本，不用刪除舊版本重新安裝。更新程式並不會影響經已儲存在用戶手機程式內的出行紀錄。

（全文完）