一線搜查｜木卡板回收再造成環保貓砂　負責人嘆不獲政府資助：我哋減輕咗堆填區壓力

繼紙包飲品盒回收廠、老字號冰粒製造廠用地問題引起社會關注後，一間木卡板回收再造廠負責人同樣嘆用地問題遲遲未解決。免費電視77台節目《一線搜查》訪問木卡板回收再造廠負責人Kelvin，他表示全港每日產出300至400噸木卡板，但該廠只能回收3、4噸，形容卡板回收再造有很大發展空間，但需要政府支援。

大量木卡板只使用一次便變成垃圾，如果能回收再造，可減輕堆填區壓力。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

木卡板回收市場空間大

木卡板回收再造廠負責人Kelvin表示，多年前留意到香港沒有人願意投身回收業，因此認為有發展空間，經研究下決定做木卡板回收。他解釋，大部份木卡板只是使用一次，便會被送去堆填區，「我哋嘅出現，可以減輕堆填區壓力」。他續稱，大部份木卡板都是從食品廠和貨櫃碼頭回收得來，每日可以收到3、4噸，但對比全港每日產出300至400噸木卡板，幾乎只是回收到百分一，市場仍有大空間。

木卡板經過壓碎、抽濕和消毒等流程後，便製成吸收動物排泄物的環保物料。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

嘆缺乏政府支援

然而，Kelvin表示，經營這間環保回收廠，一直得不到環保署的回收基金撥款，土地使用問題亦已困擾多年。Kelvin引述當初地政署職員曾表示，只要是從事環保回收工作，便合資格使用該幅土地，但後來地政署又指該廠非可循環回收商，而是鄉郊工場，令他要額外向城規會申請使用該用地，但又不獲城規會批准。

Kelvin表示，該廠將卡板回收後，可以再造成木貓砂和木馬砂等等物料，主要給動物使用，吸收排泄物。詳細回收過程，以及有關部門回應，可於網上重溫《一線搜查》第87集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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（全文完）



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