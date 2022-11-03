港男自製潮州生醃蟹　網民警告有大量寄生蟲　事主用這理由反駁｜附食安中心建議

香港人愛食海鮮，近日就有網民在香港討論區發文，分享自製潮州生醃蟹的圖片，強調製作過程每個步驟一絲不苟，非常安全。帖文隨即惹來網民熱議，不少人都認為生蟹有很多細菌，更可能隨時令身體被寄生蟲入侵，但卻惹來事主反駁指很多人都會吃太陽蛋、魚生等生的食物，應該「一視同仁」。食安中心指出生蟹可能含有細菌和寄生蟲，不宜生食，進食者嚴重可引致霍亂或腦膜炎，即看下文了解。

近日就有網民在香港討論區發文，分享自製潮州生醃蟹的圖片。（Unplash圖片）

強調醃蟹過程一絲不苟

有網民日前在香港討論區發文，題目為「潮州生醃蟹。。。呵呵唧！」並附上數張生醃蟹圖片。事主寫道自己早陣子看到當造三點蟹，於是便買回家自製生醃。他於則文提到：「老頭子教落傳統潮州生醃絕對不會用淡水食材，每個步驟堅持一絲不苟。」表示出對自家製成品的信心，帖文引來不少網民討論。

事主寫道自己早陣子看到當造三點蟹，於是便買回家自製生醃。（香港討論區）

網民恐有蟲 事主反指所有生食物都有細菌！

有網民表示，以往到內地時曾經吃過，認同事主說的滋味。但亦有不少網民表示聽說生蟹內有好多蟲，很嚇人亦不敢吃，更有留言說到：「朋友曾經挑戰過，結果一整個下午都在拉肚子」、「不是每個人的肚子都受得起生蟹。」認為不應亂試。對此，事主反駁說：「說生食蟹驚嚇，但生食其他食物就不覺得有問題，為甚麼呢？所有生食物同樣都有機會含有寄生蟲及細菌，吃一隻太陽蛋便有機會患上沙門氏菌！」。

事主強調醃蟹過程一絲不苟。（香港討論區）

生蟹含細菌和寄生蟲

其實事主都有溫馨提示腸胃不好人士千萬不要亂試，並說道：「所有食材，無論是雞蛋、瓜菜、魚蝦蟹及肉類等，徹底煮熟進食方為穩妥！」。根據食安中心資料顯示，生蟹可能帶有細菌（如霍亂弧菌）和寄生蟲（如肺吸蟲）等不同病原體。

食安中心資料顯示，生蟹可能帶有細菌（如霍亂弧菌）和寄生蟲（如肺吸蟲）等不同病原體。（IG＠bewhite12）

嚴重可致霍亂／腦膜炎

食安中心指若市民進食了受污染的醃製生蟹，有機會因應不同病原體的種類，導致患上不同疾病。例如副溶血性弧菌，就可能會引致食物中毒，症狀包括腹痛和發燒。而霍亂弧菌則可能會引致霍亂，患者會出現嚴重腹瀉及嘔吐等症狀，並會導致脫水，若未能及時接受治療更會致命！

而進食了含有肺吸蟲的生蟹，患者初期會出現腹瀉和腹痛，幾日後可能會發燒和昏眩、胸痛等。期間肺吸蟲可能會遊走到體內不同部位，常見的是肺部／腦部感染，肺吸蟲一旦入侵我們的腦部，嚴重可引致腦膜炎。

中心指若市民進食了受污染的醃製生蟹，有機會因應不同病原體的種類，導致患上不同疾病。（IG＠bewhite12）

食安中心：應徹底煮熟食物

食安中心表示，即使日常以豉油、酒、蒜頭、辣椒等醃製生蟹，都不能消滅這些微生物。唯有徹底煮熟食物，才能避免這些病原體引致的疾病。因此為安全起見，市民應避免食用例如醉蟹、韓國醬油蟹等的醃製生蟹。

（全文完）