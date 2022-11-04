一線搜查｜元朗街邊賣蟹1隻僅$20　大媽豪買15隻！專家指蟹如有3表徵千萬別買

又到食蟹季節，街市一隻蟹視乎大小和品種，價錢由數十至數百元都有，但在元朗合益街市附近，則有東南亞裔人士擺「走鬼檔」，所售賣的蟹竟平至20元一隻！免費電視77台節目《一線搜查》去到現場直擊，有街坊一口氣買15隻，更指檔主原只開價10元，因見多人搶購才加價。這些平價蟹產地是哪裡？食用有沒有風險呢？

20蚊大大隻蟹，吸引不少人搶購。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

檔主稱蟹來自菲律賓

《一線搜查》攝製隊日前去到元朗合益街市合財街，直擊有東南亞裔人士以「走鬼檔」方式賣蟹，每隻一律20元，被問到蟹的產地時，檔主則以英語表示來自菲律賓。這些蟹以膠簍盛載，上層的蟹頗為生猛，而且體型有手掌大，吸引不少街坊搶購，有人更一口氣買下15隻，又指昨日只賣10元一隻。

蟹商指平得不合理

這些平價蟹是甚麼品種？產自哪裡呢？蟹商蔡琦向《一線搜查》表示，從蟹的外型推斷「似海水蟹，肉蟹嗰類」，估計是來自東南亞海域甚至更遠地區。至於20元一隻是否合理？蔡琦形容「唔係好合理」，他表示一隻重「三両幾」的蟹，連運費成本都要20元一隻。

上層的平價蟹都表現生猛，而且體型頗大。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

蟹有3種表徴就不要買

食品與健康科學學系講師文嘉敏接受《一線搜查》訪問時表示，市民選購蟹時要避免買不新鮮的死蟹，可以留意蟹身是否變乾、缺乏水份，以及外殼顏色是否變得暗啞，還有眼睛是否已收縮，如有以上表徵就不宜購買食用。如蟹有異味，更可能是蟹的內臟已腐爛。

她又提醒市民，蟹可能有肺吸蟲、霍亂弧菌、副溶血性弧菌等，只以酒或醋腌製，全無殺菌作用，必需徹底煮熟才能把寄生蟲或細菌殺死，因此打邊爐或蒸煮時也要留意蟹是否已全熟。

家庭醫生張永德表示，進食受污染的蟹類食品，有機會引起急性腸胃炎，症狀包括肚瀉、腹痛、嘔吐和發燒，如果感染了肺吸蟲，更可能令肺部引發炎症，肺吸蟲也有機會走到腦部，引發急性腦膜炎。有關元朗有平蟹的詳細報道，可以於網上重溫《一線搜查》第89集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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（全文完）



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