一線搜查｜政府營地未開放　市民郊野隨處露營　塔門清潔工一日執30包尿

政府燒烤場地11月5日終於重開，但政府指定露營地點仍未重開無期。踏入秋季正是露營黃金時間，不少人一於少理，照進入營地紥營，更有人索性隨便在郊野公園範圍內露營，「燒地」和遺下垃圾，破壞環境。免費電視77台節目《一線搜查》去到現場直擊，有露營市民表示：「咁我都係想有空間俾自己放鬆吓啫！」

儘管營地被圍封，但不少人依舊內進紥營。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

市民質疑營地為何不重開

《一線搜查》早前去到位於西貢西郊野公園的「灣仔──南營地」，發現不少人闖入營地紥營，May（化名）表示：「因為見大家都咁樣做，應該都ok。」Ｍay又質疑為何營地不開放，「我覺得開放燒烤場都好嘅，因為都陸續放緊……都會諗點解燒烤場可以放寬，但露營就唔得？」另一位露營男士就表示：「我哋要個社會復常，乜嘢叫復常？就係同幾年前冇疫情一樣，令到個社會特別有氣氛…..咁你話我依家係咪違法？係，係違法，咁我都係想有空間俾自己放鬆吓啫。」

鄭仲恒認為封閉營地只會令部份想露營人士隨處紥營破壞環境。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

營地不開放致破壞環境？

本身是露營愛好者的沙田區議員鄭仲恒表示，灣仔南營地有洗手間和淋浴間，又有一排洗手盤，設施齊存而且風景優美，向來是露熱點，但現時理論上「係入都唔入得」。而由於不敢到指定營地露營，不少人便選擇在郊野公園一些相對隱蔽位置露營，導致環境破壞，例如會發現有「燒地」痕跡，也到處有垃圾，如薯片袋、濕紙巾、膠袋，甚至大小二便痕跡，鄭仲恒表示：「（燒地）你燒咗嘅話，其實佢呢度都唔會再生返草，所以點解官方營地咁重要，因為佢哋有燒烤爐，有設施喺度。」

露營人士遺下垃圾，害苦了塔門清潔工張先生。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

塔門有露營人士遺30包尿

政府營地未開放，風景優美的塔門便成為露營重災區。72歲住在塔門的張先生，同時是清潔工，他表示露營人士會遺下大量垃圾，包括食剩的食物和湯汁，他要用「擔挑」從山上運送到碼頭清走，「個個都話『得，我自己會攞（垃圾）落去（碼頭）』，結果咪又係揼落去（山上垃圾桶）！」

有塔門居民向攝製隊反映：「露營嗰啲人，佢唔行落廁所屙尿，就搵嗰啲黑色膠嚟入（尿），一包一督尿，30包，俾我哋擔落嚟，你哋啲露營客都唔知做乜嘢呀！好離譜！」她表示，有露營人士沒有公德心，不走到山下廁所，而是在山上用垃圾袋盛載尿液，要清潔工抬到山下，「又重又臭」！

漁護署提醒官方營地未開放，如進入營地範圍即屬違法，一經定罪，最高可被判罰2000元及監禁3個月。此外，過去兩年多署方發現超過1900宗，於郊野公園違規露營或生火個案。有關封閉營地所引起的問題，詳細情況，可以於網上重溫《一線搜查》第90集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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（全文完）



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