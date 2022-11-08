一線搜查｜翠林邨1.7億大維修又流會　小業主稱「被授權」：我阿媽死咗7年點解有佢簽名

將軍澳翠林邨涉及1.7億元大維修工程引起爭議仍未解決，上星期三（11月2日）居民大會因颱風尼格襲港，導致大會進行期間再次中止。會上大批小業主投訴法團種種安排不當，更有多名業主發現「被授權」，質疑大會所通過的議程是否有效。免費電視77台節目《一線搜查》去到現場直擊，法團主席冼雄輝拒絕回應。

大批翠林居民當日提早到達西貢，就是為了確保可以親身入場投票。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

1.7億大維修爭議背景

有34年歷史的將軍澳翠林邨，2019年被納入政府強制驗樓計劃。早前業主立案法團終於決定進行大維修，估計涉款達1.7億元，每戶要攤分約1.7萬元至2.2萬元不等，隨即引起爭議。有關法團的處理手法及居民的不滿，可以參考早前報道：

【8月報道】將軍澳翠林邨大維修爭議 居民批業主立案法團黑箱作業

【9月報道】將軍澳翠林邨大維修爭議 有住戶單位被淋紅油 陌生人洗樓派傳單抹黑反對居民

天文台預告掛8號風球 法團拒取消大會

由於大維修爭議未解決，9月尾一班主小業主終於收集齊簽名，親手交信逼法團主席冼雄輝召開特別大會，討論大維修問題，以及法團和管理公司去留。至10月中法團貼出通告，表示將於11月2日下午1時召開特別業主大會，但地點竟是西貢大會堂。

路途遙遠，自然不利長者業主到場，更不幸的是遇上颱風尼格襲港，因此不少居民都要求大會改期，但直至當日早上，法團主席冼雄輝仍堅持要開會，「佢一日未8號，我一日都要開！」居民為維護權益，只好冒著風雨提早到西貢等候入場，有男業主表示：「點解今日要喺西貢大會堂？我喺翠林邨、我喺將軍澳要走到呢度開會呢？點解依家8號風球，都仲係一定要開！」

法團聘請了約30名保安到場，當中不少是南亞及非洲裔人士。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

大量居民稱 「被授權」

當大會安排居民入場時，不少居民都發現自己竟在授權名單上。居民張先生當天請假親自到場，他說：「個業權係我同阿爸嘅，但去到發覺點解無啦啦授權票俾咗冼主席……現場仲有好多街坊被授權咗。」另一位居民吳小姐也是親身到場投票，並已獲好友授權代為投票，然而授權名冊上，其友人同樣「被授權」予法團主席冼雄輝，該位友人透過電話向在場傳媒表示：「我阿媽係業主，因為佢年紀大，唔方便去，所以授權俾我朋友，係有簽名有證明……我媽媽係冇授權過俾冼主席！」

此外，大會舉行當日，翠林保安員向大量住戶信箱放入授權票收據，但鄺小姐表示根本從沒授權他人代為投票，她說：「收工返到屋企時候，我去樓下信箱，我收到授權書囉，我就覺得好奇怪，點解會有授權書？我冇簽過任何文件……我覺得好靈異，我阿媽已經過身7年……點解佢可以搵到我媽簽名呢？」鄺小姐表示稍後會報警。

大會非常高效率，並於25分鐘內通過了三項議程。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

大會極速通過三項議程

不少小業主在場外仍在處理「被授權」問題，但法團沒有等候全部人入場，到1點便開始大會。大會公布出席人數1,472人，但《一線搜查》現場所見業主人數約50人，另有約30名保安手拖手站在台前，不時阻擋台下拍攝。大會僅用了25分鐘，便通過了3項議程，全部獲9成票數贊成。翠林邨業權份數31萬9千份，3項議程中，最高一項有超過14萬份業權贊成通過，換言之，在場人士手握接近一半業權份數。

當天文台1時40分掛「8號波」，大會便告中止，並沒有就大維修、法團和管理公司去留等議程作表決。《一線搜查》攝製隊一直想採訪法團主席冼雄輝，但他並沒有理會，現場保安則粗暴地阻止攝製隊上前。

於大會舉行期間，翠林邨保安將授權書收據放到居民信箱，居民才知道自己「被授權」。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

大律師：可向法庭要求取消決議

由於不少業主表示從沒有授權予他人投票，大律師李健志表示，居民大會上通過的決定可能因此無效：「因為我都冇出席過，你話我有出席咗之嘛，咁即係嗰10%（法定開會人數）都可能唔存在。」李健志續稱，授權書不應只得居民簽名，應有業主本人及被授權人的身份證明文件副本，才具有效力，他認為小業主可向法庭申請大會無效，以及取消大會上通過的決議。有關翠林邨大維修爭議最近進展，可以於網上重溫《一線搜查》第91集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）



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