帶子、扇貝內臟含毒素　食安中心：2大部位不宜食用！嚴重可致命

帶子、扇貝等貝殼類海產，不論是打邊爐、BBQ或海鮮蒸氣火鍋，都是必備食材之一。雖然這些貝類海產鮮甜美味，但體內很易積聚重金屬等有害物質，若吃錯部位或烹調不當，都有機會中毒，嚴重甚至可致命。食安中心提醒，帶子和扇貝有2大部位不宜食用，並分享了5大安全吃貝殼類海產的貼士。

帶子、扇貝等貝殼類海產，不論是打邊爐或BBQ，都是必備食材之一。（edward＠unsplash）

帶子、扇貝內臟易積聚毒素

根據食物安全中心的資料，由於帶子及扇貝的生活環境和覓食習慣，其體內（尤其是內臟）或會積聚各類有害的物質，例如重金屬、貝類毒素及微生物污染等。如果進食受污染的貝類海產，則有機會出現「痳痺性貝類中毒」，本港不時都有零星個案和事故，當中主要及帶子及扇貝。

帶子、扇貝內臟或會積聚各類有害的物質，例如重金屬。（henry perks＠unsplash）

2大部位不宜食用

相信不少人都愛吃扇貝的裙邊，但由於引致「痲痺性貝類中毒」的最主要風險因素，便是進食帶子或扇貝的內臟，因此食安中心提醒，食帶子、扇貝時要飛邊「走內臟」，包括消化腺和生殖腺，煮熟後只吃肉（即是閉殼肌），所以最好還是避免吃裙邊了。

食安中心提醒，食帶子、扇貝時要飛邊「走內臟」，包括消化腺和生殖腺。（食物安全中心＠FB）

食安中心提醒，食帶子、扇貝時要飛邊「走內臟」，包括消化腺和生殖腺。（食物安全中心＠FB）

進食受污染貝類 有機會中毒

食安中心指出，進食受污染的貝類，例如扇貝、帶子、蜆、青口、蠔等，都有機會導致中毒，當它們攝取的藻類產生毒素，便會產生貝類毒素，包括「麻痺性貝類中毒」、「下痢性貝類中毒」、「神經性貝類中毒」及「失憶性貝類中毒」，當中各有不同症狀和影響。

進食受污染的貝類，例如扇貝、帶子、蜆、青口、蠔等，都有機會導致中毒。（freepik）

4大貝類中毒症狀

1. 麻痺性貝類中毒

這是一種足以致命的綜合症，症狀主要為神經受損，包括刺痛、麻木、發燒和出疹等，嚴重者有機會在進食有毒貝類後24小時內出現呼吸系統停頓的情況。

2. 下痢性貝類中毒

這是人類第2種最常見的貝類中毒。症狀主要牽涉胃腸道問題，包括腹瀉、嘔吐、腹部出現中度至劇烈的痛楚及痙攣等。

3. 神經性貝類中毒

這種中毒相對較為罕見，亦非致命的綜合症。其中毒的症狀亦較為輕微，通常包括面部肌肉刺痛、冷熱感覺逆轉及瞳孔擴大等。

4. 失憶性貝類中毒

這種中毒會令胃腸道失調及神經紊亂，有可能致命。症狀包括嘔吐、腹部痙攣、腹瀉及頭痛，另外亦會導致短暫喪失記憶力。

其中麻痺性貝類中毒是一種足以致命的綜合症。（freepik）

5大安全食用貼士

貝類海產必須小心處理，想吃得安全又放心，除了要飛邊「走內臟」之外，亦要留意食安中心以下5大安全食用貼士：

1. 市民應向可靠及持牌的海鮮店鋪購買貝類，避免選擇來歷不明的產品。

2. 事前工夫要做好，在烹煮貝類前，必須將外殼清洗同擦淨。

3. 徹底煮熟貝類才進食。

4. 由於部分貝類毒素既耐熱亦可溶於水，因此要避免進食烹煮後的汁液。

5. 貝類海產不宜一次吃太多，應每次只進食少量，保持均衡飲食。

由於部分貝類毒素既耐熱亦可溶於水，因此要避免進食烹煮後的汁液。（Marika Sartori＠unsplash）

（全文完）