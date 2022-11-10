一線搜查｜深水埗後巷被搭棚佔領　大媽看守出入口　法團嘆求助無人理：火警點逃生？

深水埗有一座住宅大廈竟然被人搭棚佔領，範圍由後樓梯伸延整條後巷，日間更有鄉音大媽看守出入口，有如「私竇」。被人非法侵佔的大廈法團向免費電視77台節目《一線搜查》表示，連月來求助多個政府部門，「佔領區」依然存在，擔心一旦火警住戶逃生無門。

從高處俯瞰可以看到「佔領區」由後巷連接到住宅大廈的後樓梯，範圍相當大。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

由佔領後樓梯開始

受影響住宅大廈的業主立案法團代表楊先生向《一線搜查》表示，據他所知大約2022年5月起，一位疑似越南裔人士先霸佔地下至閣樓居住，然後情況便不斷惡化，俗稱後樓梯的逃生樓梯被大量雜物、廢物堆積至無法通過，更離譜的是有人在後巷搭棚疑似居住，「已經成條後巷好似天幕咁，有竹棚，個頂亦有帆布遮蓋」。

後樓梯被廢物阻塞，住戶無法通過。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

收驗樓令卻無法施工

法團代表楊先生表示，由於收到政府發出的強制驗樓驗窗命令，法團已物色承辦商，原打算8月30日動工，他說：「奈何我哋依家後巷位置，俗稱後逃生梯，完全俾人霸佔晒，我哋想埋位搭棚動工都冇本事做，所以尋求相關政府部門去協調。」他表示已向多個部門反映，也曾報警，但警員到場後只作紀錄。消防處人員到大廈巡查時，更指逃生樓梯放滿雜物，再不清理便會檢控法團。

《一線搜查》攝製隊採訪當日，至少有4位女士在場看守。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

「佔領區」日間有女士看守

據街坊表示，「佔領區」經常有4、5名男性出沒，如果走近查看，男性會喝問：「做乜嘢？」至於日間多數有女性看守。《一線搜查》攝製隊採訪當日走近查看，發現後巷一邊出口有3位操不純正廣東話女士看守，另一邊出口也有1位女士看守。她們都要求攝製隊不要拍攝，並異口同聲說只是代人看管，並非住在該處，其中一位女士表示：「佢哋會拆㗎啦，佢哋講咗！」

「佔領區」內有不少雜物，包括近10輛單車。（HOY TV節目《一線搜查》截圖）

地政總署已下令12月2日前清拆

法團代表楊先生表示，希望政府能協調跨部門行動，盡快清理「佔領區」。《一線搜查》向屋宇署查詢，署方指7月中已將個案轉交地政總署。地政總署回覆指，上星期曾到有關地點張貼告示，飭令非法佔用政府土地人士，於下月2日前將竹棚拆除。警方回覆稱，9月收到法團信件，9月底向一名男子發出定額罰款通知書，未來繼續會同相關部門繼續協調跟進。有關深水埗後巷被人搭棚佔領詳細報道，可按此網上重溫《一線搜查》第93集。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）



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