一線搜查丨觀塘順利街市賣1元8條魚　海鮮業界解構賤賣原因　這款魚名稱？如何煮最好食？

$1就有8條魚？日前有網民在觀塘順利街市發現$1魚蹤跡，並在Facebook群組發文詢問：「其實係咩魚嚟咁平」，引起大批網民討論。香港海鮮業聯合總會主席李彩華接受《有線生活》訪問時指，該類魚類近月產量多，但受疫情影響無法運往內地加工，加上該魚魚骨較多，並不受歡迎，所以才被賤賣。

觀塘順利街市賣1元8條魚。（香港街市魚類海鮮研究社）

觀塘順利街市發現$1魚

日前，有網民在觀塘順利街市發現$1魚，於是在Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」詢問到底是甚麼魚。從照片可見，魚販在發泡膠板寫上「野生海魚、滾湯魚」，一份約有7至8條，而事主就指照片攝於下午2時，因此$1並非即將收檔的清貨價。

網民見到帖文後，都留言指自己食過這種魚，味道不錯，但十分多骨：「醃鹹煎好味，冇人識欣賞」、「呢個魚煲湯好鮮甜」、「多骨，炸下送酒幾正」。亦有網民解釋平賣原因：「多到根本賣唔晒，1蚊咪賺咗佢好過掉」。

觀塘順利街市有$1魚（香港街市魚類海鮮研究社）

李彩華：唔想倒落海所以平賣

香港海鮮業聯合總會主席李彩華表示，圖中魚類名為橫澤，在秋季至過年前的產量特別多，漁民打撈時會用燈照吸引，然後再圍捕方式捕獲，最多每次有幾百擔收穫。這些魚以往會運往內地加工，變成沙甸魚、魚湯、魚粉等，但受疫情影響，現時未能送往內地，如果不想將漁獲倒落海，只好平賣出售。李彩華續指，橫澤的魚骨比較多，主婦們並不喜歡，也是被賤賣的原因之一。

圖中魚類名為「橫澤」（香港街市魚類海鮮研究社）

魚類學會教用來滾湯魚味濃

香港魚類學會會長莊棣華亦指，漁民多數會稱橫澤作「黃魚」。橫澤屬鯡魚類，由歐洲至熱溫帶都有大量繁殖，數量很多，而橫澤亦是肉食性動物，例如海豚的主要食物來源。由於橫澤是「下欄魚」，價錢並不貴，所以多數會用來製成罐頭，又或者用來餵貓。莊棣華推測，由於橫澤捕獲數量太多，而且內有很多魚骨，一般市民因為不懂進食，所以很少購買。他估計，魚販可能不想橫澤霸佔儲存地方，所以才出現1元8條的清貨價。

事主用來滾湯，十分濃郁（香港街市魚類海鮮研究社）

莊棣華建議，大家在購買橫澤後，可以用魚網包裹滾湯，魚湯味道會較其他魚香濃。而該Facebook群組的群主就向《有線生活》指，橫澤平時售$20一大盆，全條BBQ燒很好食，識食幼骨的話可以嘗試蒸煎，否則用來煲湯都可以。帖文事主亦分享到自己最後有用橫澤滾湯，可見湯水顏色呈奶白，十分濃郁。

（全文完）

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