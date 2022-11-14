一線搜查丨荃錦營地網上預約教學　營位設燒烤爐　下車步行5分鐘即到｜附地址、交通方法

政府日前宣佈將在11月17日重新開放露營場地，漁護署亦同步推出先導計劃，並以荃錦營地作試點，讓市民透過網上系統預約營地。荃錦營地交通方便，下車步行5分鐘便到達，附近有多條遠足徑，最重要是每個營位附設燒烤爐，十分適合一家大小，想知怎樣預約？即看下文教學。

荃錦營地適合一家大小（漁護署）

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網上預約日子每天午夜更新

漁護署上周起以荃錦營地作先導計劃，推出系統供市民網上預約，結果大受歡迎，從漁護署的「郊野營人」可見，未來四星期可供預約的日子已全部爆滿。

有興趣預約的朋友要留意了！漁護署表示，可供網上預約的日子於每天午夜更新，申請人可預約未來29日內的營位，例如1月30日的營位最早可在1月1日預約，而網上預約截止時間為入營日前一天的下午6時，以入營日2月1日為例，網上預約截止時間為1月31日下午6時，想去Camping的話要注意時間。

荃錦營地非常受歡迎（漁護署）

荃錦營地預約流程

申請人可到「郊野營人」網站點擊「預約營位」，確認兩項聲明後，選擇露營晚數、入營日期、離營日期及居民身份。系列隨即會列出可預約的營地位置，點選「預約」後填上個人資料，提交表格，成功的話會收到電郵確認。

點擊「預約營位」預約（漁護署）

最多可在營地留宿4晚

荃錦營地共有37個營位，其中4個為雙營位，其餘則為單營位，雙營位可容納5至8人，單營位可容納1至4人。入營時間為入營日下午2時至6時，離營時間為離營日上午11時前。

每名申請人每次可預約營位1至2晚，如果營位並不爆滿，申請人可在入營後接續預約同一個或另一個營位，多留宿1至2晚。換言之，申請人最多可預約兩次，在營地留宿共4晚。

最多可在營地留宿4晚（漁護署）

未能出席將被暫停預約資格

營位預約名額先到先得，非香港居民也能預約，名額上限為營位總數三成。如果申請人未能及時取消和出席預約，即入營日當天下午6時或之前，又或私下轉讓預約名額，即有機會被暫停預約資格90天。欲查看或取消預約，可以按此。

非香港居民也能預約營位（漁護署）

每個營位都附燒烤爐

申請人在入營前需要辦理簡單手續，取得「露營卡」後才能使用指定營位。每個營位都附有一個平台、一個燒烤爐，及可供煮食爐具使用的枱連櫈。此外，營地亦設有洗手間、水源及中央垃圾收集設施，是輕鬆體驗大自然的好去處，適合一家大小。

輕鬆體驗大自然好去處（漁護署）

地址及交通方法

地址：

大欖郊野公園內。

交通：

荃錦公路旁的巴士站下車，步行五分鐘便可到達營地入口。

（全文完）

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