一線搜查丨走廊放單車遭移走　愛民邨住戶貼告示自稱信「單車教」反擊　附房屋署回應

愛民邨驚現「單車教」？日前，一名愛民邨居民不滿擺放在走廊的單車遭移走，於是貼出告示指自己信奉「單車教」，質疑當局允許「香爐」、「地主」等宗教物品擺在走廊，但單車不可以，更揚言將此案提告至平等機會委員會。房屋署回應《有線生活》查詢時指，已按屋邨管理扣分制向其發出書面警告，如警告無效，房屋署會向有關租戶實行扣分。平機會亦回應表示，有關事件並不屬反歧視條例的保障範圍。

愛民邨有居民稱信奉單車教（領展圖片）

愛民邨住戶自稱信奉單車教

何文田愛民邨一名住戶因不滿家門外單車遭移走，上周六（12日）貼上告示，覆蓋原本愛民邨辦事處職員之通知上，指「單車是本戶的宗教傳統，本戶信奉單車教，定義應該與鄰居之『地主』無異。」該住戶又表示，如果要移走單車，就應該要一併移走所有租戶門外的宗教物品，例如香爐，否則會將此案提告至平機會。

愛民邨有居民稱信奉單車教（愛民南北 (愛民邨 / 俊民苑) @FB）

網民：嚟緊係咪有「拖鞋教」

不少網民對這告示嘖嘖稱奇，有人指「歪理歪好緊要」、「雖然幾好諗頭，但香港現時四條歧視條例中並沒有宗教歧視條例，所以交俾平機會係冇用嘅」，亦有人問到「嚟緊係咪有晒陳皮教、臘腸臘肉教、拖鞋教」，又說「如果佢成功，我皈依信奉儲物櫃教」。

另外有疑似事主鄰居貼出照片，指事主並非第一次把私人物品放在門外：「佢之前仲試過淘左一大箱嘢返黎，大安旨意擺響門口，結果……」從圖中可見，事主的貨品疑似被人偷走，於是留下中英文咒罵說話。

網民事主並非第一次（愛民南北 (愛民邨 / 俊民苑) @FB）

房屋署：會向有關租戶實行扣分

房屋署回應指，愛民邨屋邨辦事處近日巡邏期間，發現有租戶在公眾走廊放置單車阻塞通道，遂按屋邨管理扣分制向其發出書面警告，如警告無效，房屋署會向有關租戶實行扣分。

房屋署警告，在公眾走廊放置雜物，不但妨礙清潔工作，更會阻塞走火通道，影響居民安全，所以已張貼通告，呼籲租戶切勿在公用地方放置雜物，否則會按扣分制處理。根據房屋署資料顯示，如果棄置雜物阻塞走廊或樓梯通道，妨礙清潔工作，可被扣5分。

棄置雜物阻塞走廊會被扣5分（政府新聞處）

平機會：事件不屬於反歧視條例保障範圍

至於事主揚言會向平機會投訴一事，平機會回應指，在現行4條反歧視條例下，包括《性別歧視條例》、《殘疾歧視條例》、《家庭崗位歧視條例》和《種族歧視條例》，受保障的特質分別為殘疾、性別、婚姻狀況、懷孕、餵哺母乳、家庭崗位和種族。由於4條反歧視條例並不涵蓋宗教，因此有關事件不屬於反歧視條例的保障範圍。

（全文完）

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